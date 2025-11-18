四大飲食平台網購優惠碼大放送！
59歲貨車司機撞斃孕婦被控危駕致死 被告不作供 押後12.17結案
懷孕 16 至 18 周孕婦，2024 年 1 月 9 日在觀塘橫過馬路時，遭貨車撞倒昏迷，留醫兩日後不治。涉事 59 歲男司機被控「危駕致他人死亡」罪，他否認控罪，案件周二（18 日）在區域法院踏入第二日審訊。辯方指被告不作供，亦不傳召證人，官押後至 12 月 17 日結案陳詞。
官關注被告否認危駕，但承認「不小心駕駛」，稱其答辯代表被告認為有過錯，但嚴重程度未達危駕，惟兩名調查警員在辯方盤問下均指，當日沒發現被告觸犯任何交通規例。官要求辯方結案時說明，被告在「不小心駕駛」的基礎上，觸犯甚麼交通規例，「你哋有責任去講返不小心（駕駛），係乜嘢不小心」。
首日審訊｜專家指事主非衝出馬路、司機留意必然見到
官關注被告欲認不小心駕駛
辯方甫開庭指，被告不作供，亦不傳召任何證人。
控方遂提出，由於沒辯方案情，希望結案陳詞僅處理本案的法律議題。法官林偉權質疑，「危險駕駛」屬複雜議題，認為控辯雙方需在陳詞中清楚說明，審訊有中那些證據支持其說法，甚或反駁對方的看法，「唔係被告唔作供，就淨係講法律原則，唔講證據」，惟若雙方僅陳述法律原則，形容本案或淪為「耍盲雞」遊戲，任由法庭決定選取那些證據。
另外，被告周一答辯時稱，欲承認「不小心駕駛」罪，惟控方拒絕接納。官指出，其答辯代表被告認為案發時「有過錯」，但嚴重程度未達「危險駕駛」。惟兩名在現場調查的警員，在辯方盤問下稱，當日並無發現被告觸犯任何交通規例。官要求辯方在結案陳詞說明，被告案發時觸犯了甚麼交通規例，「你哋有責任去講返不小心（駕駛），係乜嘢不小心」。
被控危駕致他人死亡
被告梁志華（案發時 59 歲，貨車司機），被控一項「危險駕駛引致他人死亡」罪，指他於 2024 年 1 月 9 日，在觀塘海濱道與駿業街交界，在道路上危險駕駛車輛登記號碼 SH3222 的中型貨車，引致陳健晴死亡。
案件編號：DCCC1543/2024
其他人也在看
九逕山 43 歲男疑失足墮崖亡 周末獨自行山 飛行服務隊直升機運送遺體｜Yahoo
一名 43 歲男子獨自往屯門九逕山行山，懷疑失足墮崖身亡。警方昨日（16日）接獲家屬報案指事主失聯，遂與消防展開聯合搜救行動，最終在樹幹之間發現死者，相信他意外從懸崖高處墮下。Yahoo新聞 ・ 1 天前
閃兵案︱王大陸當庭鞠躬認罪稱「無知犯錯」 陳柏霖等藝人遭求重判
【on.cc東網專訊】台灣藝人王大陸早前曾因涉嫌花360萬新台幣（下同，約90萬港元），透過「逃兵集團」偽造文書逃兵役遭逮捕，佢依家按規定服一年替代役；同時，案件牽扯出另外多位男藝人包括修杰楷、陳柏霖、張書偉、謝坤達及廖允杰5人同涉閃兵。王大陸今日（18日）現身東方日報 OrientalDaily ・ 1 小時前
日本AEON百貨「因熊出沒，暫停營業」！熊闖入秋田購物中心逾2小時、最終遭捕殺，無人受傷
日本熊患仍然持續，熊出沒地點亦愈來愈猖狂，11月16日就有一隻長約83cm的小熊闖入秋田縣能代市的AEON購物中心，幸好館內客人及工作人員及時疏散，事件中無人受傷，但熊熊最終被麻醉再電擊致死。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
大埔踏單車漢遭貨車撞倒送院亡
【Now新聞台】大埔安邦路有貨車與單車相撞，踏單車男子被捲入車底，送院後傷重死亡。 涉事單車被移去路邊，尾輪扭曲變形，貨車司機在警車上接受調查。下午一時許，一輛貨車沿大埔安邦路行駛，去到大埔中心對開時撞倒一名踏單車男子，他被捲入車底重傷昏迷，由救護車送去那打素醫院搶救，其後傷重不治，警方正調查意外原因。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
史上最長冤獄引發改革呼聲 日本學者支持禁止檢察官上訴
在香港，律政司近年經常在刑事訴訟中敗訴後上訴。在日本，震驚國際的袴田冤獄事件促使社會討論，檢察官應否有權在敗訴後上訴。一項調查發現，所有受訪的日本重審制度研究專家均支持禁止檢察官向法庭提出上訴的權利。日本國會正檢討重審制度，但很多議員反對禁止檢察官上訴。Yahoo新聞 ・ 1 天前
