香港機場意外兩死 貨機滑出跑道墮海
58歲男子沙田馬場投注區內暈倒 送院搶救
警方今日(19日)下午5時17分接報指，一名58歲姓林男子於沙田馬場的室內投注區暈倒，昏迷不醒，保安隨即報警求助。救護員到場將事主送往威爾斯親王醫院搶救，警方正調查事件，案件列作「有人暈倒」跟進。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/58歲男子沙田馬場投注區內暈倒-送院搶救/610032?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
珍惜生命｜旺角海富苑九旬住戶墮樓亡 現場無檢獲遺書
旺角海庭道2號海富苑一名94歲鄺姓女住戶，今日早上9時許懷疑從高處墮下，倒臥在屋苑平台。警方接獲海富苑保安報案後到場，發現鄺嫗現場被證實死亡，初步調查相信她從海富苑一個單位墮下。警方於現場沒有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定，案件現列作「有人從高處墮下」。 ▼珍惜生命你要知▼am730 ・ 1 天前
旺角一日兩宗偷拍裙底斷正 21歲男港鐵站作案被捕
旺角一日發生兩宗偷拍裙底案。警方昨日下午在區內進行反罪惡巡邏，期間在亞皆老街一個商場，發現一名男子懷疑於商場樓梯用手提電話偷拍一名女子裙底。經初步調查後，警方拘捕該名50歲郭姓本地男子，涉嫌「非法拍攝或觀察私密部位」，他現正被扣留調查。案件交由旺角警區刑事調查隊第二隊跟進。 另外，警方同日下午約1時45分在港鐵旺am730 ・ 1 天前
鄭麗文盼重獲全台民意後訪陸 推動兩岸和平
【on.cc東網專訊】新任國民黨主席鄭麗文周一（20日）接受專訪時，被問及會否考慮訪問大陸。她直言「當然要」，如能化解兩岸矛盾、推動和平共榮，她甚麼工作都願意做、甚麼人都願意見，但希望在國民黨未來重新贏得全台民意後成行。on.cc 東網 ・ 9 小時前
調查指家長子女均難逃手機依賴 組織倡推遲兒童使用手機至14歲
智能手機已成為大部分現代人不可或缺的必需品，但過早擁有手機並建立社交帳號，卻有可能讓兒童沉迷玩手機，甚至增加其被不懷好意的陌生人刻意接觸的危機，對還沒有成熟心智和足夠定力的兒童而言或構成巨大風險。有家長組織對本港學童的家長進行一項調查，發現本港兒童首次擁有智能手機的平均年齡僅為9歲；而25%受訪家長表示其孩子曾在網上被am730 ・ 23 小時前
金鐘摃龜！嚴藝文喊拍鍾欣凌與黃迪揚前傳
[NOWnews今日新聞]第60屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮在昨（18）日晚間完美落幕，《影后》狂拿5項大獎，堪稱本屆最大贏家。但在劇中有精彩演出，飾演壁虎的黃迪揚雙料入圍卻沒能拿獎，導演嚴藝文在受訪時也透...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
華裔女澳洲駕豪車肇禍案延至下月審理 須決定認罪與否
【on.cc東網專訊】澳洲新南威爾士省悉尼23歲神秘華裔女子楊蘭蘭今年7月駕豪車失事，其背景持續受到關注。這宗車禍案件上周五（17日）上午在悉尼第三次開庭，法院同意延至下月中旬審理此案，整個提訊持續不到10分鐘。on.cc 東網 ・ 1 天前
即日焦點｜習近平電賀鄭麗文當選國民黨主席／羅浮宮劫案 蒙面劫匪闖入偷走多件藏品
