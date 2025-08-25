55歲郭可盈與女兒巴黎合影被讚似兩姊妹 晒名牌戰利品驚人購物力震驚網民

郭可盈與林文龍因合作拍攝TVB劇集《萬里長情》定情，於2004年結婚，育有一女林天若（Tania），生活幸福美滿，不時帶住女兒外遊見識世面。日前，郭可盈於社交平台分享一家三口歐洲旅行嘅全家福，並大方展示自己名牌店嘅戰利品，顯示出她驚人嘅購物力。

郭可盈與林文龍藉暑假帶同女兒到巴黎旅行，到訪羅浮宮金字塔、搭乘塞納河遊船、喺巷弄中咖啡館用餐等等。郭可盈發布多張旅行照，其中一張由女兒林天若擔任家庭攝影師，替父母拍下喺羅浮宮金字塔前嘅自然對視畫面。而林天若與郭可盈亦手拖手合影，母女氣質相似，五官立體，充滿青春少女氣息，完美繼承郭可盈優秀基因。另外，網民又將焦點放喺郭可盈凍齡外貌上，大讚佢年屆55歲，但仍可維持到過往喺TVB嘅纖細身形，與女兒似足兩姊妹。

另外，郭可盈亦分享購物照，手提一大袋奢華手袋和精品，其豪爽嘅購物態度震驚唔少網民：「我都想可以隨便掃」、「如果佢用雄厚嘅財力做公益善事捐款，我會更加欣賞佢」「太奢侈啦！」、「貧窮限制了我的想像」、「佢唔高調就唔會不停咁po自己去旅行啦買名牌啊呢啲嘢啦」、「有錢幾好」等等。

郭可盈未去今次巴黎之旅嗰陣已擁有接近500萬嘅手袋收藏，每次外地旅行期間亦會到當地專門店朝聖，去年曾與女兒林天若到杜拜專門店齊齊DIY製作獨一無二嘅馬仔吊飾；又試過到上海旅行期間，去只對VIP開放嘅Cafe歎下午茶。

郭可盈IG

郭可盈IG

郭可盈IG

郭可盈IG

郭可盈IG

郭可盈IG

郭可盈IG

郭可盈IG

郭可盈IG

郭可盈IG

郭可盈IG

郭可盈IG

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！