6新屋邨幼稚園校舍接受申請 包括深水埗屯門元朗及北區等地

【on.cc東網專訊】教育局今日(28日)宣布，2025年度幼稚園校舍分配工作推出6所新屋邨幼稚園校舍，現邀請合資格的申辦團體申請。是次推出六所新屋邨幼稚園校舍，分別位於深水埗、屯門、北區及元朗區，並預計在2026至2027年落成，每所提供6或7間課室。教育局受香港房屋委員會委託提名營辦團體。上述校舍的分配工作將以申辦團體互相競逐的方式進行。

教育局特別鼓勵現時需要承擔較高昂租金、校舍環境和設施殘舊、面對區內幼稚園學位過剩等問題的非牟利幼稚園申請遷往上述校舍。教育局會優先考慮參加計劃的幼稚園擬作搬遷用途的申請，如未能就此選出合適的申辦團體，才會考慮營辦新幼稚園的申請。教育質素是首要的考慮條件，教育局會因應申辦團體的辦學計劃、過往營辦學校的表現，以及其搬遷的需要（如適用）考慮申辦團體的申請。申辦團體必須根據《稅務條例》第88條獲豁免繳稅。

