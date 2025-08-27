胡鴻烈出殯 黃仁龍葉劉等人扶靈 輓聯：風範長存
62歲錢小豪移居中山 大曬寬敞家居內貌 形容生活無聊
武打男星錢小豪於8、90年代當紅，先後出演逾90部影片及經典動作電影，包括《殭屍先生》系、《大頭綠衣鬥殭屍》等等。近年錢小豪近年工作量大減，亦因剃光頭和身形消瘦，引發外界對其健康狀況關注。
日前，錢小豪宣布搬遷到中山居住，表示：「我搵到一間好好嘅屋，很舒服，仲有好多香港嘅朋友住喺附近，所以好多人照顧我。」錢小豪更於抖音分享新居影片；從影片中看到，客廳非常寬躺，連接露台，設有落地玻璃，空間感十足，視野遼闊。不過佢卻以「無聊」形容自己目前生活狀態，表示自己最喜歡待喺廚房煮飯：「我平常在家最重要是在廚房煮菜，在中山生活的節奏是不是很無聊？是，沒辦法，你們有空就過來。」
錢小豪感情生活亦備受關注，曾經歷過兩段婚姻，1993年與首任妻子郭秀雲離婚，2001年與丘倩鳴再婚，育有一子錢穎德。不過，錢小豪於2023年透露，與丘倩鳴超過10年沒有性生活，甚至坦言「無能為力」，久未有性衝動，並且因為作息唔同，加上夜晚要應酬，回家唔想吵醒太太，所以分房瞓，仲坦言覺得自己宜家似「公公」。而今次錢小豪移居中山，就未有透露太太有否同行。
