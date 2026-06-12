59歲婦被博愛醫院誤診患癌 遭切除子宮、卵巢等 入稟向醫管局索償
59 歲女病人 2024 年在博愛醫院抽取子宮活組織化驗後，其樣本混雜了另一癌症病人的活組織細胞，終被錯誤診斷患有子宮內膜癌，遭切除子宮、輸卵管、卵巢等。惟院方事後化驗事主的子宮組織，發現沒癌細胞。
涉事病人周三（10 日）入稟高等法院，向醫管局索償，指局方及其僱員的疏忽或不作為，而令其蒙受人身損傷。入稟狀沒有列明索償金額。司法機構網頁顯示，案件將於 11 月 27 日進行核對列表審核聆訊。
入稟狀：原告被誤診患子宮內膜癌 遭切除子宮、輸卵管、卵巢等
原告為 TO YING TAI，被告為醫院管理局。入稟狀指，原告在 2024 年 1 月 5 日，在博愛醫院抽取子宮活組織化驗，但因醫管局及其僱員的疏忽或不作為，於同月 24 日錯誤診斷患有子宮內膜癌或高分化漿液性癌，及向她提供錯誤的醫療意見。
入稟狀續指，原告因而在同年 2 月 26 日在屯門醫院接受手術，切除子宮、雙側輸卵管、雙側卵巢及盆腔淋巴組織。原告現向醫管局申索損害賠償、利息、訟費，以及法庭認為適當之進一步濟助，但沒有列明索償金額。
新聞公報：事主樣本 遭混雜另一癌症病人活組織細胞
翻查政府新聞公報，博愛醫院就原告術後取出的子宮組織進行病理化驗，發現組織樣本中並無癌細胞。醫院覆檢化驗樣本及進行遺傳基因測試後，結果顯示原告於 1 月 5 日抽取的活組織樣本中，混雜另一位確診癌症病人的活組織細胞，導致化驗結果出現偏差。
新聞公報續指，根源分析委員會調查後確認，職員在實驗室工作枱上處理一名癌症病人的樣本時，該癌症病人部分微細樣本組織被濺到原告樣本所使用的器皿上，引致樣本混雜的情況，並建議遮蓋存放未被使用的樣本器皿的位置等改善措施。
HCPI109/2026
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