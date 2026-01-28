錦綉花園 5 億工程︱公契限小業主權利 地政：無法找到審批紀錄
55歲顏仟汶自爆曾被TVB、ATV棄用 爆廠仍不獲續約 為錢轉拍三級片
現年55歲的女星顏仟汶（Sophie）近年再現幕前，在TVB劇集《一舞傾城》、《反黑英雄》、《新聞女王2》及未播出的《正義女神》飾演不同類型的媽媽，令其再受關注。顏仟汶在演藝人協會YouTube頻道受訪時剖白過去曾先後被兩大電視台棄用，長期做到爆廠仍不獲無綫續約，其後轉投亞視亦疑因拍性感照而被解約，因家庭巨變而為錢接拍三級片，一路走來她都沒後悔，直至近年演出終於受到讚賞，不禁說：「嗰種鼓舞係令到我覺得，我冇堅持錯嘅。」
顏仟汶畢業於1989年的第十五期無綫電視藝員訓練班，同期學員尚有甄子丹、黃德斌、林家棟、雷宇揚、劉錫明、黎芷珊等人，顏仟汶指當時電視台的黃金時期，節目百花齊放，「一廠係綜藝、二至五廠係Drama、七廠好似係sit-com、跟住八廠係錄影帶……應該係92、93、94，我連續三年都爆騷！我係由一廠《笑聲救地球》，一路去到二至五廠，到八廠錄影帶都有我，嗰五年裡面我係一日跑幾組」。
工作明明排得滿滿的，但顏仟汶卻於95年「被離巢」，她憶述當時「決定唔係我選擇，係嗰時95年約滿， TVB冇同我再續約，係自然流失嗰個嚟嘅」。她坦言獲知不獲續約時很不開心，「梗係有唔開心啦，即一定有囉，點解唔要我？我咁勤力，我拍咁多嘢，做到肝炎瞓一個月醫院，我真係有問過『我究竟衰咩呀？』，唔知」。她感委屈卻不敢向高層追問為何不跟她簽約，「咁我就離開咗」。
顏仟汶當年只有25歲，成為棄將後十分懊惱，為維持生活而轉做保險，其後輾轉在辦公室及髮型屋做前台人員，亦曾到馬來西亞拍劇，最終在好朋友陳梅馨引薦下一同加入亞視，原本簽了兩、三年約，但亦只是維持了10個月，「點解我10個月就離開呢？就係因為嗰陣時好興影性感相，咁我就影咗一輯比較尺度大啲嘅性感相，亞視就無啦啦炒我魷魚」。她指當時很多電視台女星都拍性感照，認為公司拿她來開刀，希望殺一儆百。
再度被電視台棄用之際，顏仟汶卻驚悉父親患上食道癌，而且弟妹亦有兩歲及三歲，家中經濟壓力沉重，她急需賺錢支持生計。由於離開亞視後有多間雜誌找她拍性感照，最終反而被導演王晶邀請拍攝幾部尺度大膽的電影。面對做艷星的抉擇，顏仟汶只能豁出去，「我都係冇諗㗎咋，即係你行到嗰個位，你咁徬徨，你爸爸咁樣，我係需要有收入維持我嘅生計」。但她強調絕對不是因爸爸而拍攝尺度大的電影，而是因為她需要有生活費，「我唔支撐到我自己，我點照顧爸爸？我點照顧細佬妹？咁細個，點樣去搞？」。
顏仟汶入行以來都是「個體戶」，對於星途不敢想得太長遠，對於拍三級片的決定，「真係順住走咋，行到嗰度，當其時你又唔會諗，哇，你第時怕唔怕嫁唔出呀？我真係好簡單，無呀！我淨係好記得陳梅馨同我講咗一句『你自己諗清楚喎！』，我話『吓？我仲可以諗咩？拍啦，唔諗喇，我要錢多啲囉！』」。她稱那種電影也不是誰都能拍，而且看過好多例子，「都唔係一件咩大件事啫」，於是繼續接拍。
對於重現電視台，連續參與4部劇集的演出，她表示十分享受演戲工作，又指4部劇都演不同類型的媽媽，而且不怕被定型，「如果你一諗起啲特色啲嘅阿媽就諗起我，我非常之welcome，我唔抗拒喎，開心都嚟唔切！」。她指除了演出媽媽，亦有被邀請飾演法醫，「即係原來冇被定型」。而她入行已三十多年，無論是主要角色或客串過場，只要有人看到，有人讚賞就開心，不禁釋懷地說：「嗰種開心，嗰種鼓舞係令到我覺得，我冇堅持錯。」
