612基金沒註冊社團案 5信託人定罪上訴將於12.3聆訊
「612 人道支援基金」5 名信託人，包括天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、大律師吳靄儀、嶺南大學前副教授許寶強、前立法會議員何秀蘭及歌手何韻詩，2022 年被裁定沒為基金註冊、違反《社團條例》，被判罰款。
5 人提出定罪上訴，原定今年 1 月聆訊。司法機構網頁顯示，已改期至今年 12 月 3 日開審，預需時 3 天，負責的法官待公布。
612基金案總結 社團沒註冊首案審訊、首定罪最高罰一萬元 控辯連番爭議定義
原審官：有需要監管
與政治團體有聯繫社團
原審由時任主任裁判官嚴舜儀負責，她於 2022 年 11 月裁定 5 名信託人和基金秘書施城威罪成，判處陳日君樞機、吳靄儀、許寶強、何韻詩及何秀蘭各罰款 4,000 元，而施城威則判罰款 2,500 元。
嚴舜儀認為，社團註冊制度有合法目的，已取得合理的平衡，強調有鑑於香港近年的社會事件，政治活動可能造成社會不穩，若社團的運作與政治團體有聯繫，可對公共秩序甚至國安構成潛在影響，有需要透過法定社團註冊制度監管。她不接納辯方針對條例違憲的爭議。
嚴亦裁斷，「612 基金」是以基金模式運作，是《社團》條例適用的「社團」，5 名信託人連同施城威都是組織之中不可或缺的成員，想透過自己的公信力和專業能力向公眾籌款，以實現他們聲稱的抗爭人士提供支援的目的；又為了加強公眾信心，計劃以基金模式籌款。
嚴指，5 名信託人職責是一樣，都是按契約條款共同管治基金，均是基金決策人，共同負責決定成立秘書處，與基金宗旨相關的事務，向外募捐的事宜和捐款的運用，職位無分高低，職務「類似會長或副會長」，裁定 5 人均是「612 基金」的幹事。
6 人罪成判罰款
本案為首宗，因沒為組織註冊成社團而被票控、被告經審訊被裁定罪成的案件。吳靄儀在裁決後表示，案件對結社自由很重要，亦牽涉許多法律問題，需時研究判詞，再決定下一步。
陳日君（90 歲）、吳靄儀（74 歲）、何韻詩（45 歲）、許寶強（62 歲）、何秀蘭（67 歲）及施城威（37 歲），分別被票控一項「沒有在指明時限內申請註冊或豁免註冊社團」罪。
控罪指，6 人於 2019 年 7 月 16 日至 2021 年 10 月 31 日期間，在香港作為「612 人道支援基金」本地社團幹事，沒有在指明時間內遵從香港法例《社團條例》第 5(1) 條的規定，為基金註冊。
根據《社團條例》第 5C 條，此傳票控罪首次定罪，最高刑罰為罰款一萬元。
案件編號：HCMA446/2022（WKS4829-4833/2022）
