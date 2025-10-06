5G 全球漫遊月費計劃邊個台最抵用？三大電訊商比較!

近年香港人出外旅遊意欲有增無減，香港電訊商都會推出相關服務搶客。現時香港四大電訊商中，有三間( 3HK、CMHK 及 CSL ) 都提供環球數據月費計劃，而當中有兩間( 3HK 及 CMHK )更提供更貼地的亞太區上網月費計劃。今次就同大家睇睇邊個台最平最抵玩!

3HK 世界Plan — 真正實現一卡全球通行

3HK 的世界Plan 最大亮點在於，用戶僅需一個月費帳戶，即可在香港及全球超過 220 個國家和地區無縫使用數據服務，覆蓋範圍為三大電訊商中最廣泛。

廣告 廣告

月費選擇相當多元，分別為 $338 / 30GB、$368 / 50GB、$458 / 70GB、$728 / 100GB 及 $958 / 200GB。該計劃不僅包含日本、韓國等熱門旅遊地的數據服務，更覆蓋秘魯、瓦努阿圖等新興目的地，真正實現「一卡在手，全球通行」的便捷體驗。

對於主要往返亞洲地區的用戶，3HK 還提供覆蓋 44 個亞洲國家的亞太Plan，月費分別為 $258 / 30GB、$288 / 50GB、$324 / 70GB、$513 / 100GB 及 $723 / 200GB。

最吸引的是，每項世界Plan 及亞太Plan 都附贈價值 $2,000 的 24 個月全球旅遊保險。這項貼心安排讓旅客省去單獨購買旅遊保險的繁瑣步驟，使說走就走的旅行變得更加輕鬆。

CMHK — 高用量用戶的首選

CMHK 同樣推出一咭環球及一咭亞太兩大月費計劃，分別覆蓋 103 及 28 個國家。與 3HK 不同的是，CMHK 主要針對高用量的用戶群。

一咭環球計劃提供 $399 / 60GB 三地加 40GB 環球、$699 / 110GB 三地加 80GB 環球及 $999 / 210GB 三地加 120GB 環球等選擇。這類高用量計劃未必適合所有人，而 CMHK 的「飛常全球通」月費計劃計算下來也相對較高，對於一般用戶來說可能不是最經濟的選擇。

CSL 環球 5G Plan — 標榜特定地區更高速穩定

CSL 最新推出的環球 5G Plan 聲稱在中國內地、澳門、日本、泰國、菲律賓、南韓、台灣及馬來西亞八個地區使用漫遊服務時，將會獲得當地合作流動網絡營運商優先分配黃金頻譜及額外網絡資源，享受更高速、更穩定及更流暢的連線品質及網絡體驗。

環球 5G Plan 同樣贈送旅遊保險，不過覆蓋國家是三台中最少，只有 55 個。月費計劃分別為 $378 / 30GB、$478 / 50GB 及 $678 / 80GB。

綜合比較與選擇建議

從覆蓋範圍來看，3HK 的世界Plan 以超過 220 個國家的覆蓋遙遙領先，最適合經常前往不同國家的旅客。加上附贈的 24 個月全球旅遊保險，整體性價比相當高。

對於數據用量極大的用戶，CMHK 的高用量計劃可能更符合經濟效益，但需要仔細計算自己的實際用量需求。

而 CSL 則適合經常往返特定八個熱門地區的用戶，其標榜的優先網絡資源分配確實能提供更優質的漫遊體驗。

總體而言，若考慮覆蓋範圍、月費價格和附加價值，3HK 的世界Plan 可說是目前市場上最抵玩的選擇，特別是對於旅遊目的地不固定的用戶來說，一個計劃就能滿足全球漫遊需求，無需每次出行更換 SIM 卡或購買當地數據卡，既方便又經濟。

