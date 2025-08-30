最新家庭收入統計出爐 全港中位數升至3萬元
61歲張達明近況曝光 身體暴瘦需撐拐杖 好友攙扶健康惹關注
現年61歲的藝人張達明，昔日口齒伶俐兼擅長搞笑，於2011年確診鼻咽癌後一直與病魔搏鬥，體重一度瘦至剩下40公斤（約88磅），近年抗癌成功逐步復出幕前，但曾表示自己因療程而變得口齒不清，演戲說對白有困難，精神狀態與體力都大不如前。日前張達明出席活動，只見他不但暴瘦，而且要撐拐杖協助行動，一名男性友人更在旁攙扶，其健康情況令人憂心。
有網民拍下張達明的最新狀況，只見他當日身穿粉紅色上衣和鬆身褲子，另加黑白波點恤衫，衣袖摺至手踭位置，見到體型瘦削如「紙片人」，雙臂亦顯得瘦弱，並且拿著拐杖。達明頭上的啡髮十分濃密，後腦位置則白髮蒼蒼，變成兩截顏色。張達明在場坐下前，其身邊的男友人先伸手按壓座位，看看是否適合達明坐下，其後又伸手摻扶，甚至在達明坐下後為他按摩肩頸，看來十分細心。
而網上流傳另一段影片，見到同樣衣著裝扮的張達明與男友人現身大圍，途經圍坊步向小巴站，而張達明過馬路時一度步伐不穩，身體曾靠向友人，可見相當虛弱。
上載影片的網民表示「張達明透過積極治療逐漸恢復了健康。曾經的他是真正的開心果，說話風趣，形象親民。如今鏡頭下的他顯得那麼無力，讓人唏噓感慨」，又稱「作為看他電影長大的80後，希望他(張達明)身體健康！」，然後提到電視劇《狀王宋世傑》是張達明的代表作，他更在2020年憑藉電影《麥路人》獲得了金像獎最佳男配角。
