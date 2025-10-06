中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
5G 全球漫遊月費計劃邊個台最抵用？三大電訊商比較!
近年香港人出外旅遊意欲有增無減，香港電訊商都會推出相關服務搶客。現時香港四大電訊商中，有三間( 3HK、CMHK 及 CSL ) 都提供環球數據月費計劃，而當中有兩間( 3HK 及 CMHK )更提供更貼地的亞太區上網月費計劃。今次就同大家睇睇邊個台最平最抵玩!
3HK 世界Plan — 真正實現一卡全球通行
3HK 的世界Plan 最大亮點在於，用戶僅需一個月費帳戶，即可在香港及全球超過 220 個國家和地區無縫使用數據服務，覆蓋範圍為三大電訊商中最廣泛。
月費選擇相當多元，分別為 $338 / 30GB、$368 / 50GB、$458 / 70GB、$728 / 100GB 及 $958 / 200GB。該計劃不僅包含日本、韓國等熱門旅遊地的數據服務，更覆蓋秘魯、瓦努阿圖等新興目的地，真正實現「一卡在手，全球通行」的便捷體驗。
對於主要往返亞洲地區的用戶，3HK 還提供覆蓋 44 個亞洲國家的亞太Plan，月費分別為 $258 / 30GB、$288 / 50GB、$324 / 70GB、$513 / 100GB 及 $723 / 200GB。
最吸引的是，每項世界Plan 及亞太Plan 都附贈價值 $2,000 的 24 個月全球旅遊保險。這項貼心安排讓旅客省去單獨購買旅遊保險的繁瑣步驟，使說走就走的旅行變得更加輕鬆。
CMHK — 高用量用戶的首選
CMHK 同樣推出一咭環球及一咭亞太兩大月費計劃，分別覆蓋 103 及 28 個國家。與 3HK 不同的是，CMHK 主要針對高用量的用戶群。
一咭環球計劃提供 $399 / 60GB 三地加 40GB 環球、$699 / 110GB 三地加 80GB 環球及 $999 / 210GB 三地加 120GB 環球等選擇。這類高用量計劃未必適合所有人，而 CMHK 的「飛常全球通」月費計劃計算下來也相對較高，對於一般用戶來說可能不是最經濟的選擇。
CSL 環球 5G Plan — 標榜特定地區更高速穩定
CSL 最新推出的環球 5G Plan 聲稱在中國內地、澳門、日本、泰國、菲律賓、南韓、台灣及馬來西亞八個地區使用漫遊服務時，將會獲得當地合作流動網絡營運商優先分配黃金頻譜及額外網絡資源，享受更高速、更穩定及更流暢的連線品質及網絡體驗。
環球 5G Plan 同樣贈送旅遊保險，不過覆蓋國家是三台中最少，只有 55 個。月費計劃分別為 $378 / 30GB、$478 / 50GB 及 $678 / 80GB。
綜合比較與選擇建議
從覆蓋範圍來看，3HK 的世界Plan 以超過 220 個國家的覆蓋遙遙領先，最適合經常前往不同國家的旅客。加上附贈的 24 個月全球旅遊保險，整體性價比相當高。
對於數據用量極大的用戶，CMHK 的高用量計劃可能更符合經濟效益，但需要仔細計算自己的實際用量需求。
而 CSL 則適合經常往返特定八個熱門地區的用戶，其標榜的優先網絡資源分配確實能提供更優質的漫遊體驗。
總體而言，若考慮覆蓋範圍、月費價格和附加價值，3HK 的世界Plan 可說是目前市場上最抵玩的選擇，特別是對於旅遊目的地不固定的用戶來說，一個計劃就能滿足全球漫遊需求，無需每次出行更換 SIM 卡或購買當地數據卡，既方便又經濟。
其他人也在看
Tesla 申請可充氣 Cybertruck 尾翼專利以提升拖曳效率
