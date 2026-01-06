60 TOPS NPU 強勢登場！AMD 推多款全新 AI 晶片｜CES 2026

60 TOPS NPU 強勢登場！AMD 推多款全新 AI 晶片

AI 電腦熱潮雖未如預期般快速爆發，但 AMD 仍在今年的 CES 2026 上持續發力。他們今日公佈了新一代 Ryzen AI 400 系列桌機處理器，同場還帶來高階的 Ryzen AI Max+ 以及專為遊戲玩家而設的 Ryzen 7 9850X3D，勢要延續去年在 AI 晶片領域的進取步伐。

Ryzen AI 400：更快、更聰明的 AI 桌機處理器

Ryzen AI 400 系列屬於 AMD 最新一代桌面 AI 晶片，今次首度納入「Copilot+」規格，意味這是 AMD 首批支援微軟新一代 AI 功能的桌機處理器。

廣告 廣告

雖然 Copilot+ 計劃還未真正引發革命，但 AMD 認為這是朝向真正 AI 電腦的重要一步。Ryzen AI 400 採用升級版 XDNA 2 NPU，運算能力達 60 TOPS。相比前代 Ryzen AI 300 系列的 50–55 TOPS 進一步提升，並遠超微軟要求的 40 TOPS 門檻。

AMD Ryzen AI 400

旗艦型號 Ryzen AI 9 HX 475 具備 12 個 Zen 5 核心、最高 5.2GHz 加速時脈以及支援 8,533 MT/s 記憶體速度。而入門的 AI 5 430 雖僅四核心，但仍保留 50 TOPS NPU，屬同級罕見。

AMD 宣稱新系列在多工處理上快 30%、內容創作快 70%、遊戲效能提升約 10%，同時在 Cinebench nT 測試中有 70%「離線連接效能」改善，意味筆電續航與性能有同步升級。

Ryzen AI Max 300

Ryzen AI Max+ 瞄準小型桌機與高效工作筆電

Ryzen AI Max+ 延續去年推出時的「全能晶片」理念，將 CPU、GPU、NPU 及整合記憶體封裝於單一晶片中，比肩 Apple Silicon 的一體化設計。今年新發表的 12 核心 Max+ 392 與 8 核心 Max+ 388 均可達 5GHz，配備 50 TOPS NPU 及達 60 TFLOPs 的 GPU 圖形效能。AMD 曾指出，Apple 的整合式晶片模式給予了他們啟發，讓 PC 系統更輕、更省電又不犧牲效能。

AMD Ryzen AI Max+

這些晶片將用於小型桌機與高效工作筆電，例如 Framework Desktop 及 ROG Flow Z13，實測表現足以媲美獨立顯示卡機種。

AMD Ryzen 7 9000X3D

Ryzen 7 9850X3D：平價入門 3D V‑Cache

針對遊戲玩家，AMD 亦帶來 Ryzen 7 9850X3D。這款 8 核心處理器可達到 5.6GHz Boost 時脈，採用 3D V‑Cache 技術，垂直堆疊出 104MB L2 + L3 快取記憶體，比標準 9850HX 的 76MB 大幅增加。

雖然官方暫未公布價格，但市場流出資料估計零售價約為 200 美元。與此同時，傳聞 AMD 還在籌備一款擁有「雙層快取」設計、容量高達 192MB 的 Ryzen 9 9950X3D2，預計成為發燒級玩家的新目標。

展望：AI PC 方向漸趨明朗

整體而言，雖然 AI PC 仍未完全顛覆市場，但 AMD 透過 Ryzen AI 400 及 AI Max+ 晶片，已展示 AI 加速運算將成為未來處理器的新常態。從筆電到桌機，AI 能力正逐步走入主流市場，下一步，就看微軟與開發者能否提供真正「有用」的 AI 功能。

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk