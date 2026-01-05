58歲男子被控於啟德以鐳射筆襲擊狗狗及事主 事主作供指被告稱使用「合法驅狗器」

【動物專訊】報稱任職保安的58歲被告李敏立，涉嫌於去年1月14日晚在啟德體育園零售館外以鐳射筆照射狗隻眼睛及狗主，導致狗狗左眼變紅及流眼水，被控殘酷對待動物及普通襲擊共3罪，今日在觀塘裁判法院開審。被告否認控罪，案中狗主作供稱，當時被告自稱使用合法「驅狗器」，反指摘狗狗會咬人，指狗主沒有使用狗帶。

案情指去年1月14日晚上10時45分至11時許，被告以鐳射筆襲擊狗狗和兩名事主。陳姓狗主作供時表示，當時帶唐狗到該處散步，狗狗小便後，被告突然走近及從褲袋掏出鐳射筆射向狗狗額頭，再追上前照射狗狗左眼。當她上前質問時，對方稱自己是使用合法「驅狗器」。狗狗事後左眼變紅及流眼水，她因此就事件報警。

辯方盤問時指當時是狗狗奔向被告和哭吠叫，被告才用電筒功能，因無法制止狗狗才射向狗狗一下，狗主在庭上表示不同意辯方這說法。

另一事主李小姐表示，當時她和男友人到案發地點帶狗散步，其間被告及其妻走近，被告以鐳射筆射向狗狗，當她質問被告使用什麼東西時，被告指是「驅狗器」，又以紅光分別照射向她及狗狗，她當時感到臉部有炙熱感，其後報警。

案件將於明日續審。

案件編號：KTCC1313/2025

