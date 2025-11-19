6 人涉毀選舉海報及恐嚇被捕 有人疑不滿街站聲浪過大 4名男童貪玩破壞海報｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】立法會換屆選舉將於12月7日舉行，警方今（19日）表示，近日接獲三宗案件涉不滿街站聲浪作出刑事恐嚇、惡意破壞選舉海報，共拘捕 6 人。

11月18日下午5時許，警方接獲報案，指於天水圍區內協助一名立法會候選人擺街站期間，被一名男子刑事恐嚇。警方透過翻查閉路電視片段等，鎖定涉案男子身分及逃跑路線，最終於昨晚11時，即接報後大約6小時，在天水圍區以「刑事恐嚇」罪拘捕該名32歲本地男子。被捕人報稱售貨員，目前正被扣查。警方初步相信案件因街站聲浪問題引起。

同日下午，警方接獲石硤尾邨保安員報案，指一名女住戶於大堂流連，情緒激動，語無倫次，期間用手撕毁張貼在大堂的海報。警員到場，發現共7張宣傳海報被撕毁，包括一張為立法會選舉宣傳海報及6張候選人的海報。該名70歲姓陳本地女子涉嫌「刑事毁壞」被捕，她情緒不穩，送往明愛醫院治理。

另外有4名男童相信因貪玩，在 11月15日晚上，惡意破壞20多張懸掛在朗晴邨行人天橋的立法會選舉宣傳海報。警方調查後，在 11 月 17 日至 19 日於4名男童住所附近將他們拘捕，4人為朋友關係，介乎14至16歲，涉嫌「刑事毁壞」，已經獲准或將會獲准保釋候查。