香港好去處｜「古埃及文明大展」 登陸香港故宮文化博物館！展出250件過千年文物、重現木乃伊製作過程、推過百款主題精品
想親眼睇過千年埃及文明古物嗎？依家香港可以近距離觀賞啦！香港故宮文化博物館將於今年11月20日至2026年8月31日期間，首次舉辦香港歷來規模最大、內容最全面、展期最長的「古埃及文明大展：埃及博物館珍藏」展覽。展內匯聚250件埃及國家博物館珍貴文物，部分更是首次離開埃及境外巡展，場內還推出過百款古埃及主題精品，更有限定盲盒毛絨掛飾等大家抽。成人門票$190起，設有多款不同優惠套票選擇，有興趣的朋友不妨入場感受埃及的神秘魅力！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
尖沙咀賓館躁漢箍煲不遂 踢門揑頸掌摑咬前女友
尖沙咀一名中年男子疑箍煲不遂，襲擊前女友被捕。周日（16日）下午3時38分，警方接獲彌敦道83至97號華源大廈一間賓館的職員報案，指一名女同事被其男朋友襲擊，涉案男子亦踢爛賓館一門鎖。警員拘捕一名44歲涉案男子，他涉嫌「襲擊」及「刑事毀壞」；45歲女事主則面、手輕傷，由救護車送往廣華醫院治理。涉事賓館一片凌亂，床單及雜am730 ・ 1 天前
西九高鐵站69歲內地漢藏鐵蓮花被捕 半個月3宗
警方周日(16日)下午3時許接獲香港西九龍高鐵站保安員報案，指在一名離境男子的斜孭袋內，檢獲一個懷疑鐵蓮花。警員到場經調查後，以涉嫌「藏有攻擊性武器」，拘捕該名姓譚(69歲)內地男子，他現正被扣留調查。案件交由油尖警區刑事調查隊第六隊跟進。 10月31日下午及晚上，上址車站亦先後有一名19歲男子，以及21歲內地男am730 ・ 1 天前
前區議員朱江瑋赴台辦《自殺通告》包場活動 持續被跟蹤偷拍 返港被海關搜身｜Yahoo
油尖旺前區議員朱江瑋創辦的網購平台「如一」，本月初在台灣包場欣賞由周冠威執導的《自殺通告》。他在社交媒體披露，在台期間持續被人跟蹤、監視和偷拍，當他試圖與跟蹤者對質的時候，對方立即逃離。此外，他返港後又被帶到海關的羈留室，被搜身和搜查行李。朱江瑋認為，「在現今時勢，這應該不是單一事件」。他公開事件「是想告訴那些在背後搞小動作，躲在暗處浪費社會資源的人，我是身正不怕影子斜，不要在我身上浪費時間了」。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
季風革命示威者在她下令及知情下被殺 孟加拉前總理哈西娜判處死刑
去年八月被推翻的孟加拉前總理哈西娜 （Sheikh Hasina），今日（17 日）被戰爭罪行法庭判處死刑。法官宣佈裁決的時候，法庭爆發喝采與掌聲。哈西娜已流亡印度，她仍可向終審法院上訴，不過她的兒子兼法律顧問已表在判決前夕表明不會上訴，除非由民主選舉產生的政府掌政，並有哈西娜所屬的 「人民聯盟」政黨參與。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
九龍塘豪宅單位疑失兩幅書法字畫 男戶主報案後自行尋回
昨日(16日)晚上11時許，警方接獲一名84歲姓李男戶主報案，指其位於慕禮道6號住宅內有兩幅書法字畫不翼而飛，其中一幅價值約15萬元，懷疑被人偷走。 警員接報後到場調查，案件一度列作「盜竊」跟進。戶主隨後在另一地方尋回失蹤的字畫，事件終告一段落，案件改為「誤會」處理。am730 ・ 1 天前
美軍伊拉克屠殺二十周年 倖存女孩：不明白為何兇手逍遙法外
2005 年 11 月，美國海軍陸戰隊在伊拉克市鎮 Haditha 殺害了 24 名平民，史稱「哈迪塔屠殺事件」。事隔二十年，其中一個受害家庭的遺孤 Safa Younes 向傳媒憶述當年慘劇。她有八名家人遇害，自己能夠倖存，全因機警扮死。BBC 取得的證人供詞間接證明是誰開槍殺人，然而他們從未被審訊，即使唯一被控的美軍，最終也只是承認疏忽職守，降職減薪了事。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
日本上月88人遭熊襲擊 秋田縣農地發現老婦屍體
