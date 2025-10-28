55歲鍾麗緹被指發福 老公張倫碩同行黑面惹議 內媒爆木無表情原因

55歲鍾麗緹突發福被指似180磅 老公張倫碩全程黑面 內媒爆木無表情原因

一代性感女神鍾麗緹曾有過兩段婚姻，育有三名女兒，包括大女張敏鈞（Yasmine）、二女張思捷（Jaden）及細女張凱琳（Cayla），2015年與細12年內地藝人張倫碩因戀愛實境節目《如果愛》日久生情，翌年展開第3段的婚姻，並將三名女兒改姓張，不過，呢段姊弟戀婚姻一直以來引來唔少議論，張倫碩曾被標籤「軟飯男」、「利益交換」等等。於5月直播中，張倫碩直言：「能走過十年真的不容易。」日前，有網民於社交平台PO出喺機場偶遇鍾麗緹與張倫碩嘅片段，竟驚見張倫碩全程黑面。

從片段中看到，鍾麗緹身穿卡其色羊毛大衣搭高腰寬鬆豹紋褲及帽子，踩著電動行李箱滑行，行為和表情都十足一名小女孩。未知係咪寬鬆版型嘅影響下，鍾麗緹體型較以往腫脹，四肢與臉型都變得圓潤，成為網民焦點，有網民更指鍾麗緹似有180磅。

除咗鍾麗緹身形受網民關注，張倫碩木無表情，不時低頭走路，與鍾麗緹各有各行嘅行為，都惹嚟網民討論，有網民就喺到估張倫碩係咪嫌棄鍾麗緹發福，感覺二人似剛吵完架。不過，對於張倫碩黑面行為，有內媒透露，其原因係因為張倫碩太緊張鍾麗緹健康，指鍾麗緹有意再生小朋友，並採用試管嬰兒方法，但由於鍾麗緹已過最佳生育年齡，成功率低，亦有高流產風險與妊娠併發症。據悉張倫碩唔想鍾麗緹冒險，因此二人為試管嬰兒問題起爭執而全程黑面。

