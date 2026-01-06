焦點

天文台今早最低氣溫 11.8 度 料明日後日早上持續寒冷

Yahoo Tech HK

60 TOPS NPU 強勢登場！AMD 推多款全新 AI 晶片｜CES 2026

包括 Ryzen AI 400、Ryzen AI Max+、Ryzen 7 9850X3D。

Sanji Feng
Sanji Feng
編輯
60 TOPS NPU 強勢登場！AMD 推多款全新 AI 晶片
60 TOPS NPU 強勢登場！AMD 推多款全新 AI 晶片

AI 電腦熱潮雖未如預期般快速爆發，但 AMD 仍在今年的 CES 2026 上持續發力。他們今日公佈了新一代 Ryzen AI 400 系列桌機處理器，同場還帶來高階的 Ryzen AI Max+ 以及專為遊戲玩家而設的 Ryzen 7 9850X3D，勢要延續去年在 AI 晶片領域的進取步伐。

基於你的私隱偏好設定，此內容無法提供。
如要查看此內容，請在這裡更新你的設定。

Ryzen AI 400：更快、更聰明的 AI 桌機處理器

Ryzen AI 400 系列屬於 AMD 最新一代桌面 AI 晶片，今次首度納入「Copilot+」規格，意味這是 AMD 首批支援微軟新一代 AI 功能的桌機處理器。

廣告

雖然 Copilot+ 計劃還未真正引發革命，但 AMD 認為這是朝向真正 AI 電腦的重要一步。Ryzen AI 400 採用升級版 XDNA 2 NPU，運算能力達 60 TOPS。相比前代 Ryzen AI 300 系列的 50–55 TOPS 進一步提升，並遠超微軟要求的 40 TOPS 門檻。

AMD Ryzen AI 400
AMD Ryzen AI 400

旗艦型號 Ryzen AI 9 HX 475 具備 12 個 Zen 5 核心、最高 5.2GHz 加速時脈以及支援 8,533 MT/s 記憶體速度。而入門的 AI 5 430 雖僅四核心，但仍保留 50 TOPS NPU，屬同級罕見。

AMD 宣稱新系列在多工處理上快 30%、內容創作快 70%、遊戲效能提升約 10%，同時在 Cinebench nT 測試中有 70%「離線連接效能」改善，意味筆電續航與性能有同步升級。

Ryzen AI Max 300
Ryzen AI Max 300

Ryzen AI Max+ 瞄準小型桌機與高效工作筆電

Ryzen AI Max+ 延續去年推出時的「全能晶片」理念，將 CPU、GPU、NPU 及整合記憶體封裝於單一晶片中，比肩 Apple Silicon 的一體化設計。今年新發表的 12 核心 Max+ 392 與 8 核心 Max+ 388 均可達 5GHz，配備 50 TOPS NPU 及達 60 TFLOPs 的 GPU 圖形效能。AMD 曾指出，Apple 的整合式晶片模式給予了他們啟發，讓 PC 系統更輕、更省電又不犧牲效能。

AMD Ryzen AI Max+
AMD Ryzen AI Max+

這些晶片將用於小型桌機與高效工作筆電，例如 Framework Desktop 及 ROG Flow Z13，實測表現足以媲美獨立顯示卡機種。

AMD Ryzen 7 9000X3D
AMD Ryzen 7 9000X3D

Ryzen 7 9850X3D：平價入門 3D V‑Cache

針對遊戲玩家，AMD 亦帶來 Ryzen 7 9850X3D。這款 8 核心處理器可達到 5.6GHz Boost 時脈，採用 3D V‑Cache 技術，垂直堆疊出 104MB L2 + L3 快取記憶體，比標準 9850HX 的 76MB 大幅增加。

雖然官方暫未公布價格，但市場流出資料估計零售價約為 200 美元。與此同時，傳聞 AMD 還在籌備一款擁有「雙層快取」設計、容量高達 192MB 的 Ryzen 9 9950X3D2，預計成為發燒級玩家的新目標。

展望：AI PC 方向漸趨明朗

整體而言，雖然 AI PC 仍未完全顛覆市場，但 AMD 透過 Ryzen AI 400 及 AI Max+ 晶片，已展示 AI 加速運算將成為未來處理器的新常態。從筆電到桌機，AI 能力正逐步走入主流市場，下一步，就看微軟與開發者能否提供真正「有用」的 AI 功能。

