6段戀情悲劇收場！王心凌被稱渣男吸鐵
[NOWnews今日新聞] 女星王心凌今（3）日遭爆料與18年前傳過緋聞的吳克群互動親密，疑似在松山機場同進同出，搭機前往中國工作。對此，王心凌經紀公司否認，強調她搭機都由經紀人陪同。緋聞瘋傳後，網友也翻出王心凌曾經的情史，在與高富帥圈外男友藍蔚文於2023年分手前，曾有李威、姚元浩、范植偉、歐定興等戀情，但最後都分手收場，還曾在分手姚元浩後，被男方PO出午睡親密照，再度引發熱議。而常常因戀情傷痕累累的王心凌，還因此被稱為「渣男吸鐵」。
王心凌跟李威互動曖昧 後捲入與姚元浩小三疑雲
王心凌曾與李威因為被拍到共用行李箱而傳出緋聞，並在微博以「心妮姊」與「威大爺」互稱，還被周邊好友證實在一起，但兩人始終沒有承認。之後王心凌遭爆介入姚元浩與隋棠戀情，李威在受訪時被問到有沒有安慰女方，他還語氣微酸的說「搞不好她現在很開心」。
王心凌在2012年與姚元浩、隋棠的三角戀鬧得沸沸揚揚，當時王心凌與姚元浩緋聞曝光時，姚元浩還有交往8年女友隋棠，隋棠也公開對媒體哭訴「我的心好像被美工刀一筆一筆的割」，讓王心凌瞬間被罵是小三。據悉，王心凌是在姚元浩與隋棠分手空檔時交往，沒想到之後兩人又復合。不過王心凌還是與對方交往5年，最後於2017年分手。不料分手後，男方突傳王心凌在家午睡的照片，讓外界超傻眼。
王心凌曾被范植偉洩親密照 不滿高富帥男友太愛玩選擇分手
王心凌曾與范植偉交往過，在2010年愚人節當天，范植偉突然在FB上傳一張與王心凌的親密合照。不僅如此，范植偉接受報導時還爆料王心凌跟他交往時才17歲，但初夜不是給他，並坦承交往時曾對王心凌動粗，引發外界撻伐。而王心凌被范植偉爆料初夜後，王心凌15歲交往過的男友歐定興火速出面否認，表示跟王心凌沒有過進一步的關係，「我沒有碰過她，最多只有親親而已」，主動捲入話題，遭疑是想炒熱度。
王心凌在2017年爆出與圈外男友藍蔚文的戀情，一度傳出想婚，但最終因男方太花心愛玩，不停與其他女生曖昧，多次對感情不忠、欺騙她等，導致王心凌忍無可忍在2023年提出分手。王心凌每一段感情都傷痕累累，讓粉絲非常心疼，紛紛喊話希望她提高看男人的眼光。
