葉劉淑儀回顧政途起伏 親解退選潮失態一幕直認心慌
62歲李連杰手術住院 利智一舉動被指「無情」惹婚變揣測
62歲的「功夫皇帝」李連杰今年8月因頸部良性腫瘤要接受開刀手術，公開在容顏憔悴的病床照，慨嘆「又經歷了一次無常的試煉」。幸術後逐漸康復，他出院後更向大眾報平安。正當外界以為李連杰一切向好之際，社交平台卻有人爆料指李連杰因甲狀腺亢進及頸部腫瘤手術住院期間，利智每天僅探視15分鐘，全靠護理人員照料。利智隨即被批「無情」，更有人揣測這段婚姻可能存在暗湧，甚至出現「李連杰婚變」傳聞。
不過亦有人為利智開脫，指李連杰入住的是「加護病房」，故此對探病時間是有限制，而且病人術後照顧屬專業醫療範圍，靠護理人員照料才正常。但其後有自稱知情人士表示，李連杰當時是住在普通病房，家屬探視時間並無限制，不同說法惹來網民爭論。
李連杰有兩段婚姻，與前妻黃秋燕於1990年離婚，其後與交往11年的利智於1999年結婚，婚後育有2名女兒。外界盛傳李連杰坐擁20億元身家，但他向來以「寵妻」聞名，把所有財政權交予妻子管理，而利智婚後不久即息影，近年亦甚少公開露面。
對於李連杰傳婚變，有粉絲表示最關心其身體狀況，又憶述他今年8月報平安時表示：「再次感謝大家的掛念與祝福，讓大家擔心了。我出廠咯，吃點好吃的，還是刀削麵香啊～～～中午了，大家要好好吃飯哦！願大家健康平安快樂。」認為無論經歷過甚麼，都祝願李連杰身體健康，「生命是自己的，請好好活著」。
其他人也在看
周潤發宴請過百昔日TVB外景組舊同事聚餐 網民大讚：好有人情味
國際巨星周潤發（發哥）一向念舊又親民，近日佢宴請昔日TVB外景組嘅近百名舊同事喺酒樓聚餐，而前TVB劇務兼曾在《單戀雙城》中飾演「椰青哥」一角的綠葉演員洪一鳴（一鳥）、已故著名演員廖啟智遺孀陳敏兒及前TVB金牌監製潘嘉德等等。事後洪一鳴喺小紅書上載當晚聚餐嘅照片到小紅書同網民分享，並感謝發哥。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
鄧麗欣晚裝晒線臉蛋零瑕疵 網民狂呼：驚為天人！
【on.cc東網專訊】歌手鄧麗欣（Stephy）近年愈來愈有女人味，她在日前在社交網上載一系列出席時裝活動的照片，只見她身穿一襲華麗晚裝，氣質優雅，加上白皙細膩的肌膚，甜笑的笑容，不經意中散發出成熟女性的迷人魅力。照片一出，即引來大批網民讚嘆，紛紛驚呼她的美貌簡東方日報 OrientalDaily ・ 3 小時前
童星出身卻從不崩壞形象！ 濱邊美波突然展現誘人一面！
濱邊美波，2000年8月29日生在石川縣，現在25歲，身高157cm的那種纖細款～😊 11歲就去參加東寶灰姑娘選拔，拿到新人獎直接出道Japhub日本集合 ・ 2 小時前
吳婉君策騎英姿颯爽 拋胸震撼眼球
【on.cc東網專訊】台灣女星吳婉君自去年主演的劇集《愛的榮耀》殺青後，至今都還沒有再入劇組，不過她仍然活躍於社交網力保人氣，她近日大晒一系列玩策騎的照片，身穿泳裝外搭長版羽絨大衣，在寒冷的氛圍中展現出不同的時尚張力。而低胸上陣的她更大晒事業線和白滑長腿，相當養東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
金宇彬申敏兒甜蜜婚照曝光！飄雪下的「神仙夫妻」，美麗得像韓劇劇照一樣
韓國演員金宇彬和申敏兒要結婚了，並釋出在飄雪下拍攝的甜蜜婚照，美麗得像韓劇劇照一樣，很多粉絲看到都留言為他們開心並送上堅定與溫暖的祝福。Yahoo Style HK ・ 1 天前
