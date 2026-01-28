53歲吳美珩最新近況曝光 零走樣震驚網民 激讚睇唔出已過半百

吳美珩於1996年參選國際華裔小姐勇奪亞軍後簽約TVB，因出演多套古裝劇集時，其古裝打扮維肖維妙，被封「古典美人」；吳美珩又飾演過唔少專業人士，包括經典劇集《妙手仁心III》「葉淘」醫生、《九五至尊》女強人Rachel等等。吳美珩於2001年與拍拖5年台灣百億富商王華麟結婚，搖身一變成為名副其實嘅「百億闊太」，亦逐漸淡出幕前，將生活重心轉向家庭，多年來生活低調，甚少出席公開活動，僅與圈中好友如鄭裕玲、宣萱和顧紀筠保持聯繫。另外，吳美珩亦無社交平台，因此近照少之又少。近日，網上流傳一段吳美珩嘅最新影片，53歲零走樣嘅狀況令網民震驚。

從影片中所見，網民喺張學友紅館演唱會尾場意外發現吳美珩現身現場。吳美珩當時與好友顧紀筠及顧紀筠繼子陳浚霆同行，一同欣賞張學友演出。據網民分享，演唱會結束後，吳美珩離場時恰好遇上久未碰面嘅張家輝，二人驚喜不已，立刻攬作一團；合照時，吳美珩更主動與對方親密貼面，表現出與舊友重逢嘅溫馨氛圍。吳美珩嘅狀態依然令人驚艷，膚質緊緻、氣色紅潤，無論外貌或身形幾乎與昔日無異，網民紛紛留言大讚佢保養得宜，直言完全睇唔出已過半百，甚至有人大讚吳美珩宛如「凍齡女神」，美貌與氣質俱佳。

小紅書影片截圖

小紅書影片截圖

小紅書影片截圖

小紅書影片截圖

Do姐鄭裕玲IG

《妙手仁心III》截圖

《九五至尊》截圖

