520浪浪加油站被舉報環境惡劣 愛協巡查帶走五病貓惟即晚歸還 一貓歸還時不幸離世

【動物專訊】漁護署和愛協收到多個有關「520浪浪加油站」場地惡劣的舉報，警方聯同漁護署及愛協，分別在1月21日及2月6日舉行突擊巡查，第一次巡查發現狗場衛生環境不太理想，作出口頭警告及建議，而第二次巡查發現有4隻貓有感冒病徵及1隻貓有舊傷口，愛協因此以涉嫌殘酷對待動物為由將5貓帶走。

警方最終沒有作出拘捕，愛協於當天晚上復將5貓交還520浪浪加油站，結果其中1隻貓到達獸醫診所時已證實不幸離世，520浪浪加油站Bella質疑愛協當日早上阻止她們將貓送醫，下午3時才帶走貓貓，結果貓貓死亡。愛協則對本報指該貓是因長期病患未獲得及時治療，於途中不幸離世。

據了解，漁護署早前收到舉報，指位於元朗水蕉新村的520浪浪加油站狗場衛生惡劣，漁護署於1月21日聯同元朗軍裝巡邏小隊及愛協督察到上址進行巡查，初步發現上址衛生環境不是太理想，但沒有證據指出有虐待動物成份，於是給予口頭警告及建議，漁護署表示將於稍後時間再進行突擊巡查。當時案件列作「求警協助」。

警方於2月6日再聯同漁護署及愛協督察突擊巡查該狗場，警方認為現場沒有證據有殘酷對待動物的情況，亦沒有作出拘捕。惟現場有5隻貓相信生病，初步調查場主有提供適當照顧及治療，場主亦願意愛協獸醫把他們帶走作治療，因此警方授權愛協即時將上述 5 隻病貓帶走作進一步治理及照顧。案件暫時列作「求警協助 – 涉嫌殘酷對待動物」。

愛協則對本報表示，近日收到大量有關520 浪浪加油站狗場中多項不符合動物福利標準的指控，該會對事件高度重視， 1 月 21 日 與漁護署及警方的聯合突擊巡查發現涉事場地的飼養環境惡劣，並與部門一同發出嚴正建議及警告，期望給予場內的動物一個符合動物福利標準的安居地。

愛協又指於2 月 6 日再聯同警方及漁護署獸醫進行聯合巡查，發現場方已根據早前建議增設新的飲水器，整體環境略有改善。「不過，我們於其中一房間內發現之前未有見過的 23 隻貓、5 隻狗及 3 隻雀鳥，該房間環境極為污穢，部分動物健康狀況未如理想——其中有 4 隻貓出現貓感冒病徵，另有 1 隻貓出現舊有傷口。」愛協獲警方授權，即時將上述 5 隻病貓帶走作進一步治理及照顧。

另愛協表示，與警方溝通協調後，警方於 2 月 3 日正式將其中一隻狗BB Bonnie的個案列作涉嫌殘酷對待動物案件進行調查。愛協表示Bonne仍下落不明，愛協督察正全力調查狗隻的實際下落，並會繼續跟進。早前有人指狗狗Bonnie疑患致命腸病毒，質疑520浪浪加油站沒有提供適切治療。

愛協表示，有必要盡快推行針對動物收容場的發牌制度及定期巡查機制，以制度化方式保障場內動物的健康與基本福祉。

520浪浪加油站Bella回覆本報查詢時則指該5隻貓中有4隻生病，1隻則因打架有舊傷，但傷口已癒合。她表示，早上已安排義工帶4隻貓看獸醫，卻被愛協阻止，愛協直到下午3時才帶走貓貓，晚上又將貓交還給她們，惟當愛協將貓貓送到獸醫診所時，護士發現當中1隻貓已不幸死亡。

她又指愛協趁早上場地進行清潔時才來巡查，因此看到未清潔好的場面。至於懷疑患腸病毒的狗狗Bonnie，Bella表示Bonnie已康復出院，並已向漁護署植入晶片及登記狗牌，並非下落不明。

對於有貓貓死亡，愛協回覆本報查詢時表示，愛協督察當日即將動物帶回青衣中心，獸醫發現部份動物情況危殆。惟警方認為仍未有足夠證據顯示狗場干犯殘酷對待動物條例，並未列作刑事罪行，及未有拘捕狗場負責人，警方亦於晚上安排愛協歸還5隻貓貓給場主。「我們要求必須於獸醫診所歸還貓貓並留院治療。愛協督察於晚上將5隻貓隻送往診所，可惜其中一隻貓因長期病患但未獲得及時治療，於途中不幸離世。」

愛協又表示，該狗場存在照顧不當的情況，惟相關執法部門暫未認為構成違法行為，該會對此深感遺憾，並已正式要求執法部門進一步跟進及深入調查事件。

