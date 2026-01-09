跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
62歲章小蕙預告直播豪送100份禮物 開口曬精品閃爆全網
62歲章小蕙曾被封為「香港第一拜金女」，出生富裕家庭購物從不看價錢牌，曾豪言：「飯可以不吃，衫不能不買。」成為一時佳話。她與鍾鎮濤曾愛得癡纏，但在1997年亞洲金融風暴後因資格失利，欠下2.5億元巨債。二人離婚後鍾鎮濤選擇申請破產，章小蕙則以訴訟解決債務問題，其後在內地以「初代帶貨女王」闖出一番事業，贏得「時裝教母」、「潮流教母」等稱號。
章小蕙以超凍齡及優雅高貴的形象，獲得許多國際著名品牌贊助支持，其粉絲群數目龐大，靠自己帶貨已能繼續享受奢華生活，但她不忘回饋粉絲，日前預告會於1月18日今年首場直播帶貨活動中，會向觀眾送出100份親自挑選的禮物，當中包括國際品牌產品，更有特別訂制的高級茶具，非常豪氣！
章小蕙日前發布預告片，把禮物開盒展示，表示眼前這些貨品都是她自己平時的心頭好，當中兩個名牌紅色唇膏袋尤其觸目，可見手工極精緻，每個可以放5支唇膏，十分名貴。而另一款名牌卡片套則有4個，而且備有粉色和紅色可供選擇；還有自家設計的粉色高級茶具、名牌頭箍及各種化妝品、香薰、臉膜、護膚品等等。章小蕙開盒時，就像自己收到禮物一樣開心，不斷發出驚喜歡呼，對每件產品都愛不釋手，當她拿着設計精巧的包裝和名牌貨品，再加上恰到好處的裝扮，完全貫徹其華麗的帶貨女王風格，令觀眾看得目不暇給。
網民看完影片後大讚「哇，好期待，每一個都很用心」，「每一件都好喜歡，也希望自己能早日像章女士一樣優雅，希望大家新的一年都好運」、「好想要，姐姐的每一個禮物都好美～」，當中最多許願想獲得Prada卡片套。
其他人也在看
林盛斌打爛獎座 吳家樂鄧兆尊質疑自製效果 再踢爆「被撮合姻緣」女星同Bob根本唔熟
TVB《萬千星輝頒獎典禮》星期日喺澳門舉行，當晚其中一個亮點應該係獲頒最佳男主持嘅林盛斌Bob，喺得獎致詞時一時激動，將手上嘅獎座拍落頒獎台，點知獎座應聲一分為二，令全場嘩然。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
向華強爆古天樂為拍《尋秦記》一度陷入財政危機 出面尋求協助：再虧下去要睡天橋底
電影版《尋秦記》自除夕上映以來好評滿滿，電影公司於前日（6日）公布《尋秦記》喺港澳票房累計逾4,500萬，打破2024年《破•地獄》創下嘅紀錄，成為歷年香港電影及華語電影首週票房冠軍。近日，影壇大亨向華強喺社交平台公開《尋秦記》嘅幕後故事，透露主演兼監製古天樂為咗成就呢部心血之作，曾一度陷入財政危機。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
60歲李麗珍從感情波折中好好自觀，曾覺得戀愛大過天到回首愛情的勇氣：爛桃花是上天給我的磨練
李麗珍確是從小美到大，由小時Baby Fat的「珍妹」，到今個月「登六」，仍是漂亮的女士。桃花不絕，初出道就成為萬千觀眾的夢中情人，自認戀愛腦的她，在經歷離婚後，加多上了人生歷練，似乎獲得回首的勇氣，也得出更寶貴的戀愛觀，值得不同年紀的女性參考。Yahoo Style HK ・ 21 分鐘前
TVB小花何依婷外地滑雪迎新年 網民錯重點：周身都係名牌
TVB小花何依婷（Regina）與圈外男友Cedric於2023年結婚，前年12月宣布懷孕5個月喜訊後專心養胎，去年4月誕下B女Rosella，升呢做靚媽，一家三口幸福美滿。何依婷前往外地滑雪迎接2026年，並喺社交網站上載靚相與網民分享。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
