60年代銀幕女神克勞蒂亞卡汀娜辭世

（法新社巴黎23日電） 60年代銀幕女神克勞蒂亞卡汀娜今天辭世，享壽87歲。她以魅惑的雙眼傾倒眾生，也因此成為維斯康提（Luchino Visconti）和費里尼（Federico Fellini）等名導的繆思。

她也與當時眾多銀幕男神合作過，包括畢蘭卡斯特（Burt Lancaster）、亞蘭德倫（Alain Delon）與亨利方達（Henry Fonda）。

克勞蒂亞卡汀娜（Claudia Cardinale）在巴黎近郊的尼摩（Nemours）辭世，經紀人對法新社證實噩耗，並表示喪禮的日期與地點尚未確定。

經紀人薩夫里（Laurent Savry）在聲明中表示：「她為我們留下了自由且富有靈感女性的傳奇，無論是作為女人還是藝術家。」

義大利文化部長朱立（Alessandro Giuli）則稱她為「史上最偉大的義大利女演員之一」，讚揚她體現了「義大利的優雅與風采」。

克勞蒂亞卡汀娜的演藝路看似童話般美好，實則是因一段夢魘展開。她在青少年時期曾遭一位電影製片人性侵並懷孕，當時選擇有限，她做出艱難決定：留下孩子，並靠電影工作謀生——儘管她原本根本不想演戲。

她在2017年接受法國「世界報」（Le Monde）訪問時坦言：「我這麼做，是為了他——（兒子）派翠克（Patrick），即使當時的情況與社會壓力巨大，我還是決定把孩子生下來撫養。」

「那時我年紀很小，害羞、保守，幾乎像野孩子一樣，對出現在攝影機前完全沒興趣。」

1938年4月15日，克勞蒂亞卡汀娜出生於突尼西亞突尼斯附近的拉古里提港（La Goulette），父母皆為西西里裔義大利人，16歲時，她因參加選美比賽而改變命運。

她獲得「突尼斯最美義大利女子」頭銜，獎品是一趟前往威尼斯影展的旅程。在那裡，她立即成為眾人矚目的焦點，也被迫放棄原本想成為老師的夢想。