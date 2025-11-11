容祖兒稱自己演戲業餘 入行 26 年從未想退休
61歲關詠荷近照曝光！淡出多年「仍美得像40歲」 暖心為粉絲實現20年約定
61歲港星關詠荷信守20年前承諾，8日特地舉辦粉絲見面會，履行當年與粉絲相約「20年後再見」的約定。淡出演藝圈多年的她久違亮相，氣質依舊溫柔迷人，令粉絲紛紛驚呼「完全沒變」。
關詠荷當天盛裝現身，以白色蕾絲長裙搭配小披肩亮相，打扮典雅又顯得光彩照人。她從後台走出時，滿臉笑容地向粉絲揮手，親切模樣引來全場歡呼。她拿起麥克風笑說：「我講廣東話可以嗎？」台下立刻報以熱烈掌聲與應和。
據現場粉絲分享，關詠荷除了逐一與粉絲擁抱、合照，還親手製作瓷器並簽名贈送，互動十分溫馨。她感性地說，看到粉絲多年來依然支持自己，非常感動，甚至多次眼眶泛紅。活動尾聲，她再度向粉絲約定：「十年後再見！」現場氣氛感人。
關詠荷自1990年代起憑《苗翠花》、《金裝四大才子》等劇走紅，並在《苗翠花》中奪下「萬千星輝頒獎典禮」首屆視后，成為TVB代表性女星。2003年與張家輝結婚後，重心轉向家庭，2006年生下女兒張童，之後逐漸淡出幕前。
雖然多年未在劇集亮相，但關詠荷狀態極佳，皮膚緊緻、氣質依舊，被網友大讚「像新娘一樣走進來」、「還是那麼美」、「完全看不出61歲」、「說是40歲我都信」，也有粉絲感動留言：「她一出現，就讓人想起那些年她演過的經典角色。」
雖然淡出螢光幕，但關詠荷近年仍偶爾會與張家輝一起現身公開活動，去年還曾拍攝護髮用品廣告，凍齡美貌再度掀起討論。這回她為粉絲履行20年前的約定，讓不少人感動直呼：「這才是真正的明星。」
延伸閱讀
「波神」葉子楣58歲近況曝光！淡出演藝圈30年，穿緊身短旗袍依然辣得吸睛
其他人也在看
76歲「婚紗女王」苗條身材超驚人！4大凍齡保養法曝光：吃飽睡飽就是最好的醫美
有「婚紗女王」之稱的時尚設計師Vera Wang（王薇薇）在今年度過76歲生日，雖然年齡漸長，但身體依然硬朗，經常出席時尚活動，也保持精瘦身材。究竟她保持體態的祕訣是什麼？姊妹淘 ・ 1 小時前
新聞女王² ｜ 佘詩曼李施嬅高海寧王敏奕一支水拗出不同視角引爆警世金句
昨晚（10日）首播的《新聞女王²》，第一集一開頭便帶來超強震撼彈，上集核心角色梁景仁（佐治，馬國明飾）因在報道暴雨新聞當日捨身救人殉職Yahoo 娛樂圈 ・ 32 分鐘前
大陸紅毯「人人避迪麗熱巴」！業界承認：不敢把女星排在她前後 慘烈對比內幕曝光
大陸娛樂圈紅毯競爭激烈，有媒體爆料指出，部分藝人宣傳團隊在安排紅毯出場順序時，會特別擬定「避開名單」，其中迪麗熱巴被列為重點對象。據報導，有宣傳人員坦言，如果帶的是女藝人，誰都不想被排在迪麗熱巴前後：「那樣視覺衝擊太大，對比太慘烈了。」消息一出立刻引發熱議。姊妹淘 ・ 1 天前
打臉婚變傳聞！何超蓮、竇驍澳洲衝浪放閃 「婚戒不離手」力證感情不變
近期外界盛傳豪門夫妻何超蓮與竇驍感情生變，不過兩人以行動破除謠言。11月9日，有民眾在澳洲雪梨巧遇兩人外出衝浪，只見他們穿著情侶衝浪裝、有說有笑，竇驍手上婚戒閃閃發亮，互動自然親密，甜蜜氣氛一覽無遺。姊妹淘 ・ 2 小時前
卡戴珊家太后70歲「回春級美貌」太驚人！狀態好到宛如40歲 全場被她美暈！
