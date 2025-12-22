62歲李連杰手術住院 利智一舉動被指「無情」惹婚變揣測

62歲的「功夫皇帝」李連杰今年8月因頸部良性腫瘤要接受開刀手術，公開在容顏憔悴的病床照，慨嘆「又經歷了一次無常的試煉」。幸術後逐漸康復，他出院後更向大眾報平安。正當外界以為李連杰一切向好之際，社交平台卻有人爆料指李連杰因甲狀腺亢進及頸部腫瘤手術住院期間，利智每天僅探視15分鐘，全靠護理人員照料。利智隨即被批「無情」，更有人揣測這段婚姻可能存在暗湧，甚至出現「李連杰婚變」傳聞。

李連杰近年多次傳出患病消息，幸他每次都報平安，表示身體無礙。

不過亦有人為利智開脫，指李連杰入住的是「加護病房」，故此對探病時間是有限制，而且病人術後照顧屬專業醫療範圍，靠護理人員照料才正常。但其後有自稱知情人士表示，李連杰當時是住在普通病房，家屬探視時間並無限制，不同說法惹來網民爭論。

李連杰與利智結婚26年，育有兩名女兒。（IG圖片）

李連杰有兩段婚姻，與前妻黃秋燕於1990年離婚，其後與交往11年的利智於1999年結婚，婚後育有2名女兒。外界盛傳李連杰坐擁20億元身家，但他向來以「寵妻」聞名，把所有財政權交予妻子管理，而利智婚後不久即息影，近年亦甚少公開露面。

李連杰出院後狀態漸佳，更拍片反駁換心換血的傳聞。（李連杰微博影片截圖）

對於李連杰傳婚變，有粉絲表示最關心其身體狀況，又憶述他今年8月報平安時表示：「再次感謝大家的掛念與祝福，讓大家擔心了。我出廠咯，吃點好吃的，還是刀削麵香啊～～～中午了，大家要好好吃飯哦！願大家健康平安快樂。」認為無論經歷過甚麼，都祝願李連杰身體健康，「生命是自己的，請好好活著」。