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk

Yahoo新聞專題報道

其他人也在看

71歲成龍爆砸4千萬港幣救女兒！匿名付房租、助創業　吳卓林低調態度洩玄機

71歲成龍爆砸4千萬港幣救女兒！匿名付房租、助創業　吳卓林低調態度洩玄機

父女終於有望和好？71歲的成龍被爆近年透過資金與資源，不斷低調支援女兒吳卓林，包括信託基金、生活費與工作合作，相關細節曝光後引發網路熱議，也讓這段長期疏離的父女關係再度成為話題。

姊妹淘 ・ 2 小時前
方媛抱三女兒入鏡！甜蜜誇「寶寶比我美」，霸氣買大顆黃金吊飾寵女

方媛抱三女兒入鏡！甜蜜誇「寶寶比我美」，霸氣買大顆黃金吊飾寵女

天王郭富城與太太方媛近日再度成為話題。38歲的方媛抱著剛出生的三女兒入鏡，神情溫柔，面對鏡頭毫不掩飾對孩子的疼愛。她在跟網友互動時笑說，小女兒「比自己漂亮」，也回應網友關於是否會偏心的提問，表示對三個孩子「每一個都是100分的愛」。

姊妹淘 ・ 1 小時前
霍啟仁新婚太太公開婚禮現場照 玉龍山下許盟誓：我們未來同樣廣闊

霍啟仁新婚太太公開婚禮現場照 玉龍山下許盟誓：我們未來同樣廣闊

霍英東長子霍震霆與前港姐冠軍朱玲玲育有三名兒子，分別是霍啟剛、霍啟山及霍啟仁（霍啟人），三子均各有所成，而孻仔霍啟仁作風低調，與泰國籍女友Namfon拍拖多時，前年5月霍啟仁求婚後，去年11月在雲南玉龍雪山舉行婚禮。日前新婚人妻Namfon在社交平台分享婚禮現場照，可見一對新人對着玉龍山許下廝守終身的盟誓，天闊地廣，場面簡單而浪漫。

Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
尋秦記｜滕麗名上載坐輪椅片段 意外令陳浚霆被鬧冇風度

尋秦記｜滕麗名上載坐輪椅片段 意外令陳浚霆被鬧冇風度

《尋秦記》電影版成為近日熱話，創下香港電影史上首日最高開畫票房紀錄。除咗古天樂飾演嘅項少龍備受注目，滕麗名再以當年「善柔姑娘」亮相大銀幕，唔少網民都大讚即將奔5嘅滕麗名保養得宣，稱之為凍齡女神。日前，滕麗名於社交平台分享2019年拍攝電影版《尋秦記》時受傷坐輪椅嘅片段，意外令TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》拍檔陳浚霆（Andrew）成為眾矢之的。

Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
《全民造星6》決賽，強尼被古天樂即場出題「考牌」，主持急才功力被大讚轉數超快

《全民造星6》決賽，強尼被古天樂即場出題「考牌」，主持急才功力被大讚轉數超快

《全民造星6》決賽圓滿結束，司儀強尼再被封為「地表最強」，面對古天樂即場出題依然面無懼色，盡顯急才功力被受網民洗版大讚！

Yahoo Style HK ・ 22 小時前
廣華醫院直擊｜下午起患者幾乎坐滿急症室　傍晚次緊急和非緊急病人最長要等10小時

廣華醫院直擊｜下午起患者幾乎坐滿急症室　傍晚次緊急和非緊急病人最長要等10小時

【Now新聞台】公立醫院急症室緊急次緊急及非緊急病人診金加至400元後，有醫院的預計輪候時間一度高達10個半小時。本台記者梁潔瀅傍晚6時許身處廣華醫院，急症室自下午起輪候人數明顯增多，幾乎坐滿整個急症室，目前情況已有所改善，約有20多個病人仍在輪候，多為喉嚨和腸胃不適患者，不過次緊急和非緊急輪候時間最長仍需10小時。 #要聞

