60歲鞏俐頂銀髮亮相！戴51克拉寶石項鍊霸氣十足 網讚：老了照樣是女皇

60歲的鞏俐亮相北京卡地亞晚宴，以一頭自然銀髮和51.70克拉海藍寶石眼鏡蛇項鍊成為全場焦點。她大方展現歲月痕跡，氣場依舊強大，被許多網友讚為「優雅老去的代表」、「老了還是女皇」。

鞏俐當天穿上綠色絲質上衣，搭配卡地亞古董眼鏡蛇項鍊，舉手投足從容穩定。雖然有少數評論覺得造型略顯年紀，但多數網友支持她的自然狀態，稱「就算老了還是女皇」。她過去穿碎花裙出席法國國宴時曾被批評「像農婦」，如今回看，大眾更認可她的份量在於氣質與作品本身，而非穿著。與郭晶晶、張震等人同框時，她自然鬆弛的姿態也被稱為「最會拍合照的人」。

廣告 廣告

這份底氣來自橫跨40年的演藝成就。鞏俐26歲以《秋菊打官司》獲得威尼斯影后，成為華人第一人；《霸王別姬》更奪下坎城金棕櫚獎。《活著》中的家珍一角也讓她被讚「把角色演得有血有肉」。她曾在坎城紅毯享有清場待遇，法國羅浮宮也曾邀請她拍攝紀錄片，國際影壇對她一直保有高度評價。

鞏俐過去接受訪談時也曾直言，近年華語電影在國際上受到的關注減少，並認為創作者應思考如何重新打動觀眾。她表示，電影最重要的是「能觸動心」，讓觀眾在離開戲院後仍會回想某個鏡頭，覺得這段時間是值得的。

近年定居法國的她與電子樂音樂家尚・米榭・雅爾相伴，生活步調愈加平和。網友大讚：「60歲能活成這樣，真的不需要怕變老。」

延伸閱讀

金馬影后「嫁鋼鐵大王」引退多年！乳癌痊癒慶祝68歲生日，滿頭白髮美貌仍發光

曾被封「最美郭襄」！55歲李綺虹素顏玩水、大方曬皺紋雀斑 網讚：優雅老去的自信