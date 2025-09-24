樺加沙打風｜Yahoo 新聞報道清單一次睇
60年代銀幕女神克勞蒂亞卡汀娜辭世
（法新社巴黎23日電） 60年代銀幕女神克勞蒂亞卡汀娜今天辭世，享壽87歲。她以魅惑的雙眼傾倒眾生，也因此成為維斯康提（Luchino Visconti）和費里尼（Federico Fellini）等名導的繆思。
她也與當時眾多銀幕男神合作過，包括畢蘭卡斯特（Burt Lancaster）、亞蘭德倫（Alain Delon）與亨利方達（Henry Fonda）。
克勞蒂亞卡汀娜（Claudia Cardinale）在巴黎近郊的尼摩（Nemours）辭世，經紀人對法新社證實噩耗，並表示喪禮的日期與地點尚未確定。
經紀人薩夫里（Laurent Savry）在聲明中表示：「她為我們留下了自由且富有靈感女性的傳奇，無論是作為女人還是藝術家。」
義大利文化部長朱立（Alessandro Giuli）則稱她為「史上最偉大的義大利女演員之一」，讚揚她體現了「義大利的優雅與風采」。
克勞蒂亞卡汀娜的演藝路看似童話般美好，實則是因一段夢魘展開。她在青少年時期曾遭一位電影製片人性侵並懷孕，當時選擇有限，她做出艱難決定：留下孩子，並靠電影工作謀生——儘管她原本根本不想演戲。
她在2017年接受法國「世界報」（Le Monde）訪問時坦言：「我這麼做，是為了他——（兒子）派翠克（Patrick），即使當時的情況與社會壓力巨大，我還是決定把孩子生下來撫養。」
「那時我年紀很小，害羞、保守，幾乎像野孩子一樣，對出現在攝影機前完全沒興趣。」
1938年4月15日，克勞蒂亞卡汀娜出生於突尼西亞突尼斯附近的拉古里提港（La Goulette），父母皆為西西里裔義大利人，16歲時，她因參加選美比賽而改變命運。
她獲得「突尼斯最美義大利女子」頭銜，獎品是一趟前往威尼斯影展的旅程。在那裡，她立即成為眾人矚目的焦點，也被迫放棄原本想成為老師的夢想。
向太怒爆雙面人巨星變臉惡行 冰天雪地缺席拍攝折磨老人家等全日 網民予頭直指金像影后
影壇大亨向華強的76歲太太陳嵐本身是著名電影出品人、製片人及經理人，歷年來知悉影視圈大量秘聞，近年不時在社交平台爆料，其最新影片以「為何明星爆紅之後，往往會跌落神壇」為題，大爆有影壇巨星是「變臉大師」，在不同人面前有不同樣子，卻在片場耍大牌，態度惡劣欺凌製作團隊與演員，更曾在冰天雪地的日子失場，累及2名老人家苦等一整天，向太判定該名巨星「本質不好」。向太雖然沒有開名，但網民紛紛從蛛絲馬跡，矛頭直指一名張姓女星。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
TVB「御用惡人」50歲何俊軒再婚深圳擺酒 梁琤激罕現身真實狀態曝光
50歲藝人何俊軒曾是TVB著名綠葉，曾演過許多惡人及警察角色，因而獲封「御用警察」、「御用惡人」等稱號，惟於2016年拍攝《踩過界》十字韌帶斷裂後翌年離巢，曾與當時的太太移民到加拿大生活後離婚，而何俊軒其後北上開餐廳和拍電視劇，經常在社交平台發布影片，今年3月更宣布再婚，娶嫩妻兼做爸爸。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
向太拒談于朦朧墮樓無奈指「這個講不了」 拍片爆有女明星哭訴被潛規則
向太（陳嵐）近年加入內地直播及短視頻平台，敢言嘅佢早前曾先後談及梅豔芳及劉德華等明星往事，不過早前佢喺直播嘅時候被問及近期傳得沸沸揚揚嘅于朦朧墮樓身亡一事時，罕有拒絕回應，更無奈直言「這個講不了」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
