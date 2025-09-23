55歲鍾麗緹辦睡衣派對慶生！激吻小12歲老公超甜 再現人魚公主光采

鍾麗緹在9月20日迎來55歲生日，她選擇在家舉辦一場「睡衣派對」，邀請親友共同慶祝，現場氣氛輕鬆愉快。

當天她以粉色絲質睡衣搭配珠寶亮相，造型優雅中帶點俏皮；隨後又換上黑色緊身短裙與足球襪，展現活力一面。烤肉與多款蛋糕成為派對亮點，賓客們都以居家睡衣出席，彼此談笑，氛圍溫暖自在。

小12歲的老公張倫碩全程陪伴，兩人不僅十指緊扣，還在眾人面前深情親吻，結婚多年依舊恩愛甜蜜，感情穩固。鍾麗緹與前夫的兩個女兒也都在場同歡，母女同框合影，流露親密情感。

派對照片曝光後，不少網友也都留言祝福，稱讚鍾麗緹保持得非常好，根本看不出已經55歲，還有人大讚「夢回《人魚傳說》」，羨慕她擁有家庭與愛情的雙重幸福。

