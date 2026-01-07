6 萬年前箭毒的發現揭示早期人類的狩獵智慧

在南非夸祖魯-納塔爾省的 Umhlatuzana 岩石避難所，考古學家發現了 6 萬年前的箭毒痕跡，這些痕跡存在於石英箭頭上。這一發現代表了古代人類用於狩獵的箭毒的最古老直接證據。來自南非和瑞典的考古學家發現，這種毒藥來自於 gifbol 植物（學名：Boophone disticha），也被稱為「有毒洋蔥」。研究結果顯示，早期人類已經掌握了這種有毒物質及其使用方法。約翰尼斯堡大學古人類研究所的馬爾茲·隆巴德教授表示：「這是人類使用箭毒的最古老直接證據，顯示出南非的祖先不僅在更早的時間發明了弓箭，也理解如何利用自然的化學物質來提高狩獵效率。」

研究團隊在 6 萬年前的石英箭頭上發現了這種植物毒素的化學殘留物。進一步的化學分析確認了兩種特定的生物鹼：buphandrine 和 epibuphanisine。生物鹼是一類廣泛存在於自然界中的含氮分子，植物主要產生它們來抵禦捕食者，而這些強效物質也存在於某些真菌及部分青蛙品種中。這些毒素源自於 gifbol，當地獵人今天仍在利用其強大的致命特性。此外，這些物質不僅強效，還相當穩定，能在南非土壤中存留六千年，等待現代質譜技術揭示其存在。

這一發現的真正非凡之處在於人類知識的延續。為了確認研究結果，團隊將史前的殘留物與瑞典博物館中存放的 250 年歷史箭矢進行了比較，化學指紋幾乎相同。斯德哥爾摩大學考古研究實驗室的斯文·伊薩克松教授表示：「在史前和歷史箭頭上找到相同毒素的痕跡至關重要。通過仔細研究這些物質的化學結構並得出關於其特性的結論，我們能夠確定這些特定物質足夠穩定，可以在地下存留這麼長的時間。」

使用毒藥進行狩獵也顯示出了認知能力。矛通過立即造成物理創傷來殺死獵物，而毒藥則有所不同。它需要對因果關係的理解，這一過程可能持續數小時或數天。獵人必須識別植物，提取毒素，並以足夠的預見性應用它們，知道輕微的劃傷將最終導致獵物倒下。這種狩獵計劃的水平是現代人類思維的一個標誌，表明儘管他們的工具是石製的，但他們的智力與我們相似。林奈大學文化科學系的安德斯·霍格伯格教授指出：「使用箭毒需要計劃、耐心和對因果關係的理解，這是早期人類高級思維的明顯標誌。」這項研究揭示了經過無數代傳承下來的植物知識。這項研究於 1 月 7 日發表在《科學進展》期刊上。