Tesla 最近正在探索一個新穎的解決方案，旨在應對其 Cybertruck 最大的挑戰之一：拖曳效率。這家汽 […]TechRitual ・ 22 小時前
Roland 重拾傳承價值，超越純粹商業考量
Roland 若只發佈過 TR-808，這家公司依然值得在音樂設備殿堂中佔有一席之地。TR-808 可說是自電 […]TechRitual ・ 18 小時前
Samsung T9 便攜 SSD 激降，4TB 歷史低價 HK$2,170 直送香港｜Amazon Prime Day優惠2025
如果最近想升級一下手機、筆電等設備，需要給寶貴的照片或大容量影片來個備份，不如趁今次 Samsung T9 便攜式 SSD 大促，一拼把它帶回家。Yahoo Tech HK ・ 22 小時前
Xiaomi 15T 與 Xiaomi 15T Pro 的選擇調查
上星期，小米 Xiaomi 發佈了兩個重要消息——17 系列旗艦手機及 15T 系列旗艦殺手。現在，將焦點放在 […]TechRitual ・ 22 小時前
OpenAI 和 Jony Ive 共同打造的 AI 裝置或因「技術難題」延後
OpenAI 與 Jony Ive 共同打造的 AI 裝置似乎推進得並不順利，根據金融時報最新的報導，雙方目前正在努力克服「技術難題」，原定 2026 年的發佈時間甚至可能因此延後。Yahoo Tech HK ・ 5 小時前
中國展開歷史性北極探險，搭載載人及無人潛水器
中國最近完成了其第十五次也是規模最大的北極海洋科學考察，這次考察中成功實現了首次在北極冰下的載人深潛任務。這項 […]TechRitual ・ 15 小時前
泰勒絲專輯發表派對影片吸金 北美票房奪冠
（法新社洛杉磯5日電） 美國流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）這個週末收穫頗豐，她配合最新專輯The Life of a Showgirl推出的特別院線活動引發熱烈回響，週末稱霸美加票房。追蹤票房表現的北美院線聯盟（Exhibitor Relations）表示，泰勒絲的「星夢人生官方發表派對」（The Official Release Party of a Showgirl，暫譯）週末期間在美國與加拿大海撈約3300萬美元。法新社 ・ 6 小時前
自動駕駛卡車提升美國運輸能力
美國陸軍可能很快就會獲得具有自動駕駛能力的新型重型卡車。根據新合約，由 Oshkosh Defense 開發的 […]TechRitual ・ 19 小時前
蒙古戈壁發現 14 萬年前人類歷史的石器工具
一項突破性的研究顯示，古代人類群體曾在蒙古戈壁沙漠居住，當時這裡是一片湖泊和濕地的繁榮景觀。這項研究發表於 P […]TechRitual ・ 19 小時前
Unity爆嚴重資安漏洞！逾7成熱門手遊恐受影響，Steam與微軟緊急應變
知名遊戲引擎大廠 Unity，最近公開一項關於引擎嚴重的安全漏洞，編號為 CVE-2025-59489。根據官方資訊，該漏洞會影響從 Unity 2017.1 版本之後，所有以 Unity 引擎開發的 Android、Windows、Linux 和 macOS 遊戲。由於 Unity 在遊戲開發者之中相當受到歡迎，因此目前已經有不少 PC 遊戲先行下架修改。Yahoo Tech HK ・ 5 小時前
Discord驚爆安全洩露事件！客服系統存取權流出，Discord認用戶姓名、電子信箱可能全都露
推出 10 年以來，通訊軟體 Discord 早已從原本只有玩家使用的遊戲通訊軟體發展成全球許多人，不論是不是遊戲玩家都會使用的社群通訊軟體。不過，近日 Discord 所使用的第三方客服系統發生了資料洩漏安全事件，因此 Discord 用戶的真實姓名、使用者名稱、電子郵件、信用卡卡號末四碼等個人資料都可能已經被洩露。Discord 也發電子郵件給使用者們證實此事，並且也提醒用戶們必須提高警覺。Yahoo Tech HK ・ 5 小時前
