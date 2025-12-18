61歲尹天照拍探店片 雙下巴眼袋盡顯 大排檔食雞屁股極麻甩

亞視經典劇集《我和殭屍有個約會》於1998年播出時極受歡迎，成為「亞視神劇」之餘更令飾演馬小玲嘅萬綺雯同況天佑嘅尹天照因而走紅。早前以《我和殭屍有個約會》故事拍成嘅網路電影《驅魔龍族馬小玲》上架，不過網民同觀眾似乎唔多受落，更指係「毀童年」，批評女主角吳千語演技之外，更有人認為劇集廿幾年前嘅特效處理得好過新版。

當年尹天照以型爆造型跑出，如今61歲嘅尹天照轉戰內地，不時拍片介紹食肆。最近尹天照於一條「探店」片現身，面容同身型比當年明顯漲唔少，雙下巴同眼袋尤其明顯，睇落拍得住75歲嘅譚校長。早前有另一位網民喺東莞巧遇尹天照，並提及尹大啖食雞pat pat，相當豪氣。

網民見到尹天照，都忍唔住留言講起《驅魔龍族馬小玲》。有人話「我能接受況天佑老了，但不能接受由別人來做」、「（片段）運鏡都比《驅魔龍族馬小玲》好多了」。

尹天照被王秀琳指控拍《我和殭屍有個約會III之永恆國度》時對佢毛手毛腳，甚至報警處理，尹天照當時表示願意同對方當面對質。後來，尹天照未有被起訴，但佢亦都離開亞視未有再拍港劇。2010年尹天照太太確診血癌，尹因此停工陪伴照顧太太，近年轉戰內地拍網劇等製作。