now.com 新聞 ・ 20 小時前
中日外交戰陰影下的中國移民 首次看到攻擊性塗鴉「感到寒毛直豎」

中日外交戰陰影下的中國移民 首次看到攻擊性塗鴉「感到寒毛直豎」

provided宋子健（右）與稻垣茜是一對中日跨國婚姻伴侶。 「高市上台後，我正好在京都一個餐會上。餐會剛結束，同桌的一位女性長輩過來擔心地問我：日本的高市上台後，你會不會更辛苦？有沒有被針對？」去年夏天剛移居日本的中國人Zoe（化名）回憶說。 讓她記憶深刻的是，這位阿姨當時還找來另一位長者開車送她回家。「在車上，他們問起我有沒有因為最近中日關係，遇到不舒服的事。我搖著頭表示自己沒有，不過語言班上有同學在京都街上被日本老人喊『滾回國去』。他們兩位長輩立刻在車上向我表示：『我們也很討厭這樣的人。』」 ...

BBC News 中文 ・ 21 小時前
「暴走神鞋」舒服波鞋網民推介3大品牌：HOKA行萬步不覺痛、車銀優代言Skechers也是舒服鞋子天才？

「暴走神鞋」舒服波鞋網民推介3大品牌：HOKA行萬步不覺痛、車銀優代言Skechers也是舒服鞋子天才？

當大家仍在 Nike 或 Adidas 之間選擇困難時，近期網民在社交平台上分享自己的「暴走神鞋」體驗；3個品牌的波鞋，因出色的緩震技術和實用性能，獲得大量用家推介。

Yahoo Style HK ・ 5 小時前
陳曉華奪萬千星輝「最佳衣著」，緊緻腹肌超亮眼！「虐腹式」馬甲線練成大法，站立式、不用工具在家練習瘦腰運動

陳曉華奪萬千星輝「最佳衣著」，緊緻腹肌超亮眼！「虐腹式」馬甲線練成大法，站立式、不用工具在家練習瘦腰運動

萬千星輝頒獎禮2025完美落幕，今年不少明星都穿得很漂亮，有大騷美背與心口，而陳曉華就穿起黑色長袖晚裝，肩與腰線特別剪裁令她展現香肩以及緊緻馬甲線，身形fit爆，也讓她贏得今年的「最佳衣著」大獎！

Yahoo Style HK ・ 7 小時前
曾稱美不敢對馬杜羅輕舉妄動　華專家預測頻落空惹議

曾稱美不敢對馬杜羅輕舉妄動　華專家預測頻落空惹議

【on.cc東網專訊】內地軍事評論家、國防大學教授李莉一個月前曾稱，委內瑞拉有俄羅斯的防空導彈，美國不敢輕舉妄動，委國總統馬杜羅「不慌」。惟美國近日空襲委內瑞拉並帶走馬杜羅後，引發網民對李莉分析評論的熱議，調侃「吹誰誰倒楣」。

on.cc 東網 ・ 1 天前
英超話題 ｜阿摩廉炒魷　《鏡報》：華舒福重返曼聯現生機

英超話題 ｜阿摩廉炒魷　《鏡報》：華舒福重返曼聯現生機

曼聯解僱阿摩廉後，引發不少問題，英國《鏡報》更指今季外借到巴塞的華舒福，提供一條重返奧脫福的道路。

Yahoo 體育 ・ 3 小時前
深夜腳步聲逼近真相將現！ 女首相挑戰亡靈宅邸藏玄機！

深夜腳步聲逼近真相將現！ 女首相挑戰亡靈宅邸藏玄機！

說到日本政壇的新鮮事，最近最吸睛的莫過於新上任的首相高市早苗了。她不但是日本史上首位女首相，還大膽地打包行李，搬進了那個傳聞中「鬧鬼」的首相官邸。 想像一下，從舒適的議員宿舍換到一個充滿歷史故事的地方，聽起來就像一部輕鬆的冒險電影，對吧？高市自己也在社群上分享，說到目前為止，一切平靜，沒什麼靈異驚喜跳出來打招呼。

Japhub日本集合 ・ 22 小時前
【759阿信屋】今期勁筍推介（05/01-18/01）

【759阿信屋】今期勁筍推介（05/01-18/01）

759阿信屋推出最新勁筍推介，Samlip CityDeli急凍炒飯系列低至$21.9/2件、SuperFresh急凍系列低至$16.8-30/件、BOBO 波波魚丸系列低至 $25.9-33.9/2包，仲有大量零食、飲品以勁筍價發售！

