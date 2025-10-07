中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
59歲關淑怡驚傳急病入ICU 兒子關俊賢返港探望
90年代歌后關淑怡神隱多時，但今日有報導指Shirley因病入院，其子關俊賢聞訊後立即返港探望，情況令人擔憂。
報導指關淑怡需要進入ICU留醫，更指探病家屬都未有帶同食物，暗示Shirley可能未能進食，病情非輕。關淑怡獨力撫養嘅23歲兒子關俊賢近年於美國生活，得知媽媽狀況後已回港探望。傳媒拍到關俊賢同外公、即關淑怡爸爸守候醫院多日，而且神情哀傷。報導提及關俊賢租住醫院附近酒店，但只係間中返去休息，而且都係外公勸喻先去食飯。
關淑怡以型格曲風同形象喺90年代樂壇穩佔一席位，到2001年Shirley突然消失一排，懷孕傳言不脛而走，直到2005年先承認未婚產子。關淑怡當時指懷孕時本來仍然同男友一齊，討論過後決定做單親媽咪。多年來一直有報導推測關淑怡兒子生父係邊個，2014年Shirley聲稱對方係一位不丹寧波車，更指男友選擇履行僧侶使命，Shirley則獨力撫養兒子。
關淑怡不時傳出情緒不穩嘅新聞，2016年就曾經因為喺居住嘅愉景灣跳海而被送院，當時報導指Shirley同朋友食完飯之後表示唔開心，於是跳入海中游泳。2012年就因為喺愉景灣同人發生爭執而報警求助。
