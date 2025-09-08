60歲邵美琪真實狀態曝光 狀態絕佳獲讚短髮女星天花板：美回從前

由杜琪峯導演、2003年上映的經典港產片《PTU》，早前舉行4K修復版重映禮，前日（6日）起重新上映，當中50%利潤會撥捐予「鮮浪潮」。杜琪峯當日率領一眾演員出席重映禮，當中包括邵美琪（Maggie）、林雪、任達華及黃浩然等，其中60歲的Maggie甚少露面，其真實狀態曝光，隨即惹來網民哄動，只見她剪了一頭清爽短髮，體型纖瘦面容飽滿，顏值不遜當年，因身穿修身黑色低胸西裝而帥氣滿滿，獲激讚是「短髮女星天花板」，驚嘆她是不只是凍齡，而是「美回從前」。

邵美琪在《PTU》的女警造型非常帥氣。（《PTU》劇照）

早前Maggie宣布回巢TVB拍攝新劇《特勤女團》，事隔五年再演新劇，飾演新人鍾柔美（Yumi)的媽媽，當時她的頭髮稍長，以切合當媽媽的角色，而這次出席《PTU》重映禮，Maggie似特意把頭髮剪短，重現當年帥氣女警的形象。影迷都讚賞Maggie誠意滿滿，「這些小心思是專業演員的表現」、「像看到22年前那位女警現身」，又指Maggie最適合短髮造型，「短髮女星的天花板」、「太美了，短髮才是她的舒適區」、「我覺得她是最耐看的美人」、「這個髮型、這身打扮，讓邵美琪年輕廿載，而她年輕時的確很美」。有影迷則拍到Maggie台下表現，當見到有人在拍攝時，她即親切地揮手示意，親民的一面再獲加分。

短髮的邵美琪身穿修身黑色低胸西裝而帥氣滿滿，獲讚是短髮女星天花板」。（小紅書影片截圖）

升降機門關上時，Maggie仍親切地跟影迷揮手打招呼。（小紅書影片截圖）

Maggie看到有人拍攝時，即親切地揮手示意，盡顯民一面。（小紅書影片截圖）

導演杜琪峯率領一眾演員出席《PTU》修復版4K重映禮，當中包括邵美琪（Maggie）、林雪、任達華及黃浩然。（Yahoo娛樂圈影片截圖）