60歲楊玉梅被八旬媽媽催婚「你咁後生仲可以生個仔喎」

1990年參加亞姐入行嘅楊玉梅，年青時風騷迷人不乏裙下之臣，更自爆曾經同時間有13位追求者。上年「登六」嘅楊玉梅一直注重健康及保養事宜，除體重長期維持在100磅以下，亦熱愛做瑜伽鍛鍊身體，修成美好線條，同時亦盛傳係隱形富婆，坐擁飲食王國之餘，亦曾涉足美容界做老闆。

「貴婦」楊玉梅狠爆登場 與老戲骨郭鋒一Take過「駁火」戲獲全場工作人員拍掌讚精彩

楊玉梅被八旬媽媽催婚

被譽為「美魔女」嘅楊玉梅單身多年不婚不生，早前佢就同年逾八旬嘅媽媽拍片談論婚嫁。片中楊玉梅同媽媽詐嬌話覺得自己60歲好老，楊媽就安慰個女「我八十幾歲都唔覺得自己老」，轉個頭仲話「阿女你咁後生，仲可以生個仔喎」。楊玉梅話寧願養狗，楊媽就呻催婚多年冇成果「20歲催過你，30歲催過你，40歲催過你，我而家放棄你啦」。

楊玉梅同媽咪母女裝拍片

轉個背楊玉梅同媽媽認真談起婚嫁問題，楊媽話唔會怪玉梅唔結婚生仔，如果個女遇到個好嘅都冇咩所謂，唔會要佢相睇，「將來有個伴好啲，遇唔到咪算囉」。楊玉梅就話一切順其自然，單身就可以有更多時間照顧媽媽互相陪件，最後仲大大力錫媽咪一啖。

網民睇完條片都羨慕楊玉梅60歲仲可以同媽媽撤嬌

網民睇完條片都羨慕楊玉梅，「60歲仲可以同媽媽撤嬌，已經贏過好多人」，又大讚楊玉梅同媽咪keep得好「60歲像40歲，80多歲像60」。