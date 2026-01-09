62歲章小蕙預告直播豪送100份禮物 開口曬精品閃爆全網

62歲章小蕙預告直播豪送100份禮物 開口曬名牌精品閃爆全網

62歲章小蕙曾被封為「香港第一拜金女」，出生富裕家庭購物從不看價錢牌，曾豪言：「飯可以不吃，衫不能不買。」成為一時佳話。她與鍾鎮濤曾愛得癡纏，但在1997年亞洲金融風暴後因資格失利，欠下2.5億元巨債。二人離婚後鍾鎮濤選擇申請破產，章小蕙則以訴訟解決債務問題，其後在內地以「初代帶貨女王」闖出一番事業，贏得「時裝教母」、「潮流教母」等稱號。

章小蕙展示不同顏色的卡片套。（小紅書＠章小蕙）

章小蕙以超凍齡及優雅高貴的形象，獲得許多國際著名品牌贊助支持，其粉絲群數目龐大，靠自己帶貨已能繼續享受奢華生活，但她不忘回饋粉絲，日前預告會於1月18日今年首場直播帶貨活動中，會向觀眾送出100份親自挑選的禮物，當中包括國際品牌產品，更有特別訂制的高級茶具，非常豪氣！

廣告 廣告

還有自家設計的高級茶具。（小紅書＠章小蕙）

章小蕙日前發布預告片，把禮物開盒展示，表示眼前這些貨品都是她自己平時的心頭好，當中兩個名牌紅色唇膏袋尤其觸目，可見手工極精緻，每個可以放5支唇膏，十分名貴。而另一款名牌卡片套則有4個，而且備有粉色和紅色可供選擇；還有自家設計的粉色高級茶具、名牌頭箍及各種化妝品、香薰、臉膜、護膚品等等。章小蕙開盒時，就像自己收到禮物一樣開心，不斷發出驚喜歡呼，對每件產品都愛不釋手，當她拿着設計精巧的包裝和名牌貨品，再加上恰到好處的裝扮，完全貫徹其華麗的帶貨女王風格，令觀眾看得目不暇給。

長髮的章小蕙當然少不免要用頭箍，她送出的貴價高箍正是自己常用的品牌款式。（小紅書＠章小蕙）

網民看完影片後大讚「哇，好期待，每一個都很用心」，「每一件都好喜歡，也希望自己能早日像章女士一樣優雅，希望大家新的一年都好運」、「好想要，姐姐的每一個禮物都好美～」，當中最多許願想獲得Prada卡片套。

章小蕙以優雅高貴的形象帶貨，獲得國際品牌贊助及粉絲追捧，收入不菲。（小紅書＠章小蕙）