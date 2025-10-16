專訪｜前騎師墮馬退役 投身慈善越野跑
61歲男認6度強姦親女、首犯案時女兒僅11歲 案情指母親曾籲不報警以保聲譽
61 歲男子被控在 2015 年 5 月至 2022 年 3 月期間，6 度強姦及 3 度非禮親女，首次強姦時女兒僅 11 歲。被告周四（16 日）在高等法院承認所有控罪。法官杜麗冰將案件押後至 11 月 18 日判刑，為事主索取創傷、精神科報告，並為被告索取背景報告，期間被告須繼續還押。
案情指，被告長居香港，事主 2003 年出生後則一直居於內地。事主 11 歲時，被告曾在海豐縣事主家中，強姦及兩次非禮事主，並警告事主不要將事情告知他人，又給事主共 300 元人民幣。
案情續指，事主 2021 年到港，其後一直與兄長居住在一間劏房，被告曾 5 次在單位內強姦事主，又在其中一次事後，拍下事主陰部，再向她展示照片。事主曾告訴母親，遭被告強姦一事，母親要求事主為自己聲譽著想，不要報警。事主曾嘗試自殺，獲救後把事件告知警方，警方在被告探病時將他拘捕。
涉 3 項非禮、6 項強姦
被告 T.M.L，被控 3 項猥褻侵犯罪及 6 項強姦罪。就猥褻侵犯控罪，他被指於 2015 年 5 月，在中國海豐縣兩度非禮女子 X，以及在 2021 年 9 月在紅磡新柳街一單位內非禮女子 X。
就 6 項強姦罪，被告被指於 2015 年 5 月至 6 月期間，在中國海豐縣強姦女子 X，以及在 2021 年 9 月至 2022 月 3 月，在紅磡新柳街一單位 5 度強姦女子 X。
案情指，事主 X 出生於 2003 年，被告 T.M.L 是其生父。X 一直與生母及兄長在中國海豐縣居住，被告則一直住在香港。X 印象中，在小一才首次見被告。X 12 歲時，被告會恆常到海豐縣探望 X 一家，並留在她家；X 除了與被告發生過性行為，未有過性經驗。
11 歲時首遭強姦
事後被告於房門「攝」錢
案情指，2015 年 5 月，X 當時 11 歲，一日她放學後約下午 4 時，X 與兄長同在家，被告突然抱 X 及強行放她在大腿上，再強吻 X，將舌頭放入 X 口中，時長約 2 分鐘。X 曾推開被告不果，被告停止後，X 告訴被告她不喜歡，但被告向 X 說，父親親吻女兒是正常的。
同日晚上 9 時，X 的母親帶 X 的兄長、弟弟外出，被告突然闖入 X 的房間，並將 X 強行帶到飯桌上，脫去她的衣服，將舌頭伸入 X 口中，用手擠 X 的胸部，再脫去 X 的褲子、內褲，將手指放入陰道。X 感覺痛，不斷大叫制止不果。
數分鐘後被告停止，X 拿回衣服，跑回房間哭泣。被告叫 X 不要向他人透露事件。家人回家後，X 在房門發現有兩張 100 元人民幣「攝」入。X 的母親告訴 X，被告好心給她零用錢，X 不想要並轉交母親。
案情續指，案發後兩星期，被告突然闖入 X 的房間，脫去 X 所有衣物，吻她的乳頭及陰部，X 嘗試將被告推開不果。被告脫下褲子，將陰莖放入 X 的陰部並發生性行為，X 感疼痛。之後 X 拿出陰莖並清理 X 的陰部，X 見到紙巾上有血迹。被告拿走紙巾，並警告 X 不要告訴任何人。X 立即關門並哭泣，一小時後，X 見一張 100 元人民幣穿過房門入房。
疫情期間到港、隔離時被姦
案情續指，2021 年 9 月疫情期間，X 到港後因隔離政策，要在紅磡新柳街的劏房隔離 14 天。她當時與兄長同住，兄長睡下格床、她睡在上格床。