麥家琪high爆登台 貼身裙盡顯身型玲瓏曲線
1993年以17歲之齡參加香港小姐競選嘅麥家琪，因被爆曾於15歲時拍裸照而無緣晉級。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
曾志偉與內地導演智慧較量 否認TVB沒落 霸氣強調今年有錢賺
無綫電視總經理（節目內容營運）曾志偉近日為內地熱播綜藝節目《王牌對王牌》擔任嘉賓，於節目其中一個環節中與內地導演唐國強展開一場智慧較量，各不相讓。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
金式森林｜莊子璇遭網民狠批演技 不解導演收貨原因：你係走戲定做戲？
莊子璇（Hilary）2023年以大熱姿態摘下香港小姐冠軍，曾被安排擔任台慶及港姐決賽司儀、J Music主持，拍住陸浩明和師姐馮盈盈、宋宛穎主持資訊飲食節目《食好D》，備受TVB力捧，莊子璇亦有份出演劇集《金式森林》，與郭晉安飾演父女，郭晉安更大讚莊子璇，認為佢無讀過訓練班，但竟然識好多技巧，覺得佢好有慧根並希望莊子璇會攞到新人獎。不過，《金式森林》近日率先於內地平台播出，一班網民對莊子璇嘅演技又唔係咁嘅睇法，批評佢演技極生硬。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
鄭希怡Yumiko驚見深邃法令紋？網民驚訝撞樣伍詠薇
Yumiko鄭希怡近年主要喺內地發展，更於疫情期間同老公梁學儲及囡囡梁浸浸（梁子柔）舉家移居上海。早前Yumiko度過44歲生日Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
俠醫 ｜麥皓兒「自毁顏值」演基層家庭媽咪冇人認得？「我覺得作為一個演員應該係咁！」
踏入結局周，《俠醫》劇情發展高潮迭起。凌為民（陳豪飾）因謙仔病情惡化入院備受千夫所指、影響醫館及脈脈通聲譽。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
蘇永康就涉毒舊事發文道歉 太太馮翠珊留言鼓勵「老公加油！」
蘇永康原定於10月喺浙江溫州舉行個唱，並到內地進行宣傳，但早前有網民提及23年前蘇永康喺台灣涉及毒品案件嘅舊事，更有人向當局舉報。據報，蘇永康個唱嘅門票已經喺內地售票網下架。事件掀起漣漪效應，內地官媒《人民網》都對此發表評論，更認為取消個唱之外仲要「進一步依法依規問責」。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
林峯為張馨月開派對慶祝35歲生日 送逾百萬翡翠手錶證名副其實「愛妻號」
45歲林峯與細10年內地模特兒張馨月育有女兒「格格」Luna，一家三口幸福滿滿；出名愛妻及愛囡嘅林峯不時帶同太太和女兒到唔同地方旅行，盡量抽時間陪家人。日前，林峯為張馨月舉行生日派對慶祝35歲生日，仲準備咗逾百萬嘅翡翠手錶畀太太做生日禮物，錫老婆錫到濃。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
黃子華High爆高唱《男親女愛》主題曲 音樂人Iris貼子華神Live片：超級回憶殺｜有片
黃子華和「Do姐」鄭裕玲主演的TVB劇集《男親女愛》多年來大受歡迎，當中由黃子華主唱的主題曲《藍天》亦是不少人的集體回憶。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
大師冇點你│甲骨文創辦人情史的啟示（李聲揚）
你越憎嗰個人，越睇唔起嗰個人（例如你嘅ex）—更加應該唔好沽晒。Just in case你真係睇錯人，日後佢成為首富，你都有份分享，唔使咁篤眼篤鼻。Yahoo財經專欄 ・ 5 小時前
