59歲關淑怡病危 傳抗病多年上周家中暈倒急送院 寶麗金小花送祝福

現年59歲的歌手關淑怡（Shirley），昨日（10月7日）驚傳病危，一度急送到ICU（深切治療部）搶救，至今仍然留醫，其父親、兒子關浚賢及親友連日都在醫院憂心忡忡守候，情況令人擔心。

關淑怡於2020年12月曾在社交網站上載舊照片，其後再沒有貼出自己已照片，並且4年多以來都沒有更新。（IG@shirleyzukie）

今日（10月8日）有傳媒報道指關淑怡近年身體抱恙，多年來低調抗病，又引述消息指Shirley上周在家中突然暈倒，家人發現後急召救護車將她送院。由於Shirley當時情況危急，兒子關浚賢立即從美國返香港，趕到醫院後得悉媽媽狀況，在醫院守候多時不肯離開休息，更曾在走廊長椅抱膝痛哭，場面令人心酸。而關淑怡的爸爸及親友到醫院探病時，均沒有帶備任何湯水或餐點，故有推測Shirley可能不能進食，需靠插喉補充營養。

黎瑞恩於今年8月24日宴請寶記（寶麗金）舊同事到家中飯聚，一眾同期歌手如王馨平、劉小慧及蘇志威等濟濟一堂，惟未見Shirley蹤影。（小紅書圖片）

許多圈中人都關心Shirley情況，昔日被稱為「寶麗金小花」的同門歌手湯寶如、黎瑞恩和劉小慧等都紛紛為Shirley送上祝福，望她早日康復。據了解，Shirley與昔日同門歌手甚少聚會聯絡，小恩子於今年8月24日宴請寶記（寶麗金）舊同事到家中飯聚，一眾同期歌手如王馨平、劉小慧及蘇志威等濟濟一堂，惟未見Shirley蹤影。

關淑怡突傳病危，圈中人和樂迷都替她擔心，希望她早日康復。（IG@shirleyzukie）

Shirley於2020年在社交網站表示對唱片公司不滿，宣布退出樂壇後十分低調，自2020年12月後，其社交網站亦不再張貼自己近照，只上載環境或物品照片，透露行蹤或個人喜好，但對上一個帖文已是2021年6月，過去4年多以來未再有更新。