60年跑馬地單位大翻新，影院級客廳容納12套音響兼備

Eva Wong Architects Ltd. 將60年跑馬地單位，翻新成溫馨舒適的家庭聚會空間。

Client Brief

一個五口之家希望全面翻新他們居住了四十年的家居。作為音響技術專業人士，這對半退休夫婦希望打造具備專業級娛樂設備的家居環境。而且每個週末，他們的大女兒都會回家吃晚飯，令飯廳成為重要的聚會場所。同時，他們亦需要充足的儲物空間和更寬闊的通道，為將來的退休生活做好準備。



Challenges

單位原有佈局狹窄昏暗，空氣流通欠佳，「像王家衛電影《花樣年華》中的主角家居佈局。」Eva Wong Architects Ltd.創辦人Eva Wong如此形容。另一挑戰是要在客廳安裝12套專業級音響設備。



Solutions

佈局經過徹底重新規劃。飯廳和廚房位置對調，打造更寬敞的飯廳空間和採光充足的共用空間，適合家庭聚餐時光。牆身亦經重新規劃令走廊更寬闊，同時改善空氣流通並引入更多自然光。玻璃趟門營造流暢的分隔效果，在保持實用性的同時增強開放感。原本設計不當的空間，如狹窄走廊和形狀不規則的睡房，都重新規劃成更實用和靈活的佈局。



客廳巧妙融合12套專業音響設備——部分隱藏在電視櫃內（特別設計以配合聲音震動），其餘則嵌入假天花板中。Eva回憶：「為了妥善安裝音響，我們需了解每件音響設備的規格。但過程實在獲益良多！」



Tips

開放感是讓家居感到舒適和吸引的關鍵。





在這個單位中，喇叭巧妙地隱藏在假天花內，保持客廳的視覺整潔。



要優化聲音效果，僅有優質設備並不足夠。設計師為露台門採用了雙層玻璃設計，以達到最佳隔音效果。