25歲上流千金Becca Bloom推薦4本必讀書本！「RichTok」富二代企業家氣質就是從中學習：爸爸從小要求我們讀的書
在 TikTok 的 #RichTok 浪潮中，25 歲的 Becca Bloom 以其親和真誠的魅力迅速走紅，成為數百萬粉絲追捧的「富二代女王」。出身科技與地產世家的她，不僅展現奢華生活，更以職場洞察與理性思維贏得認同。她透露，父親要求她必讀的四本書，讓我們一探究竟。Yahoo Style HK ・ 1 天前
BTS師弟團CORTIS是誰？5位爆紅00後成員大公開，16歲Keonho被稱為「車銀優接班人」？
還未認識這隊新男團CORTIS嗎？這是一隊HYBE旗下BIGHIT MUSIC相隔6年再度推出的全新男團——CORTIS，是BTS師弟團，而且團內還有來自香港的成員！Yahoo Style HK ・ 25 分鐘前
Yahoo娛樂圈 ｜《鱷魚之吻》專訪 談善言首演舞台劇做新「阿寶」葉念琛不在乎haters多：其實好多人比我更介意
葉念琛，暗黑愛情題材代表，有人會形容他的作品「MK」，但不得不承認，它們確是千禧年代經典。最近他有新嘗試，首度參與舞台劇，一手籌備、編劇兼投資Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
林欣彤疑似醫院開直播 高呼「你想殺死我」網民極擔心 經理人回應︰因情緒激動入急症室
參加《超級巨聲2》出道的林欣彤，去年約滿華納之後轉以獨立歌手身份發展。早前林欣彤獲邀請到英國參加佈道會，但於今日凌晨林欣彤突然喺IG開LIVE，疑似身在醫院Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
颱風樺加沙｜打風不停市迎最大考驗？據報銀行家就近駐守 中環金鐘酒店一房難求
超強颱風樺加沙襲港，儘管天文台先後發出8號及10號風球，惟港交所實施「打風不停市」，香港金融市場仍持續運作。據《彭博》報道，颶風樺加沙標誌著港交所去年實施的「打風不停市」新規以來最大考驗。不少銀行家與交易員選擇留在家中或入住辦公室附近的豪華酒店，導致中環、金鐘一帶的高端酒店出現一房難求的情況。am730 ・ 2 小時前
颱風樺加沙｜超市及街市貨架被掃空！除三色豆外 一款蔬菜竟無人問津？（多圖）
超強颱風「樺加沙」威脅逼近香港，除了有餐廳超前佈署，宣佈將會暫停營業，市面上更提早出現「搶購潮」，多間超市及街市傳出貨架被連夜掃空：米、麵粉、罐頭食品等必備糧食用品瞬間消失，甚至連包裝水、廁紙亦難求。許多市民大排長龍，Yahoo Food走訪不同超市及街市，發現不少商戶貨架的菜、麵包、杯麵等食物被搶購一空，但除了三色豆冇人買之外（也是意料之內吧），竟然還有1款蔬菜「無人吼」，被全數留在貨架上？Yahoo Food ・ 1 天前
颱風樺加沙｜預警八號特別告示將生效 家居防災包7大物資+4大常備儲糧清單
超強颱風「樺加沙」威脅逼近香港，香港天文台表示，將於今日（23日）下午2時20分改發八號烈風或暴風信號，並會在八號信號生效前約兩小時發出「預警八號特別告示」。近年香港極端天氣事件愈趨頻繁，不論是暴雨還是颱風，對市民生活都帶來不少影響。根據香港天文台數據，過去百年本港的年平均氣溫持續上升，極端降雨事件的頻率更增加了一倍，加上高密度城市環境令撤離和應對更具挑戰性。除了杯麵和零食，讀者們家中又有哪些常備儲糧以應對颱風季節來襲？對於「家居防災包」又有多少認識？Yahoo Food ・ 1 天前
樺加沙到打風 酒店業至少贏兩日
樺加沙殺到全城戒備，超市街市食物被掃清固然先發一筆小財，另一贏家是酒店業，除了受惠機場停飛，酒店業本身的餐飲支援可能應記一功。Yahoo財經 ・ 5 小時前