58歲魏駿傑發福走樣‎ 網民齊建議減肥：把原來帥氣的駿傑還给我

現年58歲嘅魏駿傑曾係TVB力捧小生，早年因演出TVB經典劇集《陀槍師姐》系列紅極一時；近年，魏駿傑長駐內地發展，除咗拍攝工作，亦不時於社交平台拍片分享生活點滴。日前佢喺小紅書上載一條拍攝工作花絮嘅影片，佢著上西裝 ，雖然身形比高峰期冇咁圓潤，但網民焦點就放咗喺魏駿傑嘅身形，紛紛留言建議佢減肥，例如 「為什麼就减不下去那」、「老魏，必須减肥了呀」、「真的是胖了很多很多」、「龍少爺... 你争口氣 少吃點行不行....」、「差點沒認出來」及 「老魏呀？咱减减肥吧，求你了把原來帥氣的駿傑還给我」等等。

魏駿傑曾經暴肥至262磅，網上曾瘋傳影片，魏駿傑肥到連手指關節都幾乎消失，年輕時嘅型男形象徹底崩壞，甚至曾被誤會係另一位又係北上發展後暴肥嘅藝人麥長青（麥包）。近年，魏駿傑積極健身，保持運動習慣，就連去橫店10日拍劇都帶埋部單車去。魏駿傑曾成功減走66磅，但體重難以長期維持，不時反彈。

魏駿傑小紅書影片截圖

魏駿傑小紅書影片截圖

魏駿傑小紅書影片截圖

魏駿傑小紅書影片截圖

魏駿傑小紅書影片截圖

《陀槍師姐IV》截圖