VPN優惠｜Proton VPN 激罕三折優惠！每日只要 $0.76 就有高速安全上網
面對日益猖獗的網絡監控和資料外洩，保護網上私隱不再是選擇，而是必需。Proton VPN 激罕限時直減 70%！是次優惠力度超罕見，月費低至 HK$23 就能將複雜的網絡安全，化為一鍵解決的簡單動作。Yahoo Tech HK ・ 3 小時前
微軟被爆將推免費雲端遊戲服務！但玩遊戲前要先看廣告、每月最多只能玩5小時
最近微軟調漲旗下遊戲訂閱服務 XGP 月費的決定不但震驚了全球玩家，也引起了玩家們的不滿與引爆退訂潮，大家都認為這次的漲幅真的太高了。沒想到，微軟最近竟又被爆料，其實他們正在準備推出免費的雲端遊戲串流功能，讓玩家們不用訂閱 XGP 就能免費透過雲端串流玩遊戲，只是必須要看廣告，並且每月只能雲端遊玩 5 小時。Yahoo Tech HK ・ 4 小時前
回力鏢？微軟昔日承諾Game Pass不漲價，前FTC主席批「早就說過」
還記得 2023 年，微軟為了收購動視暴雪，遭到美國聯邦貿易委員會（FTC）阻止，擔心會造成市場壟斷、遊戲漲價、不公平競爭等，直到微軟承諾《決勝時刻》等系列仍會保持多平台、釋出雲端串流遊戲權利等，才終於獲准完成交易。而近日隨著 Xbox Game Pass 大調整與漲價，前 FTC 主席 Lina Khan 也公開批評，表示自己早就說過微軟收購動視暴雪會對業界造成傷害、漲價，掀起熱議。Yahoo Tech HK ・ 4 小時前
胡定欣無預警宣布嫁醫生男友陳健華 湖光山色下影婚照
43歲嘅胡定欣舊年公開戀情，同醫生男友陳健華Akin愛得甜蜜，早前定欣北上開show，Akin更睇足3場。估唔到胡定欣今日趁住中秋佳節Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
鄭希怡回流香港生活仍奢華 意外曝光2層豪宅內貌 客廳面積大到可以打波
鄭希怡（Yumiko）日前驚喜現身關智斌（Kenny）啟德演唱會，合唱《相對濕度》及《閒人勿近》，充滿回憶殺。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
小紅書揭香港三大「低調炫富」行為 請客返屋企食飯都算？
小紅書熱議「香港三大低調炫富行為」，從請客返屋企食飯、擁私家車北上，到成為馬會會員，全被視為實力象徵。Yahoo財經 ・ 8 小時前
特斯拉Optimus人形機器人學習功夫！馬斯克曝光影片：是AI驅動
馬斯克發布特斯拉 Optimus 人形機器人影片，展示 AI 驅動下的功夫學習能力。Optimus 將成為特斯拉核心產品，推動人形機器人產業化與未來價值成長。鉅亨網 ・ 1 天前
《風林火山》被內地市場拋棄 預測票房無一億 遭《豬豬俠》單日票房逼近
由麥浚龍執導的香港警匪犯罪劇情鉅製《風林火山》，自國慶檔上畫後爭議聲音不絕，觀眾毀譽參半。根據《風林火山》的票房數字，走勢相當不利，最新預測內地票房少於一億元，對比「傳說級」的4億元投資額，有分析形容電影已遭「市場拋棄」，就連同期上映的《豬豬俠》單日票房都經已逼近Yahoo財經 ・ 1 天前
文雋評《風林火山》8點觀察 「劇本完全唔合格」 叫麥浚龍報班重新學寫劇本
製作10年，據報成本高達4億港元的電影《風林火山》，早已成為「都市傳說」級數的港產片，今年10月1日國慶終於上映，但上映前後是非不斷，而觀眾對電影更是彈多讚少，導致票房未見突出Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前