日本今年熊害愈嚴重。日本環境省公布，上月共有88人遭熊襲擊，而4至10月共196人遭熊襲擊，創過去5年同期新高。秋田縣是熊害重災區，昨日一頭野熊闖入能代市永旺(Aeon)超市，店員隨即報警，並利用身邊物品堆成障礙阻止牠離開，顧客和職員被疏散後，熊隻在店內逗留約2小時，政府人員到場將牠射殺。此外，昨日下午，秋田縣鹿角市花輪地區一處農地發現一具老婦屍體，由於身上有多處傷痕，疑似遭到熊攻擊致死，警方正在調查。(ST)infocast ・ 1 天前
15人涉洗黑錢被捕 警方檢獲2000多萬元現金
警方拘捕15人涉嫌「洗黑錢」,其中3男2女已被暫控各一項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪,明日上午在九龍城裁判法院提堂;其餘7男3女被捕人正被扣查。警方經調查後在本月13日採取行動,打擊一個洗黑錢集團,突擊搜查馬鞍山、沙田、葵涌及旺角多個單位,拘捕10名本地男子及5名本地女子,年齡介乎27至62歲,涉嫌「洗黑錢」、「串謀洗黑錢」、「經營賭博場所」及「在賭博場所內賭博」。行動中,警方檢獲一批名貴手錶、首飾、手袋、銀行文件及約2470萬港元現金,並凍結其中3名被捕人銀行戶口內共約160萬港元懷疑犯罪得益。調查顯示,犯罪集團成立一間表面上合法從事借貸業務的財務公司,背後透過寬鬆的大額借貸,企圖將黑錢洗白。集團頭目涉嫌在2016至今年期間,利用21個親友的個人銀行戶口及3間公司銀行戶口,處理及清洗約11.6億港元懷疑犯罪得益。 (BC)infocast ・ 1 天前
姆明80週年展覽啟德亮相！沉浸式重現首部作品《姆明與大洪水》、1:1還原姆明屋｜香港好去處
姆明80周年啦！Trendic International Ltd.與Rights & Brands Asia Ltd.合作舉辦《姆明八十周年展：走進姆明的第一章》主題展覽，即日起至2026年1月4日、於啟德體育園啟德零售館2期4重舉行，為各位帶來姆明首部作品《姆明與大洪水》的沉浸式體驗～現有特典套裝，每人$300不但有價值$128門票一張，還有紀念明信片及姆明80周年展限量木製燈箱，值得粉絲珍藏！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
Jack Doherty馬路拍片阻交通被捕 美國網紅擁逾千萬粉絲 被控藏毒及阻差辦公︱有片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國邁阿密海灘一名 22 歲 YouTuber Jack Doherty 於當地時間周六（15 日）被捕，警方指他為拍攝影片走到馬路中央阻礙交通，被控藏有受管制藥物、藏有大麻及阻差辦公。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
【中環解密】中電義工嘉許禮 邀長者等500人歡聚
企業踐行環境、社會及管治（ESG）理念，義工服務是體現社會責任的重要一環，中電（0002.HK）義工隊過去一年，累積服務時數就突破了1.2萬小時；為表揚義工貢獻，並提前慶祝長者日，中電日前舉辦「和您一起過節── 樂遊無限暨中電義工嘉許禮」，邀請超過500位長者、社福機構代表及義工共聚。信報財經新聞 ・ 1 天前
警拘一男涉毀壞立法會選舉海報
【Now新聞台】警方拘捕一名男子，涉嫌毀壞立法會選舉旗幟。 警方檢獲疑犯身穿的衣物。上周五三名選舉助理在屯門欣田邨外的欄杆，發現三名候選人的旗幟被破壞，之後報警，警方翌日拘捕一名31歲、報稱無業、居無定所的非華裔男子，他涉嫌刑事毀壞罪，今日在屯門法庭提訊，押後至下月12日再訊。另外，深水埗黃竹街亦有選舉海報被塗鴉，警方同樣列作刑事毀壞調查。#要聞now.com 影音新聞 ・ 18 小時前
北馬其頓夜店大火案 數千人聚集首都伸張正義
（法新社史高比耶15日電） 數千人今天在北馬其頓首都史高比耶（Skopje）集會，聲援今年在一場致命夜店大火中喪生的63名遇難者家屬。這場大火發生在今年3月16日，地點是史高比耶以東80公里，人口約2.5萬的科查尼（Kocani）。法新社 ・ 1 天前
尼日利亞女子寄宿中學遭槍擊1死1傷 至少25學生被擄走
尼日利亞西北部一間中學遭匪徒持槍襲擊，至少25名學生被擄走，期間造成一名職員死亡及一名職員受傷。 事發在當地周一凌晨，現場是凱比州一間女子寄宿中學，一群持槍匪徒越過圍墻闖入校園施襲，並綁架至少25名宿生，未知被帶到何處。軍方正在搜救。(ST)infocast ・ 6 小時前