這位「全球最強媽ager」日前迎來70歲生日，特別舉辦一場堪比奧斯卡的豪華派對，現場紅玫瑰、紅絨布幕鋪滿整個宴會廳，濃烈到像走進好萊塢電影場景。Kris身穿Alexander McQueen設計的GIVENCHY紅色高訂禮服，蓬鬆層疊的裙擺、束腰剪裁襯出完美比例，手戴黑色長手套咬著紅玫瑰登...styletc ・ 2 小時前
雲浩影被朋友誤爆夜蒲食水煙場所 網民寸人設崩壞「又話仙氣女神」
參加《全民造星3》而為人認識嘅雲浩影，以紮實唱功同清新形象成為新一代上位女歌手，連陳奕迅都出post話有聽Cloud嘅歌。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
胡杏兒老公李乘德泰國旅行安排連串驚喜慶46歲生日 杏兒肚凸凸惹懷孕揣測？
胡杏兒與圈外老公李乘德（Philip）於2015年結婚，育有李奕霆（Brendan）、二仔李奕霖（Ryan）及細仔李奕宏（Liam）。雖然胡杏兒現時主力喺內地發展，但並冇忽略屋企人，只要休息多過一日都會立即飛返港陪囝囝；至於與老公嘅感情近年來亦不減反升，日前就撇下3子二人世界到泰國慶祝46歲生日。不過，有網民留意到胡杏兒孕味濃。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
鄭家純搭商務艙被酸！網嗆「就妳還在炫耀」：看看大谷翔平老婆 她高EQ神回化解
藝人鄭家純（雞排妹）向來敢言直率，2022年與日本丈夫Akira結婚後，生活多半保持低調。近日她在社群平台分享搭乘華航歐洲線商務艙的體驗，原本只是單純評價座位舒適度，卻意外被酸民批評「炫耀」，讓她親自回應，一來一往的互動也引發熱議。姊妹淘 ・ 23 小時前
木村拓哉24歲長女木村心美戀情曝光！曾豪言指「男友要比爸爸帥」，情歸「國家級排球新星」小川智大
木村拓哉 24 歲長女木村心美戀愛了，男友就是現年 29 歲的「排球新星」水川智大，而且傳出二人已低調遠距離交往 2 年！這對小戀人被拍到的士上的親密互動，小川智大更於車站親吻木村心美的臉頰，讓戀情公開曝光！Yahoo Style HK ・ 9 小時前
許紹雄生前最後訪問曝光 自揭去年發現腎腫瘤 做手術輕描淡寫「我當拍戲」
人稱「Benz雄」嘅許紹雄上月底病危入院，其家人及多位圈中好友趕往醫院探望，惜許紹雄因癌症引發器官多重機能衰竭而離世，享年76歲。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
長沙灣元州邨雙屍案 保安聞異味揭兄弟倒斃 屍體腐爛現場有遺書｜Yahoo
長沙灣元州邨元樂樓一對兄弟被發現倒斃單位內，屍體已腐爛，現場留下遺書。據了解，保安今早（11日）6 時許巡視期間，發現單位傳出惡臭，遂報警求助。消防人員破門進入單位，發現床上有兩具已腐爛的屍體，證實二人死亡。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
學習院トークショー加場實錄！ 粉絲帶飯糰逼千葉現場開吃！
千葉訪談笑翻：「高中在スタバ打工，客人點單我緊張到說不出話，十年後居然演ヒーロー！」2017年《帝一の國》直接抱日本アカデミー賞新人賞Japhub日本集合 ・ 1 天前
戲裡是「反社會惡女」，戲外是「自律女神」！金裕貞《親愛的X》美貌封神，4大凍齡秘訣揭秘
然而，更令人驚嘆的是，在4K高畫質的近拍鏡頭下，金裕貞的肌膚狀態簡直無懈可擊，絲毫看不見瑕疵。她是如何在繁忙的拍攝中，依舊維持著「牛奶肌」與纖細的「螞蟻腰」？這份頂級女演員的自律清單，絕對值得所有女生筆記！《親愛的X》金裕貞保養方法：仔細卸妝金裕貞的「牛奶肌...styletc ・ 57 分鐘前
