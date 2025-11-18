59歲貨車司機撞斃孕婦被控危駕致死 被告不作供 押後12.17結案

懷孕 16 至 18 周孕婦，2024 年 1 月 9 日在觀塘橫過馬路時，遭貨車撞倒昏迷，留醫兩日後不治。涉事 59 歲男司機被控「危駕致他人死亡」罪，他否認控罪，案件周二（18 日）在區域法院踏入第二日審訊。辯方指被告不作供，亦不傳召證人，官押後至 12 月 17 日結案陳詞。



官關注被告否認危駕，但承認「不小心駕駛」，稱其答辯代表被告認為有過錯，但嚴重程度未達危駕，惟兩名調查警員在辯方盤問下均指，當日沒發現被告觸犯任何交通規例。官要求辯方結案時說明，被告在「不小心駕駛」的基礎上，觸犯甚麼交通規例，「你哋有責任去講返不小心（駕駛），係乜嘢不小心」。



首日審訊｜專家指事主非衝出馬路、司機留意必然見到

官關注被告欲認不小心駕駛

辯方甫開庭指，被告不作供，亦不傳召任何證人。

控方遂提出，由於沒辯方案情，希望結案陳詞僅處理本案的法律議題。法官林偉權質疑，「危險駕駛」屬複雜議題，認為控辯雙方需在陳詞中清楚說明，審訊有中那些證據支持其說法，甚或反駁對方的看法，「唔係被告唔作供，就淨係講法律原則，唔講證據」，惟若雙方僅陳述法律原則，形容本案或淪為「耍盲雞」遊戲，任由法庭決定選取那些證據。

另外，被告周一答辯時稱，欲承認「不小心駕駛」罪，惟控方拒絕接納。官指出，其答辯代表被告認為案發時「有過錯」，但嚴重程度未達「危險駕駛」。惟兩名在現場調查的警員，在辯方盤問下稱，當日並無發現被告觸犯任何交通規例。官要求辯方在結案陳詞說明，被告案發時觸犯了甚麼交通規例，「你哋有責任去講返不小心（駕駛），係乜嘢不小心」。

被控危駕致他人死亡

被告梁志華（案發時 59 歲，貨車司機），被控一項「危險駕駛引致他人死亡」罪，指他於 2024 年 1 月 9 日，在觀塘海濱道與駿業街交界，在道路上危險駕駛車輛登記號碼 SH3222 的中型貨車，引致陳健晴死亡。

案件編號：DCCC1543/2024