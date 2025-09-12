59歲呂頌賢昏迷留醫ICU半月死過翻生 曾暴瘦40磅 出院後最新狀況曝光

現年59歲的呂頌賢憑1996年版《笑傲江湖》令狐沖一角而在華人社會爆紅，年過半百仍保養得宜，凍齡外貌令他獲封美魔男，惟上月下旬其太太麥景婷卻社交平台透露丈夫早前肺部受細菌感染，昏迷留醫ICU長達14天，體重更暴跌40磅，並引述醫護人員個案屬罕見及嚴重。

呂頌賢是圈中公認型男，年屆59歲仍有凍齡外貌。（微博@呂頌賢）

幸好治療後呂頌賢「死過翻生」，日前終於更新社交平台帖文，見到他身穿便服外出用膳，留言指：「是時候慰勞一下自己啦﹗印度的素食，真心不錯！有興趣的也可以去試試。」只見呂頌賢戴上cap帽，雙眼炯炯有神，面露微笑拿著餐牌，看來精神不俗，但臉頰明顯消瘦帶點凹陷，就算開了濾鏡調節仍見到眼角及臉頰有明顯皺紋，露出老態之餘，其手臂更是甚纖幼，幸好他看來胃口不俗，相信調理身體後可慢慢回復昔日狀態。

呂頌賢因肺部受細菌感染，昏迷留醫ICU長達14天。（微博@麥景婷）

麥景婷於8月24日在微博發帖，表示「驚濤駭浪」的2個多月，生死就在一瞬間！感恩所有護持的，關心的和幫忙的!!!《@呂頌賢 落機—急症室—負壓病房—出院（醫療失當）—急症室—深切治療部（危殆）—隔離病房—回家靜養—鍛鍊中…》衷心勸喻每一位朋友，切記不要忙壞了身體啊！」而呂頌賢同日回應表示：「多謝大家關心，其實我整個過程我都在昏迷中，並沒甚麼感覺！只是辛苦身邊的人，為我難過擔心啦！不過這次真的知道了甚麼叫死過翻生，大家真的在忙碌中都要照顧好自己身體啊！」

呂頌賢與太太麥景婷多年來一直恩愛。（微博＠麥景婷）

對於外界質疑呂頌賢受感染，與他長期茹素的飲食習慣有關，麥景婷曾回應：「多謝連日嚟大家嘅關心、慰問、同埋支持。其實由我們率先提及，係想避免被好事之徒偷拍到@呂頌賢嘅病容之後，會大做文章，而令大家擔心！可惜事情被報道後，卻被渲染了、誇張了、誤解了⋯⋯實在始料不及！希望大家都用正能量去對待每一件事啦！🙏吃素係一種飲食模式，個人嘅喜愛！食素嘅人，係會生病，亦都會死亡！因為任何人都離唔開「生、老、病、死」！食咗素唔會變神仙，長生不老，長命千歲….希望大家放眼看清，不要再狹隘地誤解和扭曲素食嘅價值啊！🙏🙏🙏」如今呂頌賢更新狀況，他特意分享印度素食，看來其茹素習慣沒有改變。