61歲倪震近況曝光！罕現身「無字頭」拍檔飯聚 太太周慧敏留言：掛住你哋

商業電台90年代經典早晨節目《無字頭七八九》、《無字頭八九十》當年極受歡迎節目，全因主持人陣容強勁，包括黃子華、谷德昭、陳輝虹、倪震、張達明、雷頌德、李璨琛、錢嘉樂、謝昭仁、彭浩翔等人，節目結束逾20年，早已成為聽眾的集體回憶。

日前谷德昭在IG分享《無字頭》主持人聚會照片，留言表示「《無字頭》好耐冇聚頭，甚歡。認得晒我哋，你都有番咁上下 #無字頭七八九 #無字頭8910 #有冇人記得無字頭全員有邊幾個」。出席者除了谷德昭，還有陳輝虹、倪震和謝昭仁，當中61歲倪震與58歲「玉女掌門人」周慧敏於2009年結婚後十分低調，罕有現身即時成為網民焦點。照片可見，倪震戴著黑色鴨舌帽，配上黑框眼鏡，望着鏡頭面露微笑，看起來十分精神，不少網民大讚他保養得宜，完全不像是「登六」人士。相片除了引來網民討論，周慧敏亦留言指「掛住你哋」，谷德昭即回應「掛住你too」。

廣告 廣告

周慧敏在照片下留言指「掛住你哋」，谷德昭即回應「掛住你too」。（IG截圖）

倪震與周慧敏於2009年結婚後十分低調。（IG＠vivianchowwaiman）

雖然倪震甚少露面，但近年仍有跟《無字頭》昔日主持不時聚舊，左起：彭浩翔谷德昭、倪震、李璨琛、谷德昭。（IG@koktakchiu）

「電波少年」謝昭仁也有IG分享該合照，並以中日文寫道：「今天放假，與當年在電台工作時的『無字頭八九十』成員一同吃午飯，對香港電影或者文化界比較熟的朋友（就算是日本的朋友們），也許對他們的名字也都熟悉吧」。謝昭仁於1998年1月與日本人伊藤高史組隊，拍攝日本電視台製作的真人騷節目《電波少年》，當年二人由非洲徒步到歐洲，整個旅程歷時290天，節目在香港亦極受歡迎，當年的少年謝昭仁，如今已經53歲。

一張Re-U照片勾起無數人的年少回憶，有網民留言表示「見到如此影像，即刻哭了，回憶穿越年少時！」、「嘩😮昭仁好耐冇見啦，童年回憶返晒嚟」、「有冇機會復活一集🔥」。