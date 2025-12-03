612基金違社團條例案上訴開審(李昌峻報道)

【Now新聞台】612人道支援基金被裁定違反社團條例，5名基金信託人不服定罪上訴，在高等法院開庭聆訊。辯方指，現時條例對社團定義過闊，又認為基金不符合作為社團的基本要求。

上訴人包括天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、大律師吳靄儀、歌手何韻詩、前立法會議員何秀蘭，以及前嶺南大學副教授許寶強。他們2022年被裁定違反社團條例罪成，判罰款4000元。

612基金於2019年成立，支援修例事件中被捕及受傷的示威者，基金在2021年宣布停運。

社團條例規定任何本地社團須在成立1個月內，向社團事務主任申請註冊。

高院首席法官潘兆初提出三項問題，包括612基金法律上是否信託基金，若是信託基金，各受託人之間是否存在共同義務，以及若不是信託基金，各上訴人之間法律上關係為何。

代表陳日君和何秀蘭的辯方資深大律師彭耀鴻指，612基金法律上不算是信託基金，但認為法庭應關注的議題是「結社」的定義，認為社團條例相關定義太闊，而本案牽涉結社自由，法庭最少應收緊現時定義至「非法團組織」。

彭耀鴻又指，各上訴人之間沒有簽訂任何合同，不存在任何共同義務，612基金沒有組織架構、沒有設定會員資格，亦沒有任命幹事的條款，認為基金不符合作為社團的基本要求。

