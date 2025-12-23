圖示檢獲的懷疑非法進口貓。（政府新聞處圖片）

香港海關昨日（22日）在羅湖管制站偵破一宗非法進口動物的案件。海關人員昨日在羅湖管制站入境大堂截查一名58歲抵港男旅客，經檢查後在其背包內檢獲一隻貓，估計市值約2萬元，遂將該名男子拘捕。 案件已轉交漁農自然護理署作跟進調查。

罪成最高可被判囚1年

海關提醒市民，任何人未領有有效許可證而將動物輸入香港，即屬違法。 根據《狂犬病規例》，任何人非法輸入動物、動物屍體或動物產品，一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁一年。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/58歲抵港男旅客背囊藏非法進口貓-遭海關截查拘捕/630606?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral