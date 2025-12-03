宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
6人涉訛稱工程期間不關警鐘被捕 詐騙集團扮政府發確認捐款短訊呃資料
警方就宏福苑大火再拘捕6人，被捕人士為消防裝置承辦商，年齡由44至55歲，涉嫌向消防處作虛假陳述，表示工程期間不會關閉消防警鐘。1人已獲保釋，其餘正扣查，警方較早前已拘捕15人，分別涉嫌誤殺。
另外，警方上周六至本周一又接獲報案，指有人在社交平台涉嫌聲稱是火災災民，聲稱失去親人及家園，希望其他人伸出援手，有4名巿民受騙，涉款逾2.5萬元。警方表示，接報後即時展開調查，並要求社交平台移除相關詐騙貼文，又要求支付平台暫停有關戶口運作，經調查後，鎖定傀儡戶口的持有人身份，被捕32歲男子非居於大埔區，不排除會有更多人被捕。
警方亦留意到有詐騙集團透過手機短訊，近日冒充特區政府名義向市民發送虛假的捐款確認通知，聲稱收訊人已經向「紅十字基金」，就今次火災完成捐款，並附上可疑電話號碼，誘使市民回電，進行詐騙和騙取個人資料，警方已將可疑電話號碼記錄在防騙伺服器，並定為高危有伏。
YouTuber涉發表煽動言論被捕
此外，警方國家安全處昨以「作出具煽動意圖的作為」罪拘捕一名26歲姓陳男子，據悉他為陳姓YouTuber「Kenny」。被捕人涉在社交平台發布影片，發表煽動仇恨言論，包括稱火災死傷者「罪孽深厚」，遭火燒是「報應」及「唔需要同情火災的死傷者」等。
