59歲王書麒罕有露面 二度面癱後鮮有演出 許秋怡凍齡有道超有少女感

王書麒同許秋怡不時一齊登台

童星出身嘅王書麒，多年來不時同老婆許秋怡一同登台，有指二人搵到盤滿砵滿，單憑商演密食當三番，加上投資有道已經有過億身家。

許秋怡凍齡有道，超有少女感

早前內地有網民分享王書麒許秋怡夫婦，喺內地登台演出後，於後台同同樣來自香港嘅林俊賢碰面嘅情況。三人分別於八九十年代參演電視劇，保養最得宜嘅應該係許秋怡，即使忙於搵銀，但身形同樣貌仍然保持少女感，點睇都唔似57歲。而林俊賢就一頭白髮，以「鴛鴦鞋」襯西裝甚有潮味。至於王書麒就似乎仍受多年前嘅面癱影響，出現大細眼同少少歪咀，但係精神同身型與以往冇太大分別。

廣告 廣告

王書麒似乎仍有少許面癱

王書麒、許秋怡同林俊賢

王書麒10歲時入行拍攝港台劇集《小時候》一炮而紅，同路家敏飾演嘅兄妹相當深入民心。後來王書麒加入TVB拍過多部劇集，至1994年完約後曾加盟亞視，甚至拍過三級片。王書麒後來因為面癱而鮮有拍劇，佢同許秋怡接受鍾慧冰嘅網上節目訪問時曾表示，自己多次試過拍劇被掌摑，並認同冰姐所講面癱可能同被摑有少少關係。王書麒經歷過2次面癱，第一次係拍《新紮師兄1988》時，同林嘉華拍對手戲時要被林掌摑，後來發現面部痳痺，連食麵都啜唔到上嚟，瞓覺更闔唔埋眼。第二次就係廿幾年前拍完劇返屋企吹冷氣，第二朝起身發現面癱，最弊係當日要去錄音室錄歌，結果王書麒要用手拉起塊面幫助咬字，幾經辛苦先至完成錄音。王書麒憶述最嚴重時人中直情歪咗，太太許秋怡為佢搵咗好多名醫幫手，先至有所改善。

王書麒曾透露拍戲多次被掌摑

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可即時換領限量新人禮，立即下載！