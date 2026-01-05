58歲王祖賢近況曝光 驚現大細眼說話喘氣 罕談退出娛樂圈原因

現年58歲前女星王祖賢在90年代是靚絕演藝圈的仙氣女神，但2004年拍畢《美麗上海》後息影，近日她出席加州大學矽谷學院「2026中醫養生名人論壇——慶新年．話健康」講座，除了分享養生之道，更罕有談及當年為何退出娛樂圈。而其真實狀況曝光後，不少網民驚見王祖賢出現大細眼，左眼腫到似睜不開，情況令人憂心。

王祖賢數天前發布的自拍照，其雙眼正常沒有問題。(facebook圖片)

王祖賢留着一頭招牌長髮，戴着黑色口罩，身穿黑色主調、帶有中國特色圖案的衣服，悉心打扮出席該活動。王祖賢談及當年入行原因，直言不是因為自己喜歡這個行業，「可是你知道人往往就是……明明就是不是自己自願的事情，可是他就會無巧不成拙的，就會變得是一個好像很好的姻緣……那時候就跟著姻緣，就進了這個演藝圈」。

廣告 廣告

年輕時的王祖賢靚絕演藝園。

王祖賢在幕前演過不少仙氣角色，令觀眾留下深刻印象，但鏡頭後卻苦不堪言，她表示「你問我是不是真正的在喜歡這個圈子的生活，其實你也知道，演藝圈就是不能睡覺，然後吃飯也是比較隨便隨便一點，然後主要的是日夜顛倒」。但她因為珍惜身邊的姻緣，所以就算是不喜歡都會盡力做好，於是一直工作下去」。提到為何退出，她則解釋「在一個高峰點的時候，我就退下來了……我覺得是最好的一個狀態的時候退下來，然後給大家有一個完整的我的一個念想，或者是一個美好的回憶就夠了」。

王祖賢的古裝扮相尤其美艷。（《倩女幽魂》劇照）

退出水銀燈下的生活，王祖賢表示覺得自己一直是普通人，但開始會審視自己，為甚麼自己是很小，發射出去時大家都認識她，而她卻不認識大家，開始「內觀」自己是甚麼人，然後就得了抑鬱症，直至遇上佛教後有了另一番頓悟，現時則很注重養生。

王祖賢稱選擇在高鋒時退下來，是想為觀眾留下美好回憶。(IG@wangzuxian_joeywong)

王祖賢在台上講話時一直戴着口罩，有網民留意到她說話似沒氣，要花很氣力才能繼續說，而且似在不斷喘氣，加上左眼腫脹的情況，不禁為她憂心，「為甚麼總感覺她說話很累的樣子，一直在喘氣，上氣不接下氣的感覺啊 感覺很弱，氣血不太足的感覺」。但亦有人為王祖賢開脫，指早前她流出的近照沒有大細眼，認為眼腫可能只是疲勞或眼部不適；而喘氣則是甚少出席公開活動，感到緊張所致，又指王祖賢實際年紀已不輕，不應以昔形象去比較現時狀況。