尋秦記︳歐瑞偉演陶總管全因金融風暴？盛讚古天樂「智慧好高」
《尋秦記》電影版成為今期流行，上畫至今個幾禮拜票房已經衝破5千萬元，唔少劇中角色都成為討論話題。喺劇集版飾演忠臣陶總管（陶方）嘅歐瑞偉都有助陣拍攝電影版Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
吳煒倫強勢力作《夜王》最新預告出爐 黃子華鄭秀文教你「坐客」尋歡
億萬票房導演吳煒倫繼《毒舌大狀》之後，執導第二部力作《夜王》強檔賀歲，與眾尋歡迎馬年，電影公司今日釋出最新預告，活色生香，紙醉金迷，黃子華、鄭秀文（Sammi）率一眾艷麗女公關王丹妮、廖子妤、楊偲泳、譚旻萱、李芯駖、林熙彤等夜夜笙歌，閃耀舞場，讓大家置身風月場中，盡享溫柔鄉。繼早前率先登場的「東日夜總會」台柱亮麗曝光後，新一組高質女公關香艷蒲頭，身材玲瓏浮凸，有前有後，極具看頭！一於盡興笑迎新歲。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
權相佑與仔女分隔兩地 靠睇孫泰英頻道解思念
【on.cc東網專訊】韓國男星權相佑昨晚（7日）亮相「國民MC」劉在石主持的訪談節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，宣傳本月14日上映的新年喜劇片《我們長大了》。東方日報 OrientalDaily ・ 23 小時前
娛評 ｜2026年即有《尋秦記》報捷 或挑戰《破·地獄》冠軍寶座 業界都一致渴望電影成功
2026年第一個熱話，必定是《尋秦記》。由2025年12月的零食開盲盒抽卡開始，到電視劇舊片段被熱炒，連帶維基百科的相關歷史人物專頁，瀏覽度都爆升，就知道《尋秦記》成為了最新的流量密碼。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
汪小菲老婆懷孕美照曝光！換3套白禮服「唯美捧大肚」 網驚豔讚：仙女孕婦
汪小菲老婆Mandy（馬筱梅）近日分享首支懷孕後期日常vlog，記錄從早上起床保養、準備清淡早餐，到拆收朋友送的寶寶禮物、試穿寫真禮服的過程。影片中，她狀態輕鬆，整體畫面充滿生活感，也引來不少網友關注。姊妹淘 ・ 22 小時前
郭可盈林文龍15歲女兒林天若拍片紀錄頒獎禮過程 被讚愈大愈靚星味濃
郭可盈與林文龍日前為《萬千星輝頒獎典禮》首次同台擔任頒獎嘉賓，頒發最佳女主角獎項，兩夫婦足足講咗5分鐘先至頒獎。而原來當晚，郭可盈與林文龍15歲女兒林天若（Tania）都有跟住父母到場，亦將其拍攝成Vlog上載自個人YouTube頻道。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
《魔髮奇緣》真人版選角官宣出爐！樂佩公主不是Lisa，是21歲澳洲女星Teagan Croft
迪士尼真人版《魔髮奇緣》選角正式敲定！21歲澳洲新生代女星Teagan Croft飾演長髮公主樂佩（Rapunzel），24歲美國男星Milo Manheim化身魅力盜賊費林·雷德（Flynn Rider）！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
韓網熱議「大勢已去男演員」：朴敘俊新劇《等待京道》收視慘烈，宋仲基、李敏鎬都撲街
最近朴敘俊新劇《等待京道》播出後，收視成績一直維持在3%上下，雖是時隔7年再度出演的浪漫愛情作品，曾被封為「Melo匠人」的他反應卻不如預期，引起韓網熱烈討論，更有媒體質疑⸺難道朴敘俊已經「過氣」了嗎？小編整理出韓網熱議30代後〜40代初被點名「大勢已去男演員」，就連近年回歸小螢幕的宋仲基，新作《我的青春》同樣被指收視失利！Beauty美人圈 ・ 21 小時前
Mr.年尾吵大鑊 黎澤恩暫拒聯絡Alan：佢有啲躁