她到港的第二日凌晨 4 時許，X 見被告進入房間，並見到被告與兄長睡在下格床。約清晨 6 時，X 見兄長出外工作，她繼續睡覺，之後感到褲子被脫去、被告在她身上。被告又脫去她的胸圍、內褲，吻她的嘴並將手指放入她的陰部。X 感疼痛並大叫，推開被告不果。5 至 10 分鐘後，被告停止並離開上格床，叫 X 不要告訴他人。
一日內兩度強姦
案情續指，事後翌日凌晨 4 時許，X 在床上玩手機，見被告進入房間，並與兄長同睡下格床，她繼續睡覺，之後感到有人壓在她身上，見被告全裸，她被強行脫去所有衣物，被舔乳頭，及將手指及舌頭放入陰部。
被告之後再將陰莖放入 X 的體內，強行發生性行為。X 大叫反抗，推開被告不果。
數分鐘後，被告停止，並在 X 的肚上射精，在床上留下紙巾，期間 X 不見被告有使用安全套。X 感害怕並在床上哭泣後便睡去。
同日稍後，事主再全裸爬上上格床，強行將陰莖放入 X 的陰部及性交，X 嘗試推開不果，數分鐘後被告在 X 的肚子上射精。X 不見被告有使用安全套。被告事後用紙巾清理精液後離開單位。X 之後在廁所清潔，期間下體感疼痛並流血。
事後拍攝事主陰部
至 2021 年 11 日某日凌晨 5 時許，被告爬上上格床，壓在 X 身上，將她弄醒。被告強行脫去 X 所有衣物，吻她的頭與嘴，X 大叫求救，並叫被告不要再侵犯她，被告遂用手蓋住 X 嘴巴。X 嘗試腳踢被告反抗，壓她在床上，用手摸 X 的胸部及陰部。
被告脫下褲子，並用手打開 X 雙腿，沒有使用安全套的情況下，強行與 X 發生性行為。數分鐘後，被告在 X 的肚子上射精。事後 X 感害怕及疼痛，不敢離開上格床。
10 分鐘後，被告回到上格床，再將 X 壓到床上，將震動器放在她的陰部。X 當時告訴被告，她感到疼痛及不適，嘗試腳踢被告反抗。被告再於沒有使用安全套情況下強姦 X，數分鐘後在 X 的肚子上射精。被告之後用手機拍下 X 的陰部，並給她看照片。X 感害怕。
事後兩、三日，X 下體一直疼痛。由於她來港時間不長，所以沒有向任何人透露過事件。
事主曾相信被告不會再犯
案情續指，去到 2022 年 3 月，X 認為被告不會再侵犯她，因為被告有一次到劏房，與她的兄長睡在下格床，而沒有侵犯她，案發當日 X 便要求被告帶日用品到房間。同日下午，被告帶同日用品到場，X 睡覺時感到有人壓在她身上並脫去她所有衣物，被告將陰莖放入 X 的身體強行發生性行為。X 大叫反抗，推開被告不果。
10 至 15 分鐘後，被告在 X 的肚子上射精，被告 1 分鐘後離開單位。X 之後洗澡，事後亦沒有再見被告，而她一直擔心被告會再侵犯她。
事主嘗試自殺、被告探病被捕
至 2022 年 4 月 19 日，X 在微信告訴母親，她中一時首次遭受被告強姦，之後她到港後再遭被告強姦，母親當時向 X 稱感到憤怒，並叫 X 收集證據報警處理。惟翌日母親只斥責被告，要他承諾不會再犯，並要 X 為聲譽著想不要報警。
於 2023 年 10 月18 日早上 7 時許，X 嘗試自殺，事後獲救並告知警員自己被強姦。被告到伊利沙伯醫院探望 X 時，當場被捕。錄影會面中，被告承認曾與 X 性交，並指他知道每次性行為未經 X 同意。
事主為情婦所生
庭上透露被告患癌
被告承認以上所有控罪及案情。控方讀出被告背景指，他今年 61 歲，任職廚師，有 3 項案底，其中 1987 年曾因非禮被判 12 個月感化令，而未曾被判監。被告曾與妻子誕下 3 名子女，另與情婦誕下兩子一女，其中 X 是由情婦所生。辯方透露，被告現為癌症病人。
法官杜麗冰案件押後至 11 月 18 日判刑，期間為 X 索取創傷報告，而由於 X 曾自殺，會為她索取多一份精神科報告。另為被告索取一份背景報告。
案件編號：HCCC403-4/2024
