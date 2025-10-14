焦點

不斷更新｜累計 13 名議員宣布棄選立法會

51歲鄧健泓自爆心臟刺痛 身形明顯消瘦面色憔悴？

51歲鄧健泓自爆心臟刺痛 身形明顯消瘦面色憔悴？
51歲鄧健泓自爆心臟刺痛 身形明顯消瘦面色憔悴？

鄧健泓情史相當豐富，不過2017年選擇修心養性，與女友石詠莉步入婚姻殿堂並移居加拿大，開展新生活。鄧健泓與石詠莉共同經營YouTube頻道，分享夫妻生活點滴及海外見聞。然而，近日鄧健泓上傳一條影片，公開其健康狀況，引起關注。

鄧健泓以「移民三年 第一次喺加拿大做心臟檢查」為題上載影片，透露身體狀況：「於七月嘅時候，我就發現心口有刺痛，而呢種咁唔正常嘅感覺，持續咗好幾個星期」。鄧健泓自爆8月中經家庭醫生轉介及預約，等咗一個半月後終進行檢查，檢查項目包括貫注顯狀檢查以及心臟超聲波檢查。鄧健泓回應指目前依然等候報告，報告一旦有異常，會先由佢嘅家庭醫生收通知，而佢至今仍保持樂觀，希望能早日通過檢查。當日檢查完畢後，更馬上購買漢堡和薯條醫肚，同時買咗兩包大薯片。

從影片中看到，鄧健泓身形明顯消瘦許多，面色憔悴，有著不少皺紋，精神也顯得疲憊，與過往活力十足形象大相逕庭。

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！

AMa

