58歲王祖賢健身房被偶遇！素顏戴口罩「像年輕學生」 烏黑秀髮讓網友超羨慕

近日58歲的王祖賢在溫哥華健身房被直擊，她身穿寬鬆黑色棉麻衣褲，戴著眼鏡口罩低調現身，專注觀察教練示範訓練器材，認真模樣被形容「像學生上課」。雖然有人覺得她跟年輕時比起來，身形已略顯圓潤、走路微駝背，但更多粉絲關注她黑髮濃密、膚色白皙，氣色不錯，看起來依舊健康有活力。

其實王祖賢向來是運動好手——父親王耀煌是台灣籃壇名將，她學生時期更是籃球校隊主力，因為亮眼的外貌在球場上備受矚目，成為後來踏入演藝圈的契機。2005年息影後，她在溫哥華定居二十多年，潛心修佛過著簡樸生活，但2025年開始逐漸活躍，甚至把社交平台頭像換成跑步機背影照，寫下「加油」二字，被外界解讀為「半回歸」信號。她曾說過：「前半生是奮鬥與迷茫，後半生追求平靜與健康。」如今正用行動實踐這句話。

相關照片曝光後，網路上出現不同聲音，有人讚她自律美麗、氣質依舊，也有人直言「女神變大媽」。不過更多網友認為，她能自在素顏出鏡，不刻意迎合「凍齡」標籤，反而更顯真實，也展現出「健康才是最重要的」生活態度。

