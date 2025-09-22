樺加沙｜三號信號生效 下午 2:20 改發八號信號
59歲劉嘉玲根本逆生長！和小鮮肉出遊「年輕狀態」超驚人 網讚：美到發光
59歲的香港影后劉嘉玲近日在社群平台分享節目《一路繁花2》錄影合照，狀態維持得宜，引發熱議。她身穿藍色格子襯衫搭配牛仔褲，頭戴鴨舌帽和墨鏡，整體看起來神采奕奕，膚況緊緻透亮，完全看不出已接近花甲之齡，粉絲留言大讚「美到發光」、「根本逆生長」。
劉嘉玲保養得宜，且一改過去較有距離感的形象，全程笑容滿面，站在C位展現大姐風範。她發文寫下「魔幻山城 重慶」，背景可見當地傳統街巷，濃厚人情味的場景與嘉賓互動相映成趣。特別吸睛的是，她與24歲的新生代演員柯淳延續先前的「豪門姐弟」互動，合照中輕拍對方肩膀，顯得親近自然。
新加入的影后葉童以銀髮搭配白色西裝登場，與劉嘉玲、寧靜同框，被網友稱為「影后組合」。許多粉絲感嘆「姐姐到底怎麼保養的」、「這狀態說30歲也有人信」、「歲月對她真好」。節目透過重慶的山城小巷、火鍋店等在地體驗，營造溫馨氛圍，也讓觀眾更期待正式播出。
熊黛林44歲「膚質仍好得發光」！貼臉放閃富豪老公 雙胞胎女兒萌翻網友
