62歲李連杰「逆齡回春」！脫衣打臉換心臟傳言，氣色紅潤、精神飽滿全靠這幾招

62歲「功夫皇帝」李連杰近年狀態驚人回春！他日前在社群曬出近照，頭髮烏黑、氣色紅潤，動作俐落有勁，整個人看起來比實際年齡年輕許多。和過去因病顯得消瘦憔悴的樣子相比，彷彿完全變了個人，讓網友驚呼：「這也太逆齡了吧！」

李連杰多年前因罹患甲狀腺機能亢進導致代謝紊亂，一度暴瘦、脫髮，嚴重時還得人攙扶才能走路。近年他靠藥物治療與低碘飲食穩定病情，去年8月接受頸部良性腫塊切除手術，術後第二天就恢復工作，還自嘲是「硬體返廠維修」。醫師也澄清，這屬於中等風險手術，並不是外界盛傳的「高危險換心手術」。

廣告 廣告

回春關鍵除了治療得宜，更在於他多年來極度自律的生活習慣。據傳，李連杰每天清晨打坐、練太極，維持關節靈活與核心力量，晚上固定10點休息，清晨約4、5點就起床。飲食方面幾乎全素，戒糖戒油，搭配長期冥想讓心境更平和。他曾說，比起追求外在年輕，「能每天清醒面對自己」才是最好的修行。

李連杰脫衣拍影片，間接證明沒有換心手術痕跡。 圖片來源/微博

面對網上盛傳「換心」、「換血」等離奇傳言，李連杰索性拍下游泳影片，用赤膊畫面直接打臉謠言，親證身上沒有任何手術疤痕。網友笑說：「光膀子打臉最有效！」也有人讚他「62歲能有這體態太猛了」、「看起來比很多年輕人還有精神」。

延伸閱讀

李連杰二女兒「神隱35年」驚人逆襲！棄星二代光環變身眼科權威醫生 超狂背景起底​

女兒7歲就患憂鬱症！李連杰認「曾以為吃飽了撐的」 為她投身心理健康宣導