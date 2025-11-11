56歲盧慶輝羅湖賣唱被野生捕獲 髮量大增撞樣視帝

56歲盧慶輝羅湖賣唱被野生捕獲 髮量大增兼撞樣譚俊彥

56歲盧慶輝當年憑TVB劇集《真情》「唐立生」一角而爆紅，不過2001年突消失於香港幕前，轉往內地發展，亦曾轉行做過金融行業、飲食業、房地產生意等等，近年又再重返內地幕前拍劇。盧慶輝近日喺羅湖天河城直播唱歌，有網民表示盧慶輝撞樣視帝譚俊彥。

有網民日前於羅湖天河城偶遇盧慶輝正在直播唱歌，又將片段分享到小紅書，大讚盧慶輝積極與觀眾互動。從影片中看到，雖然現場場面有啲冷清，但盧慶輝仍落力獻唱張國榮歌曲《今生今世》，並與觀眾合唱。唔少網民都留言表示盧慶輝髮量大增，更加與視帝譚俊彥撞樣：「點進來之前還以為是狄狄仔」、「狄龍兒子！」、「我也差點看成譚生」等等，不過有網民就回應指盧慶輝絕對唔係狄龍兒子：「這是盧慶輝」、「狄龍兒子只有一個，不是他」等等。

有傳盧慶輝擁過億身家，更不時於社交平台拍片與網民分享富貴生活，佢曾透露自己做家電生意，並帶領客戶參觀生產線及研發室，廠房巨大，亦開設食品生意開發「有機海參」等產品。不過，盧慶輝亦自爆曾經喺2005年到內地發展時被拍檔騙走8位數：「在2005年，我來到內地發展，好多東西要重新去學，搵過錢，亦都蝕底過。最慘的時候，被最信任的拍檔騙了8位數字，亦都好好彩，遇到好多貴人，他們都好撐我。」

盧慶輝喺《真情》飾演立生