鍾柔美19歲生日 素顏自駕低調慶生
【on.cc東網專訊】「聲夢小花」鍾柔美(Yumi)今日（21日）19歲生日，生日前夕，她在社交平台留言「Last year as a teen。」，又在限時動態設計踏入19歲前倒數，甚有儀式感。她Po出當日衣着，穿着白色長袖衫、灰長褲和外套，戴着冷帽子，打扮輕東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
胡定欣悉心佈置巨型聖誕樹 曝光新婚豪宅內貌
視后胡定欣喺今年10月藉中秋佳節喺社交網站PO出與醫生陳建華（Akin）唯美婚照，無預警宣布二人已結婚，獲得全城祝福。佢曾指結婚係計劃咗一年，並非倉促，佢同老公係達成共識完成結婚儀式後先同大家講，甚至連好朋友都唔知情。新婚燕爾嘅定欣心情大靚，仲喺社交網站上載悉心佈置巨型聖誕樹嘅照片，更曝光豪宅內貌。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
陳豪為鍾嘉欣個唱做嘉賓唱《漣漪》台慶封口轉頭開金口
育有3個仔女嘅鍾嘉欣近年不時由加拿大回港工作，早前更北上舉行巡迴演唱會。鍾嘉欣喺廣州嘅演出早前搵到舊拍檔陳豪擔任嘉賓，近年甚少開金口嘅阿Mo為嘉欣BB獻聲，二人更合唱陳百強嘅名曲《漣漪》，好多網民都話係「《溏心風暴》回憶殺」。當陳豪由台底升上嚟嘅一刻，全場觀眾相當驚喜，唱到尾嘅時候舞台屏幕仲播出《溏心風暴》片段。而陳豪嘅歌聲同樣有「驚喜」，因為聽得出好緊張！Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
2025年度人物專訪｜葉劉淑儀愛時裝：我成日話我可以選零售界 「港大美女」聖誕不推新寫真｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】在討論區看到任何「港大美女圖」的標題，不用懷疑，多數是港大畢業、 75 歲新民黨主席葉劉淑儀的美照。近年每逢節慶，葉太身穿旗袍的影樓寫真也是年輕親友間的賀圖。由民望最低的局長變成網絡紅人，甚至在現實世界出現應援團，葉太擁抱這種或諷刺或真心的人氣，接受《Yahoo 專訪》時也主動提起，「你都知道我叫『姐姐』，我喺街問過青年點解你鍾意睇我 IG，佢話你啲相有趣，佢叫我做時代先鋒」。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
「穿越劇鼻祖」 尋秦記 聚焦兩大經濟焦點
《尋秦記》電影版於12月31日大除夕上映，這套獲內地人譽為「穿越劇鼻祖」的「神劇」，事實上曾影響中國影視相關題材的產業發展，「穿越劇」已成為今天微短劇的規模化主力，市場規模已破500億元；另一焦點是故事背景帶出「秦為何而亡」的議題，小紅書甚至有討論秦始皇首創中央集權，為後世打下基礎Yahoo財經 ・ 4 小時前
加拿大華人DJ鬧爆電台歌曲榜公正性 試過因上榜歌太難聽想辭職
每年樂壇頒獎禮都一定有賽果不公嘅爭議，今年商台「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎」最後五強名單公布後，唔少網民都質疑甚受坊間歡迎、湯令山Gareth T嘅《用背脊唱情歌》居然冇份，惹來唔少迴響。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
姜濤演唱會突然跳電 搞笑應對：咁大整蠱？係咪有啲咩特別環節？
