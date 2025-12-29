60歲谷德昭近月急瘦 撐拐杖看張學友演唱會 真實狀態曝光被指似80歲

現年60歲的谷德昭昔日綽號「肥谷」，顧名思義是全身長肉，在幕前演出時胖嘟嘟的形象為觀眾帶來不少歡樂，但早年因健康問題刻意減肥近50磅，體型消瘦但仍健步如飛，亮相主持節目時反應敏捷兼精神不俗，看來一切正常。

谷德昭撐着拐杖走在女友林子萱之前，但其後被女友超越。（抖音＠相遇香港娛樂截圖）

不過，谷德昭於平安夜（12月24日）與44歲女友林子萱（Kiki）到紅館欣賞張學友演唱會，進場時被內地博主拍下真實狀態，只見他下車後需撐拐杖，走路時身體微彎，體型明顯較數月前消瘦，步伐相對緩慢，其女友原本在其身後，不久即超前為其開路。

廣告 廣告

谷德昭撐拐杖與女友林子萱一起去看張學友演唱會。（抖音@香港Jason X截圖）

不少網民看到片段後都將谷德昭誤認是導演劉偉強，「第一眼看成劉偉強的請舉手」、「眼殘？這是劉偉強」。網民知道是谷德昭後都十分驚訝，「一開始真以為劉偉強，仔細看看又覺得還是谷德昭」、「怎麼瘦成這樣，肥谷呢？」、「谷德昭80歲？呢個都唔係啊？」、「對穿腸怎麼瘦成這個樣子了」、「剛刷完70歲的呂良偉，就刷到60歲的谷德昭狀態差距大得厲害」、「哇，谷德昭瘦到好像張達明咁」。

網民誤以為暴瘦的谷德昭是導演劉偉強。圖為劉偉強今年4月65歲生日會時與歌手李蕙敏合照。（IG@amandaleewaiman）

谷德昭看騷後亦有在個人IG上載照片，包括站在張學友海報面前留影，只見他身穿紫紅運動外套和闊身併布縫製的牛仔褲，但仍見到身型相當瘦削，臉頰瘦得嘴角現皺紋，而頸上更有狀似樹根頸紋，容顏相當憔悴。而他在會場則臉露笑容跟Keyman（馬啓仁）合照，當時臉色尚算不俗。

谷德昭於11月17日上載到社交平台的照片，明顯臉容較飽滿。（IG@koktakchiu）

翻看谷德昭社交平台的照片，見到他今年下半年明顯逐漸消瘦，原本圓圓的臉頰變瘦，皺紋亦漸深，令人對其健康狀況感到憂慮

谷德昭於10月16日上載與小儀的合照，臉頰仍有肉，皺紋沒那麼明顯。（IG@koktakchiu）

谷德昭9月19日上載的照片，當時仍是臉圓圓。（IG@koktakchiu）