60歲美魔女伊莉莎伯海莉騷半裸出浴照勁香艷

【on.cc東網專訊】有「美魔女」之稱的英國女星伊莉莎伯海莉（Elizabeth Hurley）雖然經已60歲，但仍然保養得超好，她經常於社交網分享性感比堅尼照。而最近海莉就與兒子Damian去馬爾代夫度假繼續大晒比堅尼照。

海莉身穿白色比堅尼出海乘坐水上飛機去私人小島玩，她留言表示：「天啊，我好傾慕馬爾代夫，並好興奮成為全新小島嘅其中一個首位客人。」此外，海莉亦分享自己浸泡泡浴的照片，其中一張她更大晒半邊胸騷玉背，十分香艷！

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】