MIRROR成員姜濤一連9場的《KEUNG TO "LAVA" LIVE 2025》演唱會，今日（21日）舉行到第5場，但剛剛就發生了小意外。當姜濤在獻唱〈Dummy〉途中，突然耳機、音樂全失，原來是場館跳電！Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
姜濤開騷林青霞捧場 後台合照被讚前途無量
【on.cc東網專訊】MIRROR人氣王姜濤近日於亞博舉行一連九場的《KEUNG TO "LAVA" LIVE 2025》，前晚（20日）第4場，見盡圈中靚仔的「大美人」林青霞都去捧場。原來二人去年曾在慈善活動上合唱，林青霞流露少女般的冧樣，東方日報 OrientalDaily ・ 3 小時前
《阿凡達3》中國票房3天破3億！刷新賀歲檔科幻片紀錄、裸眼3D成亮點
《阿凡達 3》在中國上映僅 3 天票房突破 3 億元，單日票房逾 1.4 億元，刷新多項賀歲檔紀錄。詹姆斯・卡麥隆以裸眼 3D 再造潘朵拉世界，但高票價也引發觀眾熱議。鉅亨網 ・ 19 小時前
愛．回家之開心速遞︳每周劇情簡介
愛．回家之開心速遞 每周劇情簡介Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
香港禁映「自殺通告」 導演周冠威：荒謬至極
（法新社香港22日電） 香港電檢處以「不利國家安全」為由，拒絕批准香港導演周冠威執導的電影「自殺通告」在港上映，周冠威痛批這項決定「荒謬至極」。周冠威指出，此後香港電影界開始加強自我審查，「若涉及香港真實政治情況，絕對沒人敢拍」。法新社 ・ 52 分鐘前
愛潑斯坦檔案：安德魯躺臥在多名女性腿上的照片曝光
US Department of Justice 美國司法部釋出的數千份愛潑斯坦檔案中，包括一張安德魯·蒙巴頓-溫莎（Andrew Mountbatten-Windsor）躺在女性腿上的照片。 照片中，已定罪的性交易犯吉絲蓮·麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）在背景中微笑看著這位前英國王子。照片似乎拍攝於諾福克的皇家莊園桑德靈漢（Sandringham）的會客廳。 這張照片的曝光，將進一步加劇外界對安德魯的審視，他因與已故性犯罪者傑佛里·愛潑斯坦（Jeffrey ...BBC News 中文 ・ 22 小時前
網上熱話｜住戶交回公屋 被要求還原一物 否則罰三千 網民斥「玩嘢」
居民若把公屋交回房屋署，需要還原曾經改動的地方。日前就有市民表示，即將把公屋交還房署，惟房署主任要求他把曾經更換的水龍頭還原。其後他到五金舖詢問是否有該款水龍頭，惟五金舖稱該款水龍頭已經很難找到。事主表示，若然沒有還原，便要賠償超過3,000元。事主無計可施下之，惟有在社交平台發文求助，引來不少網民熱議。  am730 ・ 17 小時前
【759阿信屋】今期勁筍推介（22/12-04/01）
759阿信屋推出最新勁筍推介，759阿信屋急凍原隻虎蝦10隻裝/8隻裝低至$89-102/件、Espana手切火腿系列低至$89/件，仲有大量零食、飲品以勁筍價發售！YAHOO著數 ・ 4 小時前
台北施襲案 前日本記者傷口沾愛滋血
【on.cc東網專訊】台灣台北市上周五（19日）發生隨機襲擊民眾案件時，曾任職日本電視台記者木下黃太剛好身處誠品生活南西門店，更徒手幫助一名受傷電單車司機止血。當得悉疾管署翌日宣布其中一名傷者是愛滋病患者時，他上周六（20日）強調當下只想救人，目前已拿到相關預防on.cc 東網 ・ 1 天前