【Now新聞台】今日焦點回顧：羅浮宮劫案｜蒙面劫匪闖入偷走多件藏品 周日全日關閉遊日注意｜日本多地再有熊出沒 岩手縣61歲男子腿部被熊咬傷遊日注意｜日本據報擬明年提高出國稅 2028年推入境前申報制度 旅客要繳手續費美國再爆發大規模無王日示威 特朗普：我不是國王中共總書記習近平電賀鄭麗文當選國民黨主席 鄭麗文覆電致謝中環華懋大廈三級火 消防顧問稱不排除由煙頭引致打風｜天文台考慮明日黃昏前後直接發出三號強風信號販毒集團將毒品藏於本港水域近岸水底 警拘三人檢69公斤可卡因#要聞now.com 新聞 ・ 23 小時前
逾5000公營機構政府部門閉路電視納「銳眼」系統 警研年內交通燈裝首支鏡頭
警方去年推出「銳眼」計劃，正逐步擴展鏡頭覆蓋範圍。警方指，未來會逐步接入其他政府部門和公營機構的閉路電視鏡頭入「銳眼」系統，如啟德體育園、港鐵等，目前已接入五千多支這類鏡頭。政府部門方面，今年目標是接入房屋署10條公共屋邨、運輸署3條海底隧道、康文署7個與全運會相關場館，以及4個出入境管制站的閉路電視鏡頭。am730 ・ 1 天前
關日華：流感可引致嚴重併發症 高危人士別看輕應盡快打針
【Now新聞台】本港流感活躍程度持續上升，有醫生指流感可引致嚴重併發症，甚至死亡，呼籲高危人士，包括小童、長者以及長期病患者等，要盡快接種疫苗。 亞洲兒童傳染病學會會長關日華：「很多市民，平時接觸跟他們談天，覺得流感很小事，發燒一會兒、少少咳、流鼻水就會痊癒，但正正要告訴大家，流感是可以引致嚴重併發症，例如是急性腦病變。為何叫腦病變呢？因為病毒未必在腦中找到，但感染病毒之後產生免疫反應，引致腦發炎的現象。另外不止於此，可以引致其他器官發炎，例如心臟心肌發炎，引致隨後的血壓低，然後會有不同器官壞死，引致死亡情況，所以大家千萬不要輕看流感感染。」#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
陳美寶與多名立法會議員參觀中九龍繞道
【Now新聞台】運輸及物流局局長陳美寶與多名立法會議員參觀中九龍繞道。 陳美寶與劉國勳、陳紹雄等立法會議員，早上參觀位於啟德的中九龍繞道(油麻地段)行政大樓，在大樓天台及隧道出入口了解隧道設施及工程，之後進入隧道路段及到油麻地出入口視察。全長4.7公里的中九龍繞道(油麻地段)預料12月通車，繞道開通後，繁忙時間來往油麻地與九龍灣的車程，將由現時的30分鐘，大減至約5分鐘。#要聞now.com 新聞 ・ 7 小時前
華官媒批美動輒關稅要挾 籲回歸理性務實
【on.cc東網專訊】中國國務院副總理何立峰上周六（18日）與美國財長貝森特、貿易代表格里爾視像通話，同意盡快舉行新一輪中美經貿關係磋商，本周有望再會面。中國官媒發表評論文章，批評美方動輒以加徵高額關稅相威脅、企圖要挾中方，已被反覆證明不是處理對華關係的正確之道on.cc 東網 ・ 1 天前
大鳴大放｜支援全運會及推廣運動健康(二)
【Now新聞台】嘉賓：黃德民 (港大醫學院臨床醫學學院矯形及創傷外科學系臨床教授) 題目：支援全運會及推廣運動健康全運會進入最後倒數階段，除了運動員全力以赴，背後亦需要大批支援人員。港大醫學院團隊亦有參與支援工作，他們的具體工作是甚麼？醫學院同時推廣運動健康，設講座教授跑步姿勢等等，希望達致哪些成果？#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
珍惜生命｜屯門大興邨夫婦墮樓釀雙屍三命 香港墮胎被拒轉赴台灣同不果
屯門有一對男女墮樓身亡。警方今日凌晨4時許接獲大興邨興泰樓住戶報案稱，發現一對男女分別倒臥在大廈對開簷篷和地面，懷疑他們從高處墮下。救援人員接報到場，兩人當場證實死亡。警方經初步調查，相信35歲黃姓男子和34歲陳姓女子從興泰樓一個單位墮下，現場沒有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定。據悉女死者已懷孕7個月，事件釀成兩屍三命am730 ・ 1 天前
