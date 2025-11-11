61歲關詠荷近照曝光！淡出多年「仍美得像40歲」 暖心為粉絲實現20年約定

61歲港星關詠荷信守20年前承諾，8日特地舉辦粉絲見面會，履行當年與粉絲相約「20年後再見」的約定。淡出演藝圈多年的她久違亮相，氣質依舊溫柔迷人，令粉絲紛紛驚呼「完全沒變」。

關詠荷當天盛裝現身，以白色蕾絲長裙搭配小披肩亮相，打扮典雅又顯得光彩照人。她從後台走出時，滿臉笑容地向粉絲揮手，親切模樣引來全場歡呼。她拿起麥克風笑說：「我講廣東話可以嗎？」台下立刻報以熱烈掌聲與應和。

關詠荷現年61歲，氣質依舊溫婉，容貌凍齡。（圖片來源：小紅書）

據現場粉絲分享，關詠荷除了逐一與粉絲擁抱、合照，還親手製作瓷器並簽名贈送，互動十分溫馨。她感性地說，看到粉絲多年來依然支持自己，非常感動，甚至多次眼眶泛紅。活動尾聲，她再度向粉絲約定：「十年後再見！」現場氣氛感人。

關詠荷自1990年代起憑《苗翠花》、《金裝四大才子》等劇走紅，並在《苗翠花》中奪下「萬千星輝頒獎典禮」首屆視后，成為TVB代表性女星。2003年與張家輝結婚後，重心轉向家庭，2006年生下女兒張童，之後逐漸淡出幕前。

關詠荷雖已淡出演藝圈，但依然保養良好。（圖片來源：小紅書）

雖然多年未在劇集亮相，但關詠荷狀態極佳，皮膚緊緻、氣質依舊，被網友大讚「像新娘一樣走進來」、「還是那麼美」、「完全看不出61歲」、「說是40歲我都信」，也有粉絲感動留言：「她一出現，就讓人想起那些年她演過的經典角色。」

雖然淡出螢光幕，但關詠荷近年仍偶爾會與張家輝一起現身公開活動，去年還曾拍攝護髮用品廣告，凍齡美貌再度掀起討論。這回她為粉絲履行20年前的約定，讓不少人感動直呼：「這才是真正的明星。」