YAHOO著數 ・ 1 天前
萬千星輝頒獎典禮2025 完整名單丨曾志偉拎萬千光輝榮譽傳奇 台上宣布退任總經理職位：我覺得自己有啲江郎才盡

萬千星輝頒獎典禮2025 完整名單丨曾志偉拎萬千光輝榮譽傳奇 台上宣布退任總經理職位：我覺得自己有啲江郎才盡

TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2025》 於今日（4日）晚上8時舉行，並頒發各大獎項，包括最佳男主角、最佳女主角

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
日本島根縣東部 6.2 級地震　震源深度 10 公里　最大震度 5 強｜Yahoo

日本島根縣東部 6.2 級地震　震源深度 10 公里　最大震度 5 強｜Yahoo

日本島根縣東部在本港時間今早 9 時 18 分，發生黎克特制 6.2 級地震，震源深度 10 公里，屬於淺層地震。鳥取縣和島根縣震感強烈，其中鳥取縣境港市、鳥取日野町、江府町；島根縣松江市、安來市均錄得最大震度為「5 強」。至於鳥取縣主要城市米子亦錄得最大震度為「5 弱」。

Yahoo新聞 ・ 4 小時前
林文龍郭可盈首度同台頒獎 亂爆台下藝人緋聞好尷尬 黃宗澤蔡潔齊齊耍手擰頭

林文龍郭可盈首度同台頒獎 亂爆台下藝人緋聞好尷尬 黃宗澤蔡潔齊齊耍手擰頭

尋晚《萬千星輝頒獎典禮》由林文龍同郭可盈夫婦頒發最佳女主角，佢地話係首次同台擔任頒獎嘉賓。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
全球車廠市值排名大洗牌 小米反超比亞迪躋身前三 保時捷跌出前十

全球車廠市值排名大洗牌 小米反超比亞迪躋身前三 保時捷跌出前十

最新數據顯示，全球車廠市值格局迎來重大調整，截至 2025 年 12 月 31 日收盤，特斯拉、豐田、小米、比亞迪包辦前四席位，其中小米以 1314.9 億美元市值超越比亞迪的 1302.3 億美元，躍居全球第三，成為首個躋身全球前三的中國新勢力車廠。這一變化標誌著資本對中國智慧電動轉型的深度認可，也反映出產業競爭邏輯的深刻變化。

鉅亨網 ・ 9 小時前
44歲陳自瑤露心口晚裝火辣殺入萬千星輝頒獎典禮紅地毯！「最索人妻」魔鬼級身型保養法：不可以恃著青春就不保養

44歲陳自瑤露心口晚裝火辣殺入萬千星輝頒獎典禮紅地毯！「最索人妻」魔鬼級身型保養法：不可以恃著青春就不保養

萬千星輝頒獎典禮2025完美落幕。紅地毯是眾星當晚的首個「戰場」，女明星們出盡美麗力度，給觀眾最美視覺。其中，「最索人妻」之一的陳自瑤（Yoyo），一身黑色露心口晚裝搶盡眼球，傲人身材表露無遺，火辣登上萬千星輝頒獎典禮紅地毯！

Yahoo Style HK ・ 1 天前
英超 ｜《衛報》爆料　車路士報價1.6億歐元搶雲尼素斯

英超 ｜《衛報》爆料　車路士報價1.6億歐元搶雲尼素斯

根據英國《衛報》報道，車路士正計劃向皇家馬德里提出一份高達 1.6 億歐元的報價，目標收購雲尼素斯。皇馬現時面臨抉擇：是把握時機出售，還是冒險日後人財兩失。

Yahoo 體育 ・ 14 小時前
不只黃金週要避開！他籲「2026年１時段」別去東京旅遊：房價漲到讓人想哭

不只黃金週要避開！他籲「2026年１時段」別去東京旅遊：房價漲到讓人想哭

日本是台灣人最愛去的旅遊目的地之一，許多人也已開始規劃明年的日本行程。然而，一名網友近日在社群平台發出警告，提醒旅客務必避開明年４月底的東京行程，否則可能面臨天價住宿費。原因在於該時段將有３組韓國知名

食尚玩家 ・ 1 天前