颱風樺加沙｜柴灣墮海家庭母子出院 警方：正調查 未有人被捕
上月超強颱風樺加沙襲港期間，柴灣一家四口觀浪，有3人墮海，包括一名40歲甄姓父親、38歲李姓母親、及一名5歲男童；其中父親於上月26日出院，而一度情況危殆的母子亦於今日(19日)出院。警方表示正調查有關事件，暫時未有人被捕。 警方在上月底展開執法行動，拘捕兩名持香港身份證的外籍女子，分別36歲及32歲，涉嫌在風暴am730 ・ 23 小時前
網戀騙案十日逾40宗 八旬婦情陷「軍人」痛失逾500萬
警方「守網者」社交平台公布，過去十天，警方接獲逾40宗網上情緣騙案，總損失接近4,000萬港元。當中逾四成受害人為55歲或以上人士，損失金額超過2,400萬。AASTOCKS ・ 8 小時前
16 歲印度裔少年涉「刑事毀壞」被捕 疑於灣仔站阻礙列車關門︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】一名 16 歲印度裔少年昨日（18 日）下午於港鐵灣仔站涉嫌以手阻礙列車關門，令車門未能如常運作，據報最終被警方以「刑事毀壞」罪名拘捕。Yahoo新聞 ・ 1 天前
新娘潭路兩私家車迎頭撼3人傷 P牌「辣椒仔」車頭嚴重毀爛
大埔周日早上發生交通意外。一輛掛有P牌，即由暫准駕駛執照持有人駕駛的黃色私家車，今日早上7時50分沿新娘潭路往大埔方向期間行駛，至近涌尾一個彎位時，與一輛駛往鹿頸方向的黑色七人車迎頭相撞，並波及另一輛私家車。 消防及救護員接報到場後，將3名傷者包括兩名司機分別送威爾斯親王醫院及北區醫院治理，警方正調查意外原因。現am730 ・ 1 天前
澳門有賭場出現「莊閒黨」 司警拘捕三名涉案內地男女騙徒
據《澳門日報》報道，近日澳門有賭場出現「莊閒黨」騙徒，犯案手法以假扮協助賭客投注百家樂，伺機「交叉手」詐騙賭客籌碼。澳門司警針對上述犯罪立即展開調查，於本月16日下午，在一家賭場拘捕三名涉案內地男女「莊閒黨」騙徒，檢獲三部手機及7.7萬港元籌碼懷疑騙款及證物。司警跟進調查。 被捕三人包括2女1男，司警落案控以詐騙罪。案件上周五(10月17日)下午移送檢察院偵辦。 澳門賭場近日發生涉及「交叉手」的詐騙案，騙徒以團伙式犯案，首先在賭場尋找目標賭客博取信任，再伺機向賭客指可協助投注百家樂，當收取賭客的籌碼後假裝投注，同一時間同伙會以身體遮擋賭客視線，讓假裝協助投注的同伙將賭客的籌碼據為己有。司警針對上述罪案到一賭場調查時，發現可疑舉動，從旁監視後截查四人。(wl/u) ~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 11 小時前
愛潑斯坦性侵案︱安德魯王子被指曾指示警員抹黑朱弗雷 倫敦警方展開調查︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】英國安德魯王子（Prince Andrew）剛於上周宣布放棄使用約克公爵及其他剩餘王室頭銜，但他捲入的新指控再度引起關注。有報道指，安德魯早於 2011 年曾要求隨身警員，查找性侵指控者朱弗雷（Virginia Giuffre）的背景資料，企圖抹黑這名指控他性侵的女子。倫敦警方證實，現正「積極調查」有關報道。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
華團夥利用禮品卡洗錢 美消費者損失逾10億美元
【on.cc東網專訊】美媒上周六（18日）報道，中國有組織犯罪集團建立一個洗錢網絡，利用美國零售商、移動支付平台和加密貨幣來竊取和轉移財富，形成美國資本外流的隱藏渠道。犯罪分子會盜用美國消費者的充值禮品卡，在美購買高價值商品後運往中國轉售牟利，並實現資金轉移和「on.cc 東網 ・ 9 小時前