56歲唐文龍擁健碩身形 網民錯焦點被指撞樣羅莽 髮線後移歲月催人老

唐文龍當年以歌手身份出道，縱然於台灣出咗3張國語碟，但回港後拍好唱片封套，宣傳團隊突辭職，令唱片草草了事推出，並無正式宣傳，歌手之路發展平平。1999年，唐文龍簽約TVB，演出過《十月初五的月光》、《妙手仁心II》、《棟篤神探》等劇集。2005年約滿TVB後，唐文龍轉戰內地發展，近年回歸香港熒幕，參與《溏心風暴3》、《解決師》及《一舞傾城》等劇集，更與麥長青、黃智賢、李思捷組成男團「Hey Brother」。唐文龍做好身材管理，不時分享健身心得，被指保養得宜；不過，近日有網民喺廣州塔餐廳野生捕獲唐文龍，唐文龍髮線後移惹熱議。

有網民於社交平台PO出與唐文龍嘅合照，寫道：「沒想到吃個飯還能遇到TVB演員唐文龍」。照片中，唐文龍身穿黑色緊身上衣，展現其胸肌和麒麟臂，並且笑容友善地為粉絲簽名。網民本來將焦點放喺唐文龍健碩身形之上，不過焦點好快轉移到頭頂，唐文龍前額髮線向後移咗唔少，且前額位置毛髮頗為稀疏，一班網民慨嘆歲月催人老，紛紛留言：「差點認不出」、「唔明都明知髮線後移點解仲整呢個頭」、「老了」、「肌肉男變禿頭」等等，甚至有人笑稱唐文龍長相越來越似73歲羅莽師傅。不過，亦有部分網民覺得以56歲來說，已經Keep得好好。

唐文龍嘅感情世界同樣係八卦焦點之一，當年與陳少霞相戀6年，無疾而終。近年，唐文龍爆出與10億千金、前無綫主播黃文意父女戀，不過卻堅決否認，之後又與楊梓菁（前名楊柳青）傳緋聞，女方現為人母，緋聞不了了之。兩年前，唐文龍擔任陳敏之YouTube Channel節目《Chi Chat》嘉賓，自爆與圈外女友穩定交往中，又表示有結婚生育之打算。

