6屋邨安裝1100套感測器 房署實時監察水浸 佔用通道狀況

房委會在10條公共屋邨試行智慧屋邨管理，其中在6條屋邨安裝約1,100套感測器，構建物聯網監測預警系統。房屋署助理署長哈文慧昨日在立法會一個委員會上表示，管理人員可透過網上平台實時監察屋邨狀況，包括監測水浸及佔用通道出口情況，又安裝了800個「天眼」攝影機監察系統，打擊高空擲物。

大門裝感測器監測長者出入情況

房委會今年4月起，在觀塘雲漢邨及何文田常樂邨兩個長者居住較多屋邨試行「物聯網長者住戶大門開關訊息系統」，在50個自願參長者的單位大門安裝感測器，監測大門開關狀態，讓他們指定的親友掌握有關長者進出居所的情況。若大門在住戶選定的時間(例如48小時)內未有開啟，系統會向其指定聯絡人發出手機提示訊息，以便親友及時提供適切支援。房屋署表示，房署正與勞福局在觀塘及沙田試行計劃，互通資訊識別高風險獨老和雙老住戶，兩區的關愛隊至今已探訪約3,000戶，相關計劃將擴展至18區。

