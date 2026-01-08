跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
58歲魏駿傑發福被嘲笑腫成青蛙 與舊愛滕麗名比較：感覺你像她爸
魏駿傑早年因演出TVB經典劇集《陀槍師姐》系列紅極一時；近年，魏駿傑長駐內地發展，除咗拍攝工作，亦不時於社交平台拍片分享生活點滴。日前，魏駿傑發布短片為網民送上新年祝福，但網民焦點就放咗喺魏駿傑嘅身形，認為即使著咗寬鬆棒球褸都遮唔到佢個肚腩，再次指佢發福走樣，建議佢減肥：「腫成了青蛙」、「點解你肥得咁交關嘅」、「不近鏡都認唔出係魏駿傑」、「哥，少吃點吧」、「媽啊，我差點沒認出來」等等。
仲有網民睇到魏駿傑舊愛滕麗名近日喺電影版《尋秦記》嘅演出，將二人作出比較，認為極大對比，留言：「你前女友都演《尋秦記》了，你還在這裡蹦躂」、「《尋秦記》中嘅滕麗名靚到呢」、「看到電影版《尋秦記》的滕麗名，瞬間感覺你像她爸」、「當滕麗名出現在鏡頭的那一刻，還是會被美了一跳」等等。不過，都有部分網民認為唔好隨意評判別人嘅身材，要懂得尊重。
魏駿傑曾經暴肥至262磅，網上曾瘋傳影片，魏駿傑肥到連手指關節都幾乎消失，年輕時嘅型男形象徹底崩壞，甚至曾被誤會係另一位又係北上發展後暴肥嘅藝人麥長青（麥包）。近年，魏駿傑積極健身，保持運動習慣，就連去橫店10日拍劇都帶埋部單車去。魏駿傑曾成功減走66磅，但體重難以長期維持，不時反彈。
魏駿傑與滕麗名與喺1998年拍攝《陀槍師姐》而相愛，拍拖9年後分手。2008年，魏駿傑與細近20歲嘅內地女友張利華於2008年結婚，育有囡囡Jessica，2015年開始屢傳婚變，直至2020年張利華被爆偷食，魏駿傑亦承認離婚，表示會與愛女相依為命，並以佢為優先。魏駿傑當時除咗於私人帳號社交平台有感而發指：「餘生，去愛一個能給你動力的人，而不是消耗你的人。」更於其後坦言因離婚及封關而非常難過，有1年半時間零收入，因而有過輕生念頭，不過為咗女兒決定捱過去。