【on.cc東網專訊】藝人鄭希怡（Yumiko）與林愷鈴昨晚在觀塘出席邵氏劇集《風華背後》煞科宴，兩人劇中輩份懸殊，Yumiko戲中扮演林愷鈴的姨婆，更與汪明荃是姐妹，是拍攝以來演過輩份最高的角色。不過，她透露未知是否因輩份太高，原本說好的激情戲份卻被刪去，感到東方日報 OrientalDaily ・ 23 小時前
方媛迅速回復Fit爆身形 曝光細女Cheryl近照 網民激讚：以後肯定是個大美女
方媛於去年10月為郭富城誕下第三名女兒Cheryl，郭富城以「小公主」稱呼女兒，指現在擁有三顆璀燦明珠，而自己係全世界最幸運嘅男士，被四位女神深深愛着，簡直隔住螢幕都感受到佢份幸福。郭富城於同月舉行60歲生日派對，當時正在坐月嘅方媛已迅速修身出席派對為老公慶生，令唔少網民對佢嘅恢復力感到震驚，大讚佢Fit爆。日前，方媛喺社交平台曝光Cheryl近況，網民皆表示Cheryl將來一定會遺傳方媛嘅美貌。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
58歲魏駿傑發福被嘲笑腫成青蛙 與舊愛滕麗名比較：感覺你像她爸
魏駿傑早年因演出TVB經典劇集《陀槍師姐》系列紅極一時；近年，魏駿傑長駐內地發展，除咗拍攝工作，亦不時於社交平台拍片分享生活點滴。日前，魏駿傑發布短片為網民送上新年祝福，但網民焦點就放咗喺魏駿傑嘅身形，認為即使著咗寬鬆棒球褸都遮唔到佢個肚腩，再次指佢發福走樣，建議佢減肥：「腫成了青蛙」、「點解你肥得咁交關嘅」、「不近鏡都認唔出係魏駿傑」、「哥，少吃點吧」、「媽啊，我差點沒認出來」等等。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
楊采妮罕有露面me time愛上陶藝 網上閒話家常 親民回應網民留言
90年代玉女代表之一的楊采妮，婚後移居新加坡後專注於家庭生活，但唔使忙於拍攝工作，閒時更多me time，都會搵啲細藝做電影LOL ・ 22 小時前
彭于晏冧功失靈 慘食3歲女孩檸檬
【on.cc東網專訊】台灣男星彭于晏（Eddie）一直是眾多女生心目中的男神兼筍盤，然而近日竟有異性公開拒絕他，相關事件於網絡瘋傳，且頓成熱話﹗原來Eddie在拍攝電影《爆水管》時曾與一名3歲女童星同場演出，但對方卻先後兩次無視男神的「冧功」及互動，令慘食檸檬後東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
I-DLE舒華迎來26歲生日！在頒獎禮霸氣大嗌「我是誰！」的偶像，分享強心臟的生存法則：努力生活，才會有帥氣的未來
韓國女團I-DLE成員舒華1月6日迎來26歲生日，團員們齊聚為舒華唱生日歌溫馨慶生。另外，團隊更重現早前於AAA頒獎禮上，舒華大聲喊出「我是誰！」，然後粉絲們回喊「葉舒華」的的經典場面，讓NEVERLAND十分驚喜！Yahoo Style HK ・ 1 天前
「黑寡婦」後「寒冬戰士」被爆過檔加盟《蝙蝠俠 2》演經典反派
【on.cc東網專訊】DC超級英雄大作《蝙蝠俠2》（The Batman - Part II）即將於今年開拍，繼早前漫威超級英雄「黑寡婦」史嘉娜祖漢遜（Scarlett Johansson）被爆過檔對家DC，參演新一集《蝙蝠俠》之後，憑另一漫威「超級英雄」角色「東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
關智斌同狗狗拍MV做「人肉腳墊」 孭住狗仔同攝影師做掌上壓
關智斌（Kenny）全新廣東作品《My Little Tinker Bell》上架，這次新歌是送給一班對他不離不棄的fans及朋友，答謝他們一直以來的支持。不過提到拍MV，Kenny笑說是一個淚水與汗水交融的拍攝。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前