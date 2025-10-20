53歲陳潔儀最新狀況曝光 皮膚狀態絕佳超凍齡 曾與鄧萃雯傳緋聞

來自新加坡的53歲歌手陳潔儀（Kit），90年代以《心痛》、《等了又等》、《來夜方長》等歌曲爆紅，加上曾參與張學友的音樂劇《雪狼湖》而實力受到肯定，甚至被封為「新加坡國寶」。惟事業上的成功換來體力透支，因過度操勞於2004年宣布暫別樂壇去休息進修，近年多在新加坡參演音樂劇，也曾到內地演唱。

陳潔儀在新加坡光顧餐廳時上載最新照片，可見她凍齡有術，保養得宜。（小紅書@Kit陳潔儀）

Kit不時在社交平台分享生活點滴，日前上載了跟有緣人的合照，表示10年前在北京工作，「上飛機前去了飯店旁邊商場負一層的一間小餐廳吃了個午餐，初次光顧就被它的美食和花廚概念驚豔到了。尤其當時在內地，真的很難吃到這麼食材純粹美味有營養的餐飲」。在那次用餐時，Kit認識了餐廳的負責人Karen，「認識後完全明白為什麼她會開這樣一家餐廳。純淨，高雅，親切，舒服，高素質。她根本就是花廚的化身」。

陳潔儀表示10年前在北京的餐廳遇到Karen，沒料到對方10後在新加坡開業，二人有緣再相會。（小紅書@Kit陳潔儀）

沒料到10年後，兩人竟在新加坡重逢，Kit表示：「Karen竟然在我的家鄉新加坡，在我最喜歡的mall同樣的餐廳！天啊，真的是太開心了！美食配鮮花當然超棒，但更珍貴的是看到她還是沒變。雖然生意做大了，但是還是那個純淨的女生，多了一份成熟和穩重。我真的特別欣賞不變質的人事物，因為那是多麼稀有的呀！」Kit更與Karen互相勉勵，「我們都要進步，跟上時代的轉變，不過能夠不變初衷，這可是珍貴。Karen, 加油！我一定要去遍你所有的花廚。謝謝你為我的花園城市增添了一份姿彩」。

陳潔儀近年多在新加坡參演音樂劇，也曾到內地演唱，圖為她早前到成都的照片。（小紅書@Kit陳潔儀）

Kit上載與Karen的合照，可見Kit身穿花花款式的上衣，襯上窄身的牛仔褲，身材適中；而束起頭髮的Kit拿起飲品時無懼近鏡拍照，見到她露出享受的樣子，臉上皮膚十分緊緻，而且沒有頸紋，被網民大讚凍齡有術，但抱怨她產量大少，笑稱「看到你，腦中自然浮現《等了又等》」。

陳潔儀與鄧卒雯於2019年結識後火速成為閨密，一度傳出斷背緋聞。（小紅書@Kit陳潔儀）

陳潔儀曾經歷一段維持了5年的婚姻，至今一直單身，但於2019年因與鄧萃雯一張吻臉的合照被傳出「sheshe」情，甚至開玩笑地互稱對方是「緋聞女友」。其後雯女表示：「遊走半生才遇上的圈中異國閨密，見個面都要坐飛機的緋聞女友@陳潔儀。有着心照不宣的明白和欣賞；她開口我就只管聽，無論是唱歌還是分享或是安排活動，磁場實在太對了。」

對於二女傳出緋聞，雯女曾不解地說：「我實在好奇，為甚麼兩個一向低調的人，只是訴說很開心交到一個知己密友，而且相處之後發現更多的喜愛和欣賞，居然會變成另類聯想呢？」陳潔儀則接力表態：「請别這樣，我們的『太后氣場』已經讓很多男士不敢追求我們，你們再這樣鬧，我們兩姐妹可真得坐冷板凳了！」