南韓馬拉松賽事發生嚴重意外 25歲跑手遭貨車撞倒 腦幹死亡靠機器續命︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】南韓忠清北道昨日（10 日）一場馬拉松賽事期間，發生嚴重交通意外，一名 25 歲跑手遭貨車撞倒，送院後被判腦幹死亡，現時正靠維生系統延續生命。涉事司機為一名 80 多歲男子，聲稱當時「沒有看到人」。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
白彪與豐滿女子繞手逛街 早年娶初戀女友移民加拿大鬧離婚後和好 照片流出惹揣測
現年79歲的資深演員白彪，早在70年代於《射鵰英雄傳》飾演「郭靖」而深入民心，除了正氣凜然的大俠，其後亦演活不少角色Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
古天樂越南Sell港產片被圍 洪金寶搣甩輪椅精神好
【on.cc東網專訊】藝人古天樂、洪金寶日前到越南胡志明市參與「香港電影巡禮」越南站開幕式，古天樂由落機一刻，到踏上開幕禮紅地氈，都被大批女粉絲簇擁，極之受歡迎！於紅地氈上，老、中、青女粉絲一齊追星，古仔可謂「殺盡」不同年齡層，其中有一位女仕成功跟古仔握手，更開東方日報 OrientalDaily ・ 5 小時前
珠海酒店雙11優惠2025｜珠海橫琴悅椿酒店人均$215.8！700呎大房/獨棟雙層別墅 聖誕節連住2晚不加價
珠海鳳凰灣悅榕莊（Banyan Tree Zhuhai Phoenix Bay）今年10月底插旗珠海，坐落在2座私人海灘旁邊，不少喜歡酒店新貴的旅人都爭相嚐鮮～想少點人流、預算有限但想嘆到高質素的Staycation，那就可以考慮Banyan Group旗下珠海橫琴悅椿酒店，主打城市綠洲主題，加上酒店坐落在粵澳合作中醫藥科技產業園區內，踏進酒店就被草本植物重重包圍着！加上現時有優惠，不但連住2晚享66折，聖誕節正日入住還不加價，每晚人均低至$215.8，即睇詳情～Yahoo 旅遊 ・ 45 分鐘前
楊茜堯愛女小珍珠親畫生日卡贈姨媽 楊卓娜：佢阿媽見到都妒忌
11月壽星楊卓娜獲家人為她慶祝生日，她分享由楊茜堯（前名：楊怡）女兒「小珍珠」為她親手畫的生日卡，並為今年收過令她最開心的禮物。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
mandycat office：鍵盤女俠
「車！你理得我留言有幾惡毒，又冇人知係我！」 文地貓周邊產品：https://mandycat.com/shop/ facebook page：https://www.facebook.com/mandycats instagram：mandycats website：www.mandycat.comMandyCats文地貓 ・ 30 分鐘前
The North Face雙11減價低至半價！灰色百搭衛衣低至$334、人氣風樓「骨折價」低至$771｜雙11優惠2025
雙11優惠來了！最近天氣時晴時雨，最適合入手一些輕便又透氣的機能服飾，應付突如其來的天氣變化！Yahoo購物專員發現英國大型網購平台ASOS近日突發推出大減價，人氣戶外品牌The North Face限時低至5折，當中多款風褸、衛衣等應季單品都有平，而且價錢比平時平一大截，性價比極高！The North Face近年成功打破老土的舊印象，結合時尚與實用，成為潮人日常造型的必備品牌。各位想趁優惠入手幾件百搭單品？今次ASOS雙11優惠跳樓價限時優惠絕對是入手好機會！Yahoo Style HK